دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماجنوم العقارية"، التابعة لمجموعة "روابي القابضة" السعودية، عن فوز مشروعها الأيقوني المستقبلي برج "فوربس إنترناشيونال تاور" بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع "جوائز العقارات الدولية 2024" الذي أقيم مؤخراً في فندق "سافوي" العريق في لندن، وذلك عن "أفضل مشروع تجاري شاهق الارتفاع" و"أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" في إفريقيا. وتؤكد الجائزتان على الرؤية الطموحة للبرج التجاري الذي تقوم "ماجنوم" بتنفيذه في السعودية والإمارات ومصر، في الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامته.

وتكرّم "جوائز العقارات الدولية" وتحتفي بالتميز في مجال العقارات، حيث تقوم لجنة تحكيم تتكون من فريق من كبار المصممين المتخصصين ذوي الخبرة العالية الذين يغطون كامل تخصصات قطاع العقارات، بفحص وتدقيق آلاف المشاركات المقدمة للوصول إلى قائمة الترشيحات النهائية واختيار الفائز الأول في كل فئة. وتعزز علامة التميز العالمي مكانة "ماجنوم العقارية" كأحد الكيانات الرائدة في قطاع العقارات العالمي.

وبهذه المناسبة، قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روابي القابضة" ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية": "سعداء بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين في حفل توزيع ’جوائز العقارات الدولية‘. لا شك أن هذا الفوز من شأنه أن يرسخ مكانتنا العالمية بقوة في قطاع العقارات، كما أنه شهادة على رؤيتنا الأساسية وسعينا الدؤوب لتقديم حلول مبتكرة تعالج تحديات بيئة البناء بما يسهم في نقل العالم العربي إلى مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات".

من جانبه، قال ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية": "يعد برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ جزءاً من الرؤية الطموحة لـ ’ماجنوم العقارية‘ الرامية إلى سد الفجوة بين تطوير برج تجاري عصري ومشروع متعدد الاستخدامات يتسم بالاستدامة والأداء العالي والخلو من الانبعاثات الكربونية. ويؤكد مجدداً هذا التقدير الدولي تركيزنا الاستراتيجي على التميز الشامل بما يشجعنا على تشكيل مستقبل أفضل للجميع من خلال التعاون المبتكر عالي التقنية بين البيئة المبنية والعالم الحيوي من حولها. يأتي حصولنا على الجائزتين تتويجاً لجهود وإخلاص فريق العمل، وحافزاً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات".

يعد برج "فوربس إنترناشيونال تاور" العصري الجديد الذي تقوم "ماجنوم العقارية" بتطويره، نموذجاً لدفع حدود المألوف في التصميم والبناء الحديث، حيث يتبنى حلولاً جديدة ومبتكرة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامة المبنى. يتم بناء البرج بالشراكة مع "فوربس"، ويعد أول مشروع من حيث الحجم والنطاق في الشرق الأوسط من خلال بناء صديق للبيئة وقائم على التكنولوجيا، ما يضعه في طليعة التصميم والتكنولوجيا والابتكار.

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