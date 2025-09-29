دبي، الإمارات العربية المتحدة: تختتم سوق دبي الحرة اليوم مشاركتها في «معرض رؤية للتوظيف 2025»، الذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في استقطاب الكوادر والمواهب الوطنية الإماراتية. وتأتي مشاركة السوق في الحدث تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم الكفاءات المواطنة، واستقطاب أفضل المواهب ورعايتها، بما يسهم في تمكينها وتعزيز مسيرتها المهنية في الدولة.

شهد «معرض رؤية للتوظيف 2025»، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 سبتمبر، مشاركة فعّالة من موظفي سوق دبي الحرة من مختلف الأقسام، حيث تواجد فريق العمل في موقع المعرض لتقديم لمحة تعريفية عن المؤسسة وإجراء مقابلات فورية مع المرشحين المحتملين. وتضمن المعرض لهذا العام، بالإضافة إلى برنامج المقابلات الفورية، أنشطة وفعاليات يومية قدّمها مورّدو سوق دبي الحرة إلى جانب عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور، ما أسهم في إثراء تجربة الزوار والمرشحين المشاركين.

وتعليقاً على المشاركة الناجحة في الحدث، قالت منى العلي، نائب أول الرئيس ـــ الموارد البشرية، سوق دبي الحرة: "تحرص سوق دبي الحرة دائماً على توفير فرص عمل قيّمة والمساهمة الفاعلة في دعم أجندة التوظيف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يتيحه لنا «معرض رؤية للتوظيف» الذي يوفر لنا منصة مثالية للتواصل مع الكفاءات الإماراتية ويمنحنا الفرصة لتسليط الضوء على المسارات المهنية المتنوعة التي يزخر بها قطاع الطيران، خاصة قطاع تجزئة السفر الحيوي. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث البارز الذي يجسد التزامنا الدائم بتطوير الكوادر الوطنية، ويعزز رؤيتنا في ترسيخ بيئة عمل حيوية وشاملة ومجزية. ونتطلع إلى تعزيز تواصلنا مع المواهب الطموحة التي تسعى للمساهمة في نجاح سوق دبي الحرة المستمر، وبناء مسيرة مهنية مزدهرة ومستدامة معنا."

شكّل الحضور الفاعل لـسوق دبي الحرة في الحدث إضافة نوعية، حيث ساعد في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من الكفاءات، بما ينسجم واستراتيجية المؤسسة في مجال التوظيف ودعم برامج التوطين. وتفاعل موظفو حرة دبي بشكل مباشر مع الزوار عبر استعراض بيئة العمل في السوق وما توفره من فرص وظيفية ومسارات واعدة للنمو والتطور المهني.

