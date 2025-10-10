أحمد العامري: المعرض شاهد على رؤية حاكم آمن بأن الكتاب هو الفضاء الأرحب الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات

محمد خلف: نعتز بشراكتنا الإعلامية في نقل صوت وصورة هذا الحدث الثقافي الكبير إلى العالم

باناجيوتيس كوجيو: مشاركتنا تعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية القائمة على العلم والإبداع والحوار

محمد العميمي: رعايتنا لهذا المعرض امتداد لمسؤوليتنا تجاه المجتمع في دعم مبادرات نشر المعرفة

2350 ناشراً وعارضاً يقدمون ملايين العناوين بمختلف لغات العالم

أكثر من 250 ضيفاً من 66 دولة

اليونان ضيف الشرف: 58 مؤسسة ثقافية ومتحدثون يمثلون المشهد الثقافي اليوناني المعاصر

جديد المعرض: صيدلية الشعر ومحطة الحديث الصوتي "بودكاست" وأكاديمية التواصل الاجتماعي "بوب أب"

750 ورشة عمل للأطفال والكبار

85 عرضاً فنياً من 12 دولة

42 فعالية بركن الطهي بمشاركة 15 طاهياً عالمياً

10 دول تشارك للمرة الأولى في برنامج الفعاليات الثقافية

رافعاً شعار "بينك وبين الكتاب" يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 44 هذا العام 118 دولة من حول العالم في مكان واحد، يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً، يقدمون ملايين العناوين والمؤلفات بمختلف لغات العالم، ويستضيف -على مدار 12 يوماً من 5-16 نوفمر المقبل في مركز اكسبو الشارقة، أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

وكشف المعرض الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" عن جديد فعالياته لهذا العام؛ إذ سيكون الزوار على موعد مع أكاديمية التواصل الاجتماعي "بوب أب" التي تعقد 24 جلسة تفاعلية يقودها مؤثرون وخبراء في الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا، متجر "صيدلة الشعر" لتقديم "وصفات شعرية" مخصصة للزوار، إضافة إلى محطة الحديث الصوتي "بودكاست" التي تستضيف برامج عربية شهيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعُمان.

ويمنح المعرض هذا العام زواره فرصة السفر إلى الجمهورية اليونانية، والاطلاع على تاريخها وجمال فنونها وعمرانها، وما قدمته تاريخياً للفكر والفلسفة الإنسانية؛ إذ يحتفي باليونان ضيفَ شرف دورته الرابعة والأربعين، مستضيفاً 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية يونانية، ومقدماً برنامجاً ثقافياً متنوعاً يشارك فيه نخبة من أبرز الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين.

ويقدّم المعرض لعشّاق الأدب الغامض تجربة فريدة، حيث يستضيف النسخة الرابعة من "مهرجان الإثارة والتشويق"، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الكتاب والمتخصصين في أدب الغموض والجريمة، ويتيح المهرجان لجمهور المعرض فرصة الغوص في عوالم السرد المشوّق عبر جلسات حوارية وورش تفاعلية تكشف أسرار بناء الحبكة والإثارة في الأدب المعاصر.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وتحدث خلاله سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة باناجيوتيس كوجيو، القائم بأعمال السفارة اليونانية، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة محمد العميمي، المدير العام بالوكالة – الإمارات الشمالية لشركة "إي آند الإمارات"، وخولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور جمع من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.

الكتاب مرآة القارئ وصورته

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، أن الدورة الرابعة والأربعين من معرضِ الشارقةِ الدوليِّ للكتاب، تنطلق تحت شعار "بينك وبين الكتاب" احتفاء بحالة التفاعل بين القارئ والكلمة، حين يتحوّل الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته.

وقال العامري: "يقف معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام شاهداً على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد أن الكتاب هو الفضاء الأرحب الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات وتتبادل المعارف والخبرات؛ واليوم يواصل مشروعه برؤية متجددة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي أخذت على عاتقها مهمة تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة، وإطلاق مبادرات تدعم حضور الكتاب العربي على الساحة الدولية".

صوت المعرض وصورته المشرقة للعالم

بدوره، قال سعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: "نعتز بشراكتنا الإعلامية مع هيئة الشارقة للكتاب، وأن ننقل الصوت والصورة المشرقة لهذا الحدث الثقافي الكبير إلى العالم. فقد كانت الهيئة وما زالت شريكاً استراتيجياً لمشروع الشارقة الثقافي، من خلال التزامها الدائم بتوثيق المنجز الثقافي للإمارة وتسليط الضوء على فعالياتها المتنوعة، ويأتي معرض الشارقة الدولي للكتاب في طليعة هذه الفعاليات، بوصفه تظاهرة تعيد للكتاب رونقه ومكانته في وجدان المجتمع".

وأضاف: "ستكون تغطيتنا هذا العام مميزة ومن قلب مركز إكسبو الشارقة، حيث أعددنا استديوهات خاصة لبث صورة واضحة ومباشرة من موقع الحدث. وستقوم قناة الشارقة بنقل حفل الافتتاح، إضافة إلى برنامجي "صباح الشارقة" و"أماسي" وعدد من البرامج اليومية. فيما تقدم قناة الوسطى من الذيد برنامج "من المعرض" بتقارير ومقابلات ميدانية ضمن برامجها اليومية. وتعرض قناة الشرقية من كلباء برنامج "هنا كتاب" إلى جانب فواصل خاصة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تطلق إذاعة الشارقة برنامج "بينك وبين الكتاب"، وبرنامج "خير جليس"، و15 برنامجاً تسجيلياً. وتقدم إذاعة بلس 95 تغطية خاصة عبر ثلاثة برامج، و35 فقرة ترويجية. فيما تشارك إذاعة القرآن الكريم من الشارقة ضمن التغطية العامة، إضافة إلى منصة "مرايا" التي تنقل أبرز الفعاليات مباشرة للجمهور".

استثمار في الكلمة والفكر

من جانبه، قال سعادة محمد العميمي، المدير العام بالوكالة – الإمارات الشمالية لشركة "إي آند الإمارات": "نفخر في (إي آند الإمارات) بأن نكون شريك الاتصالات الرسمي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأن نواصل دعم مسيرته عاماً بعد عام، إيماناً منا بأن الثقافة والمعرفة هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والتطور، وأن الاستثمار في الكلمة والفكر هو استثمار في المستقبل والأجيال القادمة".

وأضاف: "نسعى إلى تمكين المجتمعات عبر توفير أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المبتكرة، ونرى في رعايتنا لهذا المعرض امتداداً لمسؤوليتنا تجاه المجتمع ودعماً للمبادرات التي تسهم في نشر المعرفة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للثقافة والإبداع، متوجهين بالشكر لهيئة الشارقة للكتاب وجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الثقافي المميز".

علاقات قائمة على العلم والإبداع

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال سعادة باناجيوتيس كوجيو، القائم بأعمال السفارة اليونانية بالإمارات: "نعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على منح اليونان شرف أن تكون (ضيف الشرف) لهذا العام، وهو تكريم نراه تقديراً عميقاً للعلاقات التاريخية والثقافية، القائمة على القيم المشتركة في العلم والإبداع والحوار، وامتداداً للشراكة المميزة التي توّجت العام الماضي باستضافة الشارقة ضيف شرف في معرض تسالونيكي الدولي للكتاب وتوقيع بروتوكول التعاون الثقافي بيننا".

وأضاف: "أعدّت وزارة الثقافة اليونانية مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بعناية لتقديم الوجه الحديث لثقافتنا، من خلال مشاركة 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية في جناح وطني بمساحة 200 متر مربع، يعرض نحو 600 عنوان باللغتين اليونانية والمترجمة، إلى جانب معرض (الأدب اليوناني – الرحلة الطويلة)، الذي يبرز استمرارية الأدب اليوناني من هوميروس إلى الحاضر".

رحلة للتعلم وعلاقة خاصة مع المعرفة

وافتتحت خولة المجيني كلمتها حول تفاصيل فعاليات الدورة الـ44 من المعرض، بكلمة أكدت فيها أن شعار "بينك وبين كتاب" هو دعوة لاستعادة تلك العلاقة الخاصة مع المعرفة، والاحتفاء باللحظات التي "تمنحنا القراءة فيها رحلة للتعلّم، بطريقة لا تشبه أحداً إلا نحن".

وقالت: "هذا العام نريد لكل زائرٍ لمعرض الشارقة الدولي للكتاب أن يجد كتابه الذي يفتح أمامه فكرةً جديدة، أو يقرّبه من مجالٍ كان بعيداً عنه، أو يضيف إلى رحلته في التعلم والمعرفة".

النهوض بالكتاب يقوم على دعم صانعيه

من جهته، تحدث منصور الحساني عن الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الحالية. وأشار في كلمته إلى أن المعرض، بما يحتويه من فعاليات دولية تسبق المعرض وتصاحبه، يؤكد أن المعرفة عمل جماعي، وأن النهوض بالكتاب لا يتوقف عند قراءته، وإنما يمتد لدعم كل العاملين في صناعته.

2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة

ويشارك هذا العام في المعرض 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة عربية وأجنبية، وتتوزع دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب على 1224 دارَ نشرٍ عربية، و1126 دارَ نشرٍ أجنبية.

1200 فعالية تستضيف 250 متحدثاً

ويقدّم المعرض أكثر من 1200 فعالية تتنوع بين الجلسات الحوارية والقراءات الأدبية وورش العمل، التي يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 66 دولة، من بينهم نخبة من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين الحاصلين على جوائز عربية وعالمية مرموقة.

ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض 300 فعالية يشارك في تقديمها 66 ضيفاً عالمياً من 19 دولة، و62 ضيفاً عربياً من 20 دولة، إلى جانب 30 متحدثاً إماراتياً يثرون المشهد الثقافي بخبراتهم وإبداعاتهم. ويستضيف البرنامج الثقافي متحدثين من 10 دول تشارك للمرة الأولى، وهي: أيسلندا، جاميكا، نيجيريا، مالي، تشاد، أنجولا، موزمبيق، غينيا، سنيغال، وفييتنام.

وتتضمن فعاليات المعرض هذا العام 15 فعالية تخضع للتسجيل المسبق باللغتين العربية والإنجليزية، منها: "دورة كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني"، يقدمها: محمد سليمان عبدالملك، دورة "فن كتابة الرواية والقصة القصيرة"، يقدمها: عبدالوهاب الرفاعي، ورشة "أطلق طاقاتك الإبداعية وتأمّل إرثك – ورشة في الكتابة الإبداعية": تقدمها الروائية العالمية الدكتورة نغوين فان كوي ماي، ورشة "من المسودة النهائية إلى الكتاب المنشور – دور المحرر في عملية النشر"، للمحررة الأدبية سانجيتا ميهتا، وورشة "ماذا يفعل المترجمون حقاً؟ – فن الترجمة الأدبية"، وتقدمها الأستاذة في جامعة إيموري، ليزا ديلمان.

جديد الدورة الـ44

وفي إطار سعي معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 لتوسيع دائرة التأثير الثقافي والمعرفي بأساليب مبتكرة، تأتي أكاديمية التواصل الاجتماعي "بوب أب" لتكون منصة تفاعلية تجمع بين التعلم والإلهام والترفيه عبر 24 جلسة يقودها مؤثرون وخبراء في مجالات الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.

ويقدّم المعرض متجر "صيدلة الشعر" حيث يستطيع الزوّار شراء "وصفات شعرية"، مناسبة لمختلف الحالات الأدبية في عبوات تشبه علب الدواء.

كما تشهد الدورة أيضاً محطة الحديث الصوتي "البودكاست" التي تستضيف عدداً من البرامج العربية الشهيرة، منها "أسمار" من السعودية، و"جلسة كرك" من سلطنة عُمان، و"كرسي الاثنين" من دولة الإمارات.

متحدثون من الإمارات والوطن العربي

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، أبرزهم: سعادة عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الممثل والمنتج أحمد الجسمي، الدكتورة مريم الهاشمي، الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، المؤرخ والباحث الدكتور حمد بن صراي، الباحث والكاتب الدكتور فهد المعمري، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، وغيرهم.

في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، منهم: عالم المصريات الشهير زاهي حواس، الكاتب محمد جودت (مو جودت) من مصر، الكاتب والفنان خالد الصاوي من مصر، الكاتب والممثل والمخرج ظافر العابدين من تونس، الكاتب وعالم الآثار زيدان كفافي من الأردن، الكاتب والإعلامي محمد رضا نصر الله من السعودية، الكاتب والروائي عبدالوهاب الرفاعي من الكويت، الدكتور حسن أوريد من المغرب، الكاتب والمؤرخ الدكتور محمد جاسم المشهداني من العراق، رئيس جمعية المؤرخين العرب، والكاتبة جمانة حداد من لبنان.

أدباء وأكاديميون دوليون

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة: شيماماندا نغوزي من نيجيريا، البروفيسور كارلو روفيلي، من إيطاليا، بول لينتش من أيرلندا، الدكتورة جولي سميث من المملكة المتحدة، أرمن أدامجان من الولايات المتحدة، براجاكتا كولي من الهند، جايا فانس من أستراليا، دايفيد وينجرو من المملكة المتحدة، وجينيفر هيليير من كندا، وغيرهم من الأدباء والمبدعين.

"مقهى الشعر" يجمع ثقافات العالم

ويقدّم البرنامج الثقافي في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب أمسيات شعرية غنية تمتد عبر لغات وثقافات العالم، حيث يجتمع الشعر العربي مع نظيره العالمي في فضاء إبداعي يشهده "مقهى الشعر".

ويشهد البرنامج هذا العام مشاركات شعرية بعدد من اللغات بمشاركة نخبة من الشعراء العرب، منهم حمد البريدي من قطر وسعيد آل مانع من المملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة من الشعراء الأجانب، من بينهم: سارة علي (الإنجليزية)، عطاء الحق القاسمي (الأردية)، سيد سليمان الجيلاني (البنجابية)، لونا سيكات كليتو (التاغالوغية)، ك. ساتشيداناندان (المالايالامية)، ميخائيل ليفانتوفسكي ومكسيم زامشيف (الروسية)، وسيوزو داناي وزافيروبولو إيليني (اليونانية).

750 ورشة عمل للأطفال والكبار

ويقدّم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين برنامجاً تدريبياً يضم 750 ورشة عمل للأطفال والكبار، يقدمها 28 ضيفاً من 9 دول. كما ينظم 85 عرضاً من 12 دولة، تتنوع بين المسرحيات والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية، من أبرزها مسرحية "الخشيشة" (Hide and Seek)من بطولة: الجود البعنون، الجوري البعنون، ووضحة الأيوب .

ويقدّم صانع المحتوى حسن سليمان المعروف بـ"أبو فلة" لأول مرة عرضاً تفاعلياً حياً، يجمع بين الكوميديا والمنافسات الترفيهية وتفاعل الجمهور، في تجربة مخصّصة حصرياً لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب.

مهرجان الإثارة والتشويق من 8-11 نوفمبر

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين مهرجان الإثارة والتشويق في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، بالتعاون مع Thriller Festival NY، ليقدّم تجربة فريدة تجمع أكثر من 13 متخصصاً من أبرز المؤلفين ووكلاء النشر وكُتّاب السيناريو في العالم. وفي جديد نسخته لهذا العام، يستضيف المهرجان عرضاً مسرحياً تفاعلياً بعنوان "جريمة في المجلس"، بمشاركة طلاب من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويتيح المهرجان لجمهور المعرض فرصة التعرّف إلى أحدث اتجاهات أدب الألغاز والغموض والتشويق، من خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية يشارك فيها نخبة من أبرز كتّاب أدب التشويق والغموض، وهم: أرمينتا هول، راغنار جوناسون، مات ويتن، إيفا بيورغ، ستيسي ويلينغهام، عمر شهيد حامد، جينيفر هيليير، ودانيال ج. ميلر.

42 فعالية بركن الطهي بمشاركة 15 طاهياً عالمياً

يقدّم ركن الطهي في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب تجربة تجمع النكهات العالمية بالإبداع الثقافي، من خلال 42 فعالية يقدّمها 15 ضيفاً من 14 دولة، من أشهر الطهاة العالميين، من بينهم فادي كتان، ضيا الحنون، ماما وفاء، راشانا ريمال، وولدي رييس.

58 مؤسسة ثقافية يونانية

وتشارك اليونان ضيف شرف في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتسلط الضوء على غنى التراث الأدبي والفكري اليوناني، من خلال 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية يونانية، وبرنامج ثقافي متنوع يشارك فيه نخبة من أبرز الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين، حيث يقدمون رؤى متعددة حول الأدب والشعر والترجمة والفنون المسرحية، إلى جانب تنظيم جلسات ثقافية تقام في جناح ضيف الشرف، بمشاركة كتّاب وفنانين ورسامين يمثلون المشهد الثقافي اليوناني المعاصر.

البرامج المهنية المصاحبة للمعرض

161 مشارك في الدورة التدريبية للناشرين

تنطلق الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام بالدورة التدريبية للناشرين التي تُقام في الأول من نوفمبر بالتعاون مع جامعة نيويورك، بمشاركة 161 ناشراً، بينهم 75 ناشراً من القارة الأفريقية.

وتركّز الدورة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل إدارة المحتوى الصوتي وتطوير استراتيجيات نشر الكتب المسموعة، وتوسيع نطاق الأعمال العائلية إلى علامات تجارية عالمية، واستراتيجيات التوزيع الرقمي الفعالة.

ويشارك في تقديم جلسات الدورة التدريبية للناشرين نخبة من خبراء صناعة النشر العالميين، من أبرزهم أماندا داتشيرنيو، وبروك أودونيل، وماريانا فيغيد، الذين سيقدّمون خلاصة تجاربهم في تطوير منظومة النشر الحديثة وتعزيز تنافسية الناشرين العرب والأفارقة.

30 ورشة عمل في مؤتمر الناشرين

ويشهد مؤتمر الناشرين في دورته الخامسة عشرة، الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام من 2 إلى 4 نوفمبر، مشاركة نخبة من ممثلي دور النشر والوكلاء والخبراء في صناعة الكتاب من مختلف دول العالم. ويتضمن المؤتمر أكثر من 30 ورشة عمل تغطي طيفاً واسعاً من قضايا وتحديات قطاع النشر، إلى جانب لقاءات ثنائية مخصصة لعقد الصفقات، والتسجيل في منحة الترجمة.

ويثري جلسات المؤتمر عدد من المتحدثين البارزين، في مقدمتهم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ومادلين ماكنتوش، الرئيس التنفيذي لشركة Authors Equity، وفايدون جري جور يوس، مؤسس شركة أوراسيا بارتنرز، ونائب رئيس اتحاد الناشرين الأوروبيين.

"الشارقة الدولي المكتبات" يستقطب 400 مشارك

وتنطلق خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، بتنظيم هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية (ALA). ويستقطب المؤتمر أكثر من 400 مشارك من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من مختلف دول العالم

وتحظى الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمجموعة من الشراكات الاستراتيجية التي تضم: شركة e& اتصالات، الشريك الرسمي، وشركة "أرادَ" شريكاً للتطوير، فيما يشارك "بنك الاستثمار" و"بنك الشارقة" شركاء مصرفيين. كما تساهم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بوصفها الشريك الإعلامي الرسمي، ومركز إكسبو الشارقة شريكاً استراتيجياً، وأبوظبي للإعلام شريكاً إعلامياً. إلى جانب مركز تريندز للبحوث والاستشارات الشريك البحثي، ومطار الشارقة الدولي شريكاً استراتيجياً، والمالية المركزية الداعم التقني المالي.

