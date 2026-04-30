أبوظبي / طوكيو: حصد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في "إكسبو 2025 أوساكا" الجائزة الذهبية ضمن جوائز "آي إف للتصميم 2026" (iF Design Award)، وذلك في فئة "العمارة الداخلية – المعارض التجارية / المعارض المؤقتة"، ما يرسّخ مكانته بين نخبة من أبرز الإنجازات التصميمية المعترف بها عالمياً.

ومن بين أكثر من 11,000 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، لا ينال الجائزة الذهبية إلا عدد محدود من الأعمال المشاركة، ما يعكس مستوىً عالياً من التقدير الدولي لجودة التصميم، وقوة المفهوم، ودقّة التنفيذ.

وقد جسد تصميم جناح دولة الإمارات تحت شعار "من الأرض إلى الأثير" مفهوم التقدّم بوصفه رحلة إنسانية متواصلة، تربط بين الإرث الثقافي وروح المجتمع والمعرفة من جهة، والاستكشاف العلمي والطموحات المستقبلية من جهة أخرى. وقد تم دمج فنّ العمارة والتصميم الخارجي وتجربة الزوّار معاً في إطار تجربة مكانية متكاملة، اصطحبت الزائر في رحلة غامرة تشكّلت ملامحها عبر التناغم بين المواد المبتكرة والضوء والسرد القصصي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا": "يعكس هذا التكريم ما تميز به الجناح من براعة في التصميم، وتعاون وثيق لنخبة من شركائنا الدوليين من مختلف التخصصات، تضافرت جهودهم بهدف ابتكار مساحة يتكامل فيها التصميم المعماري والمواد الطبيعية المبتكرة وتجربة الزوّار ضمن رؤية شاملة وهادفة تعكس أصالة وتطور دولة الإمارات. نسعد بهذا التقدير الرفيع الذي يعكس تقديرا مرموقا لرؤية تصميم الجناح، والتجرية متعددة الحواس التي قدمها لزواره".

ويتجلّى جوهر التعبير المعماري للجناح في تسعين عموداً من "اليريد"، ارتفعت حتى 16 متراً، لتشكّل مظلّة وارفة تستحضر سكينة الواحة الإماراتية ودفء الضيافة فيها ضمن موقع "إكسبو". كما أُعيد توظيف مواد مستلهمة من الممارسات التقليدية برؤية معاصرة في أساليب البناء، عبر دمجها مع حرفية النجارة اليابانية، بما يجسّد حواراً متكاملاً بين الإرث الثقافي المعرفي والدقّة التقنية.

انطلقت الرؤية التصميمية للجناح من عدم تقديم التراث والابتكار كعنصرين منفصلين، بل بوصفهما امتداداً طبيعياً لبعضهما البعض، حيث تُلهم الذاكرة الثقافية مسارات البحث، وتوجّه المسؤولية تجاه الإنسان والطبيعة مسار التنمية.

وتُعد "جائزة آي إف للتصميم"، التي تُمنح سنوياً من قبل iF International Forum Design GmbH في هانوفر بألمانيا، من أعرق الجوائز العالمية وأكثرها شهرة في مجال التصميم. وقد تأسست عام 1954، وتطوّرت لتصبح معياراً عالمياً مرجعياً لقياس جودة التصميم عبر مختلف التخصصات، حيث تكرّم المشاريع التي تتّسم بوضوح الفكرة، والابتكار، وارتباطها الوثيق بالواقع.

وخلال معرض "إكسبو 2025 أوساكا"، استقبل جناح دولة الإمارات أكثر من خمسة ملايين زائر إجمالي، ليصبح بذلك الجناح الوطني الأكثر استقطاباً للزوار في الحدث. وخاض الزوّار رحلة نابضة بالحياة انتقلت بهم من مساحات مظلّلة مخصّصة للتلاقي إلى عوالم سردية غامرة، تروي قصة دولة الإمارات بما تحمله من أبعاد إنسانية وأفكار خلّاقة وطموحات مستقبلية، ضمن تجربة متعددة الحواس تشكّلت ملامحها عبر الهندسة المعمارية والسرد الملهم.

ويُضاف هذا الإنجاز الأخير إلى قائمة متنامية من الجوائز العالمية التي نالها جناح دولة الإمارات. فقد تم اختياره سابقاً ضمن أفضل ثلاثة أجنحة وطنية في “إكسبو 2025 أوساكا” من قِبل المكتب الدولي للمعارض (BIE)، في فئة التصميم المعماري وتصميم المناظر الطبيعية. كما حاز الجناح جائزة إكسبو العالمية عن فئة “أفضل فريق عمل”، وتنويهاً خاصاً عن “أفضل تصميم مستدام”. وإلى جانب ذلك، نال الجناح الجائزة البرونزية في جوائز “الأولمبياد العالمي لأجنحة إكسبو” عن فئة "أفضل جناح كبير". كذلك حظي الجناح بالجائزة الفضية ضمن "جوائز آسيا التصميم" DFA و الجائزة الذهبية "جائزة التصميم الألمانية".

نبذة عن "مكتب إكسبو الإمارات":

يعمل «مكتب إكسبو الإمارات» كمنصة وطنية لتجميع الشعوب والأفكار والابتكارات لخدمة التقدم العالمي. يحظى «مكتب إكسبو الإمارات» برعاية «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان» ويعمل تحت مظلة وزارة الخارجية ويقود المشاركات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المعارض الدولية، وكان أحدثها «إكسبو 2025 أوساكا» في «كانساي» باليابان.

تأسس «مكتب إكسبو الإمارات» بغرض واضح يتمثل في تجميع الشعوب والابتكارات للتصدي للتحديات التي تواجهها الإنسانية. يستمد المكتب التوجيه من قيم التفاؤل والانفتاح والطموح والمرونة، ويوفر خبرات هائلة ومؤثرة تُلهِم التحرك الإيجابي وتعزز التعاون بين الثقافات والقطاعات وعبر الأجيال. ومن خلال برامج مختارة بعناية وعلاقات شراكة استراتيجية، يصمم «مكتب إكسبو الإمارات»

بيئات من شأنها تسريع التطور بتعزيز الاتصال بين الجماهير العالمية وتحفيز الحلول في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتقنيات المُستدامة واكتشاف الفضاء. ويُسهم المكتب بذلك عن وعي وإدراك في تحقيق الأهداف الشاملة لكل معرض من معارض «إكسبو»، مع العمل في الوقت نفسه على خلق قيمة مضافة للإمارات من خلال محتوى وأفكار ومبادرات قد لا تتوافر في أي مكان آخر.

ويهدف «مكتب إكسبو الإمارات» في «إكسبو 2025 أوساكا» إلى خلق حالة من البهجة وحب الاستطلاع والتعاون لدى كل زائر من زوار المعرض، ويرتكز عمله على أساس راسخ يتمثل في رؤية الإمارات للتنمية العالمية الشاملة، وستعمل برامجه على تمكين نهج جديد في التفكير وهدف مشترك وتحقيق التقدّم الجماعي، من الأرض إلى الأثير.

