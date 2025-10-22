موسكو، روسيا: اختُتمت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات قمة موسكو للشركات الناشئة، التي تُعد من أبرز المنتديات العالمية في مجالي التكنولوجيا والابتكار خلال عام 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين ورواد الأعمال والمستثمرين من 40 دولة.

شهدت القمة، التي استمرت على مدى يومين، أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال التقنية، وناقش المشاركون من الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى التحديات الاقتصادية العالمية واستراتيجيات التكيف مع الواقع التكنولوجي سريع التغير.

افتتاح القمة.. حوار حول المدن المستقبلية والتقنيات المتمحورة حول الإنسان

انطلقت فعاليات القمة بجلسة افتتاحية شارك فيها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين والرئيس التنفيذي لمصرف “سبير” هيرمان غريف، حيث تناولا مستقبل المدن الكبرى ودور الأنظمة الرقمية المتكاملة في إعادة تشكيل الحياة العصرية وتعزيز جودة الخدمات الحضرية.

وضمّت القمة مجموعة من المتحدثين العالميين البارزين، من بينهم الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 دارون أسيموغلو، والمخرج الحاصل على ثلاث جوائز أوسكار أوليفر ستون، والخبيرة العالمية في جاهزية المستقبل الدكتورة سيلينا نيري. وتطرقت كلماتهم إلى قضايا جوهرية في مسار التطور التكنولوجي العالمي، من مستقبل الذكاء الاصطناعي وانعكاساته الاجتماعية إلى النماذج التعليمية الحديثة ومستقبل العمل في العصر الرقمي، ودور الإبداع في تعزيز ريادة الأعمال.

ابتكارات واعدة ومشروعات دولية رائدة

شهدت القمة معرضاً واسع النطاق للشركات الناشئة، ضم نحو 100 مشروع روسي ودولي، عرضت أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة النظيفة، والتقنيات الطبية. ومن أبرز المشاركات:

Gumich التي عرضت منظومة روبوتية متكاملة تحمل اسم غرودوفوي .

التي عرضت منظومة روبوتية متكاملة تحمل اسم غرودوفوي AI Deepfake التي طوّرت أدوات لمكافحة المحتوى الرقمي المزيف .

التي طوّرت أدوات لمكافحة المحتوى الرقمي المزيف TUBOT التي قدمت روبوتات متخصصة في فحص وإصلاح أنابيب البنية التحتية .

التي قدمت روبوتات متخصصة في فحص وإصلاح أنابيب البنية التحتية Cyberly التي أطلقت منصة علاجية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج القلق والرهاب .

التي أطلقت منصة علاجية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج القلق والرهاب ONSINT التي طوّرت طابعة ثلاثية الأبعاد صناعية بإنتاج محلي متكامل .

التي طوّرت طابعة ثلاثية الأبعاد صناعية بإنتاج محلي متكامل ExoAtlet التي كشفت عن هيكل خارجي طبي لمساعدة مرضى الأطراف السفلية على إعادة التأهيل .

التي كشفت عن هيكل خارجي طبي لمساعدة مرضى الأطراف السفلية على إعادة التأهيل Titan Power Solution التي استعرضت نظاماً مبتكراً لتخزين الطاقة يعتمد على المكثفات الفائقة عالية الكفاءة .

كما لاقت حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات الخضراء اهتماماً واسعاً من الزوار الدوليين، في حين جذبت الشركات الروسية الناشئة المشاركة اهتمام المستثمرين بفضل ابتكاراتها القابلة للتوسع عالمياً، ومنها شركة فيرساين إنوفاشن التي طورت نظام تحكم عن بُعد بالمعدات الصناعية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

اتفاقيات استثمارية وشراكات استراتيجية

شكّلت القمة منصة محورية لتأسيس شراكات بين شركات روسية ودولية. ومن أبرز الإعلانات إطلاق أكبر ميدان اختبار أوروبي للابتكار في قطاع البناء، بالتعاون بين مجمع موسكو للابتكار وشركة سبير سيتي.

كما شهدت القمة صفقات استثمارية مهمة في قطاع التكنولوجيا، منها إعلان تحالف يضم كاما فلو (المستثمر الرئيسي) وإنسوفا كابيتال عن استثمار بقيمة مليار روبل في شركة بيكليما جروب المتخصصة في تطوير البرمجيات لقطاع التعدين. وأعلن صندوق رأس المال الجريء فريندلي في سي عن استثمار 50 مليون روبل في شركة سمارت سي المطورة لنظام آي كروس ووك الذكي لعبور المشاة.

جوائز قمة موسكو للشركات الناشئة

اختُتمت القمة بحفل جوائز قمة موسكو للشركات الناشئة التي أطلقتها حكومة موسكو بالتعاون مع "سبير" لتكريم الإنجازات المتميزة في مجالي التكنولوجيا والابتكار. استقطبت الجوائز أكثر من 1,700 مشاركة من 79 منطقة روسية، من بينها 370 مشروعاً في فئة أفضل حل ذكاء اصطناعي و160 مشروعاً ضمن فئة الابتكار الحضري.

وتم تكريم الفائزين في 17 فئة تغطي خمسة مجالات رئيسية هي: الشركات الناشئة، والمستثمرون الجريئون، والمؤسسات الكبرى، والجامعات والمناطق، ووسائل الإعلام الداعمة لريادة الأعمال التقنية.

منصة عالمية للابتكار

نُظّمت القمة من قبل حكومة موسكو ومصرف "سبير"، واستقطبت أكثر من 5,000 مشارك من رواد الاستثمار وصناديق رأس المال الجريء والشركات التقنية ومراكز البحث العلمي، مما عزز مكانتها كأحد أهم المنتديات العالمية لمستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال.

