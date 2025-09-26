المنتدى استضاف النسخة الأولى من مركز المعرفة الذي جمع بين المتخصصين والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية لدفع التقدم والنمو المستدام.

المنتدى شهد إطلاق جوائز أبطال التجمع، في إشارة إلى طموح الإمارات في وضع معايير جديدة للابتكار والاستدامة والتجارة في قطاع الأغذية.

دبي: اختُتمت اليوم في دبي أعمال منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2025، مسجلاً أنجح نسخة له حتى الآن. واستضافت وزارة الاقتصاد والسياحة ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات المنتدى الذي استقبل أكثر من 2000 مشارك من مختلف مجالات قطاع الأغذية العالمي، بينهم أكثر من 600 من كبار قادة الأعمال من أكثر من 40 دولة.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمّع الإمارات للغذاء : "إن ما نشهده في المنتدى هذا العام هو ترسيخ للتقدم الذي حققه تجمع الإمارات للغذاء منذ إطلاقه العام الماضي، والقدرات الجديدة التي نبنيها من خلال الشراكات. ويأتي إطلاق مركز المعرفة اليوم ليجسد قوة اقتصاد القطاعات الذي نشهده. وسنواصل على هذا النهج مع تنفيذ مشاريع تترك أثراً دائماً في القطاع وفي الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف: "يؤكد إطلاق مركز المعرفة وجوائز أبطال التجمع طموح الإمارات بشأن وضع معايير للفكر الجريء والاستراتيجيات العملية في أنظمة الغذاء. ولن تقتصر هذه المبادرات فقط على تكريم التميز، بل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كمساهم فاعل في الحلول العالمية".

وانطلقت هذا العام جوائز أبطال التجمّع الجديدة لتصبح أهم مبادرة للمنتدى. وتهدف الجائزة، المصممة للمواءمة بين الأطراف المعنية عبر نظام قطاع الغذاء ككل، للتحوّل إلى تكريم معروف عالمياً للشركات الرائدة في مجالاتها. وأعرب لوتاه عن التزامه الشخصي بجعل الجوائز معياراً متميزاً للقطاع، وأكّد أنها تمثّل جزءاً من جهد أوسع لتعزيز هذه المنظومة وضمان تحقيق التجمّع للتأثير المرجوّ بعد المنتدى.

كما أبرز المنتدى قدرة التجمّع على حشد مختلف الأطراف عبر استقطاب مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة. وجسّدت مشاركتهم كيف تمكّن المقدّرات الاقتصادية للتجمّع، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد العام الماضي، الوزارات من التعاون مع القطاع الخاص والأكاديميين لتعزيز التنافسية الوطنية.

وشهد اليوم الثاني أيضاً الافتتاح الرسمي لمركز المعرفة التابع لتجمّع الإمارات للغذاء، والذي يشكّل منصة تعاونية تربط بين الأبحاث والصناعة والجهات التنظيمية لتسريع الابتكار وتطوير المواهب ضمن الأنظمة الغذائية. وسيصبح المركز ركيزة للمعلومات وواجهة عامة لاستعراض إنجازات الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

ضمن إطار دوره كحلقة وصل بين المنتجين المحليين والأسواق العالمية، سهّل المنتدى عقد أكثر من 700 اجتماع مع مشترين من 67 شركة دولية رائدة، ما أسفر عن توليد أكثر من 300 فرصة عمل تجارية من خلال عملية مواءمة موجهة بالتعاون مع مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات (FMBG). وقد استفاد جميع أعضاء المجموعة من تعزيز حضورهم وتوسيع نطاق تواصلهم المباشر مع الأسواق الدولية، بما يضمن إبراز منتجاتهم وقدراتهم أمام جمهور عالمي.

وبالتوازي مع ذلك، قدّم "معرض المزارعين"، الذي نُظِّم بالتعاون مع المركز الوطني للزراعة، منصة للمزارعين المحليين لعرض منتجاتهم أمام جمهور دولي، بما يسهم في توسيع نطاق حضورهم وتعزيز موقعهم ضمن سلاسل التوريد العالمية.

وقال رامي حبال، الرئيس التنفيذي لـ GS1 الإمارات: "وقّع كل من مجموعة الإمارات للأغذية و GS1 الإمارات مذكرة تفاهم لتطوير الدليل العالمي للمنتجات بما يتماشى مع معايير GS1 الدولية. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية ستسهم في تعزيز تتبع المنتجات، وضمان الامتثال التنظيمي، وتحقيق التكامل الرقمي ضمن منظومة الغذاء في الإمارات."

وقال حسن صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "أكّد منتدى مستقبل الغذاء 2025 أهمية التعاون في ضمان مستقبل الغذاء في دولة الإمارات. وبالنسبة لمجموعة مزارع العين، كان المنتدى فرصة لتعزيز مكانتنا الريادية بإعلانات مهمة، بدءاً من الشراكة مع وادي تكنولوجيا الغذاء في إنشاء مركز لوجستي متطور، ومرورًا بتعزيز دور البحث والتطوير في دعم كافة عملياتنا، وصولاً إلى المساهمة بأفكار مبتكرة مستدامة حول التغليف والتوزيع. جميع هذه الخطوات تدعم هدفاً واحداً هو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات والمنطقة."

ومع تنظيم الدورة السابعة من المنتدى، أكدت مخرجاته الدور المتنامي لدولة الإمارات في اقتصاد الغذاء العالمي. ومع تنامي الترابط بين الأنظمة الغذائية والتنويع الاقتصادي والتدفقات التجارية، عزز المنتدى طموح دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الأغذية والمشروبات كمحرك للازدهار المحلي وشريك في دعم التقدم الاقتصادي الدولي.

وفي المرحلة المقبلة، ستعمل مجموعة الإمارات للأغذية بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على ضمان تطوير المنتدى ليصبح عملية مستمرة تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتجارة الأغذية والتعاون في هذا القطاع.

وينظم وادي تكنولوجيا الغذاء المنتدى، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين، وهم مجموعة المراعي ومزارع العين ومجموعة الغرير ومجموعة "إفكو". كما تنضم إليهم موانئ دبي العالمية كشريك لتمكين التجارة، بينما يؤدي مركز أبوظبي للأغذية – كيزاد دور شريك الوصول إلى الأسواق وسلاسل التوريد الغذائية. ويشمل الشركاء البلاتينيون مجموعة الإسلامي ونستله الشرق الأوسط وشركة "آر إس إيه للتبريد" وشركة "بي آر إف"، بينما تعدّ شركة "جي إس 1 الإمارات" شريك الابتكار.

