القاهرة: افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع سعاده المهندس القطري خالد بن احمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض سيتي سكيب 2025، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويعد هذا الحدث الأضخم في القطاع العقاري بمصر، بمشاركة أكثر من 80 مطوراً عقارياً محلياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين.

ويأتي انطلاق المعرض هذا العام ليؤكد دوره كمنصة رائدة للتواصل بين المطورين والمستثمرين والأفراد، حيث يوفر بيئة متكاملة لعرض أحدث المشروعات العقارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري المصري والإقليمي.

وتشمل فعاليات المعرض استعراض أكثر من 1,000 مشروع عقاري متنوع، تضم وحدات سكنية فاخرة، وأبراجًا إدارية وتجارية، ومشروعات مدن ذكية ومستدامة، بما يلبي مختلف شرائح السوق. كما يتيح المعرض فرصة استثنائية للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، واستكشاف أحدث الابتكارات في التصميم العمراني والتخطيط المستدام.

وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق جناح دولي جديد يضم مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي محوري، بالإضافة إلى منصة Cityscape Talks التي تقدم ندوات متخصصة وورش عمل تفاعلية حول قضايا رئيسية مثل الاستدامة، حلول الملكية الجزئية، التطوير العمراني الذكي، ومستقبل الاستثمار العقاري.

كما يستضيف المعرض النسخة الثانية من Egypt Proptech Challenge بالشراكة مع 500 Global، حيث تتنافس شركات ناشئة من مصر والخليج وإفريقيا في مجالات التكنولوجيا العقارية والتشييد الذكي والمدن المستدامة، مع منح الفائزين والمتأهلين فرصًا لعرض ابتكاراتهم في النسخ المقبلة، إلى جانب شراكات مع مؤسسات داعمة للابتكار وريادة الأعمال.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض خلال أيامه الأربعة أكثر من 40,000 زائر، بينهم مستثمرون محليون وإقليميون، ورجال أعمال يبحثون عن شراكات جديدة، وأفراد مهتمون بشراء وحدات عقارية. وبذلك يرسخ سيتي سكيب 2025 مكانته كأكبر منصة عقارية في مصر، وركيزة أساسية لتعزيز حضور السوق المصري على الخريطة الاستثمارية العالمية.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب يقام سنوياً في عدد من العواصم حول العالم، وتعد النسخة المصرية من بين أبرز فعالياته، نظراً لما يتمتع به السوق العقاري المصري من مقومات قوية تجعله ملاذًا استثماريًا آمنًا ووجهة إقليمية ودولية رائدة للمطورين والمستثمرين على حد سواء.

-انتهى-

#بياناتحكومية