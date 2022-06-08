هونغ كونغ: تحتفل مرافق العافية والسبا في ماندارين أورينتال باليوم العالمي للعافية 2022 بإطلاق مبادرة "الحركة الذكية"، وهو برنامجٌ مبتكر للصحة والعافية مصمم لسد الفجوة بين المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية. تمّ تصميم هذا العلاج الجديد بالتعاون مع جوينت دايناميكس Joint Dynamics التي تتّخذ من هونغ كونغ مقرّاً لها. ويساعد هذا النهج الجديد للعلاج والتدريب على تحسين جودة حركة الضيوف التي غالباً ما يعيقها أسلوب الحياة العصري. احتفالاً بهذه المبادرة، ستستضيف المنتجعات الصحية حول العالم في اليوم العالمي للعافية الواقع في 11 يونيو 2022 مجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية تحت شعار "الحركة الذكية".

وتهدف مبادرة "الحركة الذكية" إلى دعم الضيوف الذين تتأثّر طريقة جلوسهم وحركتهم بأسلوب حياتهم الذي تحكمه التكنولوجيا مما يجعل رأسهم محنياً إلى الأمام لفترات طويلة وأكتافهم تلتفّ داخلياً وحوضهم ينحني إلى الأمام وأوتار ركبهم ضيّقة. تمّ تصميم هذه المبادرة بهدف مساعدة الضيوف على التحرك بشكل أفضل ويشمل العلاج تعاليم من نخبة المدربين في "جوينت دايناميكس"، وهي عيادة متعددة الاختصاصات متطورة ومتخصصة في الأساليب العلمية والفردية للعلاج والتدريب الشخصي. وتشمل العلاجات: الاسترخاء بالضغط على النقاط الانعكاسية، والمعالجة العميقة للعضلات، وتمديد وإطالة العضلات، وكلّ ذلك مصمّم لتخفيف التوتر والاسترخاء، والمساعدة في تحسين ليونة الجسم ومساعدته على التحرّك بشكل أفضل.

قبل العلاج، يمكن للضيوف الاختيار بين نوعين من الزيوت المعروفة لدى ماندارين أورينتال. الزيت الأوّل هو Awaken، والذي يمثّل عنصر الخشب في الطب الصيني التقليدي ويجسّد النموّ وبداية دورة حياة جديدة. ومن خلال الجمع بين زهر البرتقال والخزامى لتخفيف التوتر النفسي، واليوسفي والجغريب فروت لجرعة لطيفة من الطاقة، يساعد هذا الزيت في تصفية الذهن والاسترخاء. أمّا الزيت الثاني، والذي يحمل اسم Release، فيمثل عنصر المعدن في الطب الصيني التقليدي.

وتوحي خاصية التنقية التي يتمتّع بها بذلك المزيج الراقي من اللبان والمريمية واليوكالبتوس. إنّه مثالي أيضاً لاسترخاء العضلات والحماية من أعراض الإنفلونزا وتقوية المناعة.

وبعد العلاج، يحصل الضيوف على بطاقة تتضمّن مجموعة من النصائح لمساعدتهم على استكمال البرنامج في البيت مع تمارين المرونة للجزئين الأعلى والأسفل من الجسم لمواجهة مشاكل وضعية الجسم وتحسين المرونة.

وفي إطار برنامج "الحركة الذكية"، تعاونت منتجعات ماندارين أورينتال الصحية أيضاً مع هايبرايس Hyperice، وهي شركة مقرّها الولايات المتّحدة الأمريكية متخصصة في ابتكار منتجات الصحّة والعافية عالية الأداء، وذلك من أجل توفير أدوات التدليك العلاجي لكل من المعالجين ومدربي اللياقة البدنية لاستخدامها على الضيوف للمساعدة في المعالجة العميقة للعضلات، وفتح المفاصل، وإعداد الجسم للتعامل مع تأثيرات العلاج. كما وستتوفر أدوات التدليك هذه أيضاً للبيع بالتجزئة في كل من المنتجعات الصحية لدينا.

وعلّقت من جانبها أندريا لوماس غونغ التي تشرف عالمياً على العمليات في السبا وعلاجات الصحة والعافية، قائلة: "على مدار السنوات القليلة الماضية ومع الاستخدام الهائل للتكنولوجيا، نرى أنّ العديد من ضيوفنا الذين يقصدون المنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية لدينا يعانون من نفس المشاكل العامة المتعلقة بالوضعية وقلة الحركة. ويعاني معظم ضيوفنا من الوضعية نفسها حيث الرأس مائل إلى الأمام بسبب النظر إلى الشاشات، والأكتاف تلتفّ داخلياً من كثرة استخدام لوحة المفاتيح، والأوراك المشدودة وآلام أسفل الظهر الناتجة عن الجلوس لأوقات طويلة. وبالتالي تعالج "الحركة الذكية" هذه المسائل بنهج شامل ومصمّم حسب احتياجات كلّ شخص".

اليوم العالمي للعافية 2022

في اليوم العالمي للعافية، ستستضيف منتجعاتنا الصحية حول العالم العديد من الأنشطة المجانية تحت شعار "الحركة الذكية" مثل:

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