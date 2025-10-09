الشارقة، أعلنت دائرة الشارقة الرقمية إتمام الاستعدادات لمشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025، الذي يُقام في الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر جناح موحّد يضم 20 جهة حكومية تستعرض 14 مشروعاً ومبادرة مبتكرة تجسّد شعار "تكامل تقني محوره الإنسان" الذي تحمله المشاركة هذا العام، وترسخ مكانة الشارقة محلياً وعالمياً كمدينة رائدة في التميُّز الرقمي.

جاء الإعلان عقب الملتقى التحضيري لحكومة الشارقة في المعرض، والذي عقدته دائرة الشارقة الرقمية بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة، وسعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير الدائرة، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والإعلامية لتوحيد الجهود وتقديم صورة متكاملة لحضور الشارقة في هذا الحدث التقني.

وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن مشاركة حكومة الشارقة في هذا الحدث العالمي الرائد ستكون "مشاركة استثنائية" تصنع عبرها الجهات المشاركة الأثر المرجو "الذي رسمت ملامحه زيارة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، إلى دائرة الشارقة الرقمية لدى اعتماده برنامج الشارقة للتكامل الرقمي وخطته التنفيذية"، مشيراً إلى أن جناح الشارقة سيسلط الضوء على النقلات النوعية التي حققتها الإمارة على مستوى التحوُّل الرقمي لخدمة الإنسان، والتي أثنى عليها سموه خلال زيارته.

نموذج متفرّد

وأشار سعادة مدير عام الدائرة إلى أن شعار مشاركة هذا العام يجسّد التزام حكومة الشارقة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد عالمياً للابتكار والتكامل الرقمي، وتقديم نموذج متفرد في تطوير الخدمات الحكومية المترابطة التي تسهم في تعزيز الرفاهية في المجتمع والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأضاف أن الخدمات التي ستستعرضها الشارقة في جناحها تؤكد حرص الشارقة على مواصلة الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، انسجاماً مع استراتيجيات دولة الإمارات وطموحاتها، منوّهاً أن هذه المشاركة تمثّل فرصة لإبراز التطورات التقنية والخدمات المتقدمة التي تقدمها الإمارة، وبناء شراكات محلية ودولية تعزز حضور الشارقة على خارطة الابتكار العالمي.

قصص نجاح

وتركز مشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025 على التعريف بقصص نجاحها في التحوّل الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً كمركز رائد للابتكار وتبنّي التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات نوعية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات والمجتمع وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة. كما تسعى المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات الرقمية التي من شأنها رفع مستوى رضا المتعاملين، إضافة إلى تحفيز القطاعين الحكومي والخاص على بناء شراكات استراتيجية محلية وعالمية لدعم مسيرة الإمارة نحو التميز في الحوكمة الرقمية.

تجربة زائر مبتكرة

ويستعرض جناح حكومة الشارقة التجربة الرقمية للإمارة من خلال تجارب تفاعلية وقصص نجاح واقعية تعكس التكامل بين الجهات الحكومية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك من خلال أربع منظومات مترابطة؛ من التجارب الرقمية، إلى الاستدامة البيئية، والمدن الذكية، وصولًا إلى منظومة إنسانيتنا، والتي تجسّد كيفية استثمار التقنية لخدمة الإنسان، والارتقاء بجودة حياته، وبناء مستقبلٍ مستدام يشمل الجميع، حيث تسلط كل منظومة الضوء على جانب محوري من المسيرة الرقمية للإمارة.

وتأتي هذه المشاركة بالشراكة مع "إي آند" بصفتها الراعي الذهبي، تأكيداً على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الابتكار ودعم مسيرة التميز الرقمي في إمارة الشارقة.

منصة محورية

وناقش الملتقى خطط التنسيق الإعلامي وتوحيد الرسائل الرسمية ودور اللجنة الإعلامية، إضافة إلى استعراض التصور العام لتصميم جناح حكومة الشارقة في المعرض، وخطوات تسجيل العارضين والزوار، وقنوات التواصل الرسمية، إلى جانب تقديم لمحة عن المراسم والإجراءات التنظيمية للمعرض والتعليمات الخاصة بالتغطية الإعلامية. كما تناول متطلبات الجهات المشاركة وآليات التعاون المشترك لضمان مشاركة نوعية تسلط الضوء على إنجازات حكومة الشارقة في مجالات التحول الرقمي والابتكار الحكومي.

واختُتم الملتقى بتأكيد حرص حكومة الشارقة على المشاركة السنوية في معرض جيتكس العالمي 2025، بوصفه أكبر معرض للتنقية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في العالم، ويمثل منصة محورية تفتح آفاقاً رحبة لتعزيز مكانة الإمارة ودورها الريادي في رسم ملامح المستقبل الرقمي.

