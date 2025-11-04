الكويت: حققت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة بدولة الإمارات، إنجازاً خليجياً جديداً بفوزها بجائزة "التميز الصناعي الخليجي 2025" عن فئة المصانع المتوسطة، وذلك خلال المعرض الخليجي الصناعي الثالث الذي عقد يومي 27 و28 نوفمبر 2025 على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة.

وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعدد من وزراء الصناعة الخليجيين، تسلم السيد يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، جائزة التميز الصناعي، وذلك تقديراً لجهود الشركة ودورها ومكانتها الصناعية الاستشرافية، ولإنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية لتوفير وابتكار حلول مستدامة لمتطلبات الطاقة المتجددة على المدى الطويل. من خلال إعادة تعريف جودة وقود الديزل الحيوي، وتوسيع نطاق الوصول للوقود الحيوي المستدام والصديق للبيئة على مستوى المحلي والخليجي.

وشاركت (لوتاه للوقود الحيوي) في المعرض الخليجي الصناعي الثالث الذي نظمته الهيئة العامة للصناعة في الكويت، فيما شهد المنتدى إطلاق منصة الخليج الصناعية، وتكريم المصانع الفائزة بجائزة التميز الصناعي الخليجي.

وحرصت الشركة على عرض جانب من المنجزات الحصرية، وعقد مجموعة من المناقشات واللقاءات الثنائية، وذلك في إطار الفعاليات التي تضمنها برنامج اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

وتحظى شركة لوتاه للوقود الحيوي بأهمية نوعية على المستوى المحلي والخليجي، نظراً لدورها ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الوقود البديل في المنطقة، باعتبارها أول شركة تجارية للوقود الحيوي في الشرق الأوسط، حيث تهدف شركة لوتاه للوقود الحيوي إلى تقديم وابتكار حلول مستدامة لمتطلبات الطاقة على المدى الطويل، وتسعى إلى تحقيق النمو السريع في القدرة الإنتاجية، وتعزيز قنوات التوزيع، وإعادة تعريف جودة وقود الديزل الحيوي، وتوسيع نطاق الوصول للوقود الحيوي المستدام والصديق للبيئة. كما تهدف إلى البحث عن الوقود الحيوي المستدام وتطويره وإنتاجه، وتوفير بدائل نظيفة وموثوقة للوقود الأحفوري للنقل التي تقوم بتقليل فعلي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتساعد على تحسين أمن إمدادات الطاقة، وهو ما يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية وتشغيلية وبيئية مستدامة، إضافة إلى دعم جهود تعزيز الاقتصاد الدائري، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

واستعرضت شركة لوتاه للوقود الحيوي، منتجها الجديد، وقود اليخوت الحيوي المستدام (SBYF) – وهو وقود حيوي بحري خاص تم تطويره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، ضمن نطاق قطاع النقل البحري، وتحديداً لليخوت الفاخرة على مستوى المنطقة. ويُستخلص هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة والمُجمّعة من قطاعات الضيافة والمساكن والمرافق التجارية في الإمارات، ويُكرر محلياً باستخدام تقنيات متقدمة وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية. وهذا الوقود تحديداً أصبح متاحاً في نادي مرسى دبي لليخوت، بموجب تعاون بين إعمار العقارية ولوتاه للوقود الحيوي.

كما استعرضت شركة لوتاه للوقود الحيوي منتجها النوعي "وقود الطائرات المستدام" (SAF) الذي أعلنت مؤخراً عن طرحه في السوق الإماراتي، لتصبح بذلك واحدة من الشركات القليلة محلياً التي تقدم هذا النوع من الوقود، حيث تم الكشف عن هذا الإنجاز تزامناً مع معرض دبي للطيران 2025، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويحظى بمشاركة عالمية واسعة النطاق من مختلف الشركات المعنية والمتخصصة في قطاع الطيران والفضاء. وتتعاون شركة لوتاه للوقود الحيوي مع منشآت إنتاج دولية لإضافة الوقود الجوي المستدام إلى محفظتها الطويلة من المنتجات الحيوية. ويُصنع هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة (UCO) والدهون المستخرجة من النفايات، وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية، وسيكون هذا الوقود متوفراً للعملاء عبر الاستيراد من شركاء دوليين، بينما تم الانتهاء من الدراسات الهندسية والجدوى لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج هذا الوقود محلياً في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات