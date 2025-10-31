ابتكارات تقنية جديدة أبرزها مركبة كهربائية بالكامل للطرق الوعرة

أقسام عرض متخصصة توفر كافة احتياجات الهواة والمحترفين في الرحلات الخارجية

خصومات ضخمة على معدات التخييم والكرفانات والرحلات حتى 2 نوفمبر

سعادة العويس: الحدث يجسد استراتيجية الغرفة للاهتمام بدعم السياحة البيئية في المنطقة الوسطى

سعادة سيف المدفع: المعرض يرسخ مكانته كمنصة متكاملة تجمع بين الابتكار التقني والترفيه العائلي

افتُتحت اليوم (الخميس) رسميًا في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة السابعة من "معرض المغامرات والتخييم 2025"، الذي انطلق أمس الأربعاء ويُعد من أبرز الأحداث المتخصصة بالتخييم والرحلات على مستوى الدولة والمنطقة، وتتواصل أنشطته على مدى خمسة أيام متتالية حتى 02 نوفمبر المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة واسعة تضم نحو 60 شركة عارضة وأكثر من 200 علامة تجارية من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية ومستلزمات المغامرات.

وافتتح فعاليات المعرض سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي مدير مركز إكسبو الذيد، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية بمدينة الذيد.

وعقب مراسم الافتتاح تجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحة ومنصات العرض التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2800 متر مربع بالمساحات الداخلية والخارجية للمركز، واستمعوا لشرح مفصل من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة التي تضم تشكيلة استثنائية تتجاوز 10,000 منتج متنوع، حيث يمثل المعرض وجهة متكاملة ومتخصصة في توفير جميع المستلزمات والمعدات اللازمة لأنشطة التخييم والمغامرات في البيئات المفتوحة.

تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة الوسطى

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن معرض "المغامرات والتخييم 2025" يمثل تجسيداً لنجاح استراتيجية غرفة الشارقة الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن الحدث تطور ليصبح منصة حيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال الواعد، مما يتيح لها عرض ابتكاراتها وفتح آفاق جديدة للتوسع، مشددًا على حرص الغرفة على دعم المعرض ليجمع بين دوره التجاري والتحفيز المباشر للاستثمار في قطاعات جديدة كالضيافة والترفيه المرتبط بالطبيعة، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي ويسرّع وتيرة تحويل المنطقة الوسطى إلى وجهة رئيسية للسياحة البيئية والمغامرات، مستفيداً من مقوماتها الطبيعية الفريدة وتراثها الغني، عبر استقطاب شرائح جديدة من الزوار المهتمين برحلات السفاري واستكشاف المواقع الأثرية البارزة.

ابتكارات تقنية وترفيه عائلي

من جهته، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن الإقبال الكثيف على النسخة السابعة يعكس المكانة الراسخة للحدث كمنصة متكاملة تلبي تطلعات محترفي رحلات الاستكشاف والسفاري، وفي الوقت ذاته، تقدم تجارب ترفيهية غنية للعائلات، مضيفًا أن المعرض يركز هذا العام على إثراء تجربة الزوار عبر تقديم ابتكارات تقنية متقدمة، أبرزها الكشف عن مركبة كهربائية بالكامل مخصصة للبيئات الصعبة والطرق الوعرة، إلى جانب توفير باقة من العروض والخصومات التنافسية الحصرية، مع تعزيز الجانب الترفيهي بفعاليات مصاحبة متنوعة في الهواء الطلق، تشمل عروضاً للسيارات والدراجات النارية، مما يجعل الحدث وجهة موحدة تجمع بين الاستكشاف لأحدث معدات التخييم والرحلات والاستمتاع بالترفيه العائلي، وفرص التسوق القيمة.

معدات التخييم ورحلات السفاري

ومن أبرز الابتكارات المنتظرة هذا العام، عرض لمركبة كهربائية 100% مصممة خصيصاً للطرق الوعرة والمغامرات والتخييم، ويوفر المعرض أحدث تقنيات ومعدات الرحلات البرية والاستكشافية، ولوازم الرياضات الخارجية بمختلف أنواعها، ومستلزمات الصيد والقنص، ليؤكد مكانته على مستوى الدولة والمنطقة لتغطية مختلف الأنشطة الخارجية التي تحظى بإقبال واسع وشعبية متزايدة، وإلى جانب ذلك، تقدم الشركات العارضة خصومات خاصة تُطبق حصرياً في المعرض، وتنظم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المصاحبة في الهواء الطلق، بما في ذلك استعراض للسيارات والدراجات النارية.

ويتوقع أن يحقق المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار للاطلاع على العرض المتنوع لمجموعة من معدات التخييم واكسسواراتها ومستلزمات رحلات السفاري مثل الخيم وأدوات الطهي والشواء والكراسي، والأثاث الخارجي، وكافة مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، التي يوفرها المعرض بأسعار تنافسية وتخفيضات جاذبة تستقطب محبي المغامرات والرحلات البرية والبحرية.

أقسام عرض متخصصة للمنتجات

ويقدم المعرض للزوار تجربة زيارة شاملة ومميزة عبر تصنيف المنتجات ضمن عدة أقسام عرض متخصصة تلبي كافة احتياجاتهم، وتشمل هذه الأقسام "منطقة التخييم" التي توفر تشكيلة واسعة من إكسسوارات التخييم، وحقائب الظهر، ومستلزمات مطبخ التخييم، ومعدات النوم المتنوعة، بالإضافة إلى أدوات السلامة والبقاء الأساسية للرحلات وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم.

ويضم المعرض "منطقة أدوات الشواء" وملحقاتها الكاملة من أواني الطهي، والمبردات، وعربات وطاولات التقديم، والسكاكين المتخصصة، كما يستعرض الحدث منصة لأحدث "مركبات المغامرات" ووسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، والمقطورات (الكرفانات) والمنازل المتنقلة.

وتتواصل أقسام العرض لتشمل "منطقة الدراجات" التي توفر كل ما يحتاجه راكبو الدراجات من خوذ وقفازات وأحذية وسترات ونظارات واقية، و"منطقة الجري" المخصصة للملابس والمستلزمات الرياضية، وأقسام خاصة تضم شركات مستلزمات الرياضات البرية والبحرية، ومعدات الصيد والرماية، بالإضافة إلى "منطقة السفر" التي تجمع شركات سفر المغامرات ومنظمي رحلات التخييم المتخصصين.

ويواصل المعرض استقبال زواره يومياً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً، عدا يوم الجمعة حيث يمتد التوقيت من الساعة 3:00 عصراً وحتى 12:00 منتصف الليل، ويوفر الحدث مواقف مجانية للسيارات، ويتيح فرصة مثالية للعائلات والأفراد، ولجميع المهتمين من الهواة والمحترفين، لقضاء وقت ممتع واستكشاف أحدث مستلزمات الرحلات والتخييم، والتفاعل مع هواة الصيد والرياضات الصحراوية، ومعرفة آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية وأحدث معدات التخييم ورحلات السفاري، والاستفادة من العروض الحصرية استعداداً للموسم.

