هونغ كونغ: تحتفل مرافق العافية والسبا في ماندارين أورينتال باليوم العالمي للعافية 2022 بإطلاق مبادرة "الحركة الذكية"، وهو برنامجٌ مبتكر للصحة والعافية مصمم لسد الفجوة بين المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية. تمّ تصميم هذا العلاج الجديد بالتعاون مع جوينت دايناميكس Joint Dynamics التي تتّخذ من هونغ كونغ مقرّاً لها. ويساعد هذا النهج الجديد للعلاج والتدريب على تحسين جودة حركة الضيوف التي غالباً ما يعيقها أسلوب الحياة العصري. احتفالاً بهذه المبادرة، ستستضيف المنتجعات الصحية حول العالم في اليوم العالمي للعافية الواقع في 11 يونيو 2022 مجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية تحت شعار "الحركة الذكية".
وتهدف مبادرة "الحركة الذكية" إلى دعم الضيوف الذين تتأثّر طريقة جلوسهم وحركتهم بأسلوب حياتهم الذي تحكمه التكنولوجيا مما يجعل رأسهم محنياً إلى الأمام لفترات طويلة وأكتافهم تلتفّ داخلياً وحوضهم ينحني إلى الأمام وأوتار ركبهم ضيّقة. تمّ تصميم هذه المبادرة بهدف مساعدة الضيوف على التحرك بشكل أفضل ويشمل العلاج تعاليم من نخبة المدربين في "جوينت دايناميكس"، وهي عيادة متعددة الاختصاصات متطورة ومتخصصة في الأساليب العلمية والفردية للعلاج والتدريب الشخصي. وتشمل العلاجات: الاسترخاء بالضغط على النقاط الانعكاسية، والمعالجة العميقة للعضلات، وتمديد وإطالة العضلات، وكلّ ذلك مصمّم لتخفيف التوتر والاسترخاء، والمساعدة في تحسين ليونة الجسم ومساعدته على التحرّك بشكل أفضل.
قبل العلاج، يمكن للضيوف الاختيار بين نوعين من الزيوت المعروفة لدى ماندارين أورينتال. الزيت الأوّل هو Awaken، والذي يمثّل عنصر الخشب في الطب الصيني التقليدي ويجسّد النموّ وبداية دورة حياة جديدة. ومن خلال الجمع بين زهر البرتقال والخزامى لتخفيف التوتر النفسي، واليوسفي والجغريب فروت لجرعة لطيفة من الطاقة، يساعد هذا الزيت في تصفية الذهن والاسترخاء. أمّا الزيت الثاني، والذي يحمل اسم Release، فيمثل عنصر المعدن في الطب الصيني التقليدي.
وتوحي خاصية التنقية التي يتمتّع بها بذلك المزيج الراقي من اللبان والمريمية واليوكالبتوس. إنّه مثالي أيضاً لاسترخاء العضلات والحماية من أعراض الإنفلونزا وتقوية المناعة.
وبعد العلاج، يحصل الضيوف على بطاقة تتضمّن مجموعة من النصائح لمساعدتهم على استكمال البرنامج في البيت مع تمارين المرونة للجزئين الأعلى والأسفل من الجسم لمواجهة مشاكل وضعية الجسم وتحسين المرونة.
وفي إطار برنامج "الحركة الذكية"، تعاونت منتجعات ماندارين أورينتال الصحية أيضاً مع هايبرايس Hyperice، وهي شركة مقرّها الولايات المتّحدة الأمريكية متخصصة في ابتكار منتجات الصحّة والعافية عالية الأداء، وذلك من أجل توفير أدوات التدليك العلاجي لكل من المعالجين ومدربي اللياقة البدنية لاستخدامها على الضيوف للمساعدة في المعالجة العميقة للعضلات، وفتح المفاصل، وإعداد الجسم للتعامل مع تأثيرات العلاج. كما وستتوفر أدوات التدليك هذه أيضاً للبيع بالتجزئة في كل من المنتجعات الصحية لدينا.
وعلّقت من جانبها أندريا لوماس غونغ التي تشرف عالمياً على العمليات في السبا وعلاجات الصحة والعافية، قائلة: "على مدار السنوات القليلة الماضية ومع الاستخدام الهائل للتكنولوجيا، نرى أنّ العديد من ضيوفنا الذين يقصدون المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية لدينا يعانون من نفس المشاكل العامة المتعلقة بالوضعية وقلة الحركة. ويعاني معظم ضيوفنا من الوضعية نفسها حيث الرأس مائل إلى الأمام بسبب النظر إلى الشاشات، والأكتاف تلتفّ داخلياً من كثرة استخدام لوحة المفاتيح، والأوراك المشدودة وآلام أسفل الظهر الناتجة عن الجلوس لأوقات طويلة. وبالتالي تعالج "الحركة الذكية" هذه المسائل بنهج شامل ومصمّم حسب احتياجات كلّ شخص".
اليوم العالمي للعافية 2022
في اليوم العالمي للعافية، ستستضيف منتجعاتنا الصحية حول العالم العديد من الأنشطة المجانية تحت شعار "الحركة الذكية" مثل:
- ملاذ اللياقة البدنية والعافية والتي تشمل ناماستي يوم السبت، وأكوافيت، وتعليم كيفية صنع العصير الصحي شخصياً، وجلسات الانتعاش من هايبرايس Hyperice وحمامات الثلج في فندق قصر الإمارات
- جلسة يوغا وتأمل وقت الغروب وتمارين رياضية مائية في حمام السباحة الموجود على السطح في ماندارين أورينتال، الدوحة
- تقييم وضعية الجسم ومرونته في ماندارين أورينتال، مراكش
- صفّ في تمارين التمدّد الديناميكي في ماندارين أورينتال، هونغ كونغ
- البيلاتيس والتأمّل الديناميكي في ماندارين أورينتال، برشلونة
- ورشة عمل حول استخدام حزام التمدّد المطاطي في فندق لاندمارك ماندارين أورينتال، هونغ كونغ لمعالجة اختلال التوازن العضلي وزيادة نطاق الحركة
- اليوغا مع خبيرة الصحة والعافية نيلام خاطري في ماندارين أورينتال، بانكوك مع التركيز على تأثير الذهن والحركة على استرخاء الجسم
- المشي والتأمّل مع خريطة الطاقة (باغوا) في ماندارين أورينتال، جاكارتا لاكتساب التوازن والطاقة الحيوية
- اليوغا عند شروق الشمس على التيراس على السطح في فندق ماندارين أورينتال، ميونخ كل يوم سبت من شهر يونيو
- صفوف في الحركة في ستوديو "موفمينتوم" في ماندارين أورينتال هايد بارك، لندن، والتي تقدم مجموعة من الحركات المتخصصة مع التركيز على تحسين استعداد الجسم للحركة، وتمكين التوصّل إلى ذروة الأداء، والمساعدة على التعافي
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