مشروعات التبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يحضر مؤتمر مشروعات التبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعقد في دبي في الفترة من 14 إلى 15 يونيو، 250 خبيرًا في الصناعة

من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق التبريد العالمي 150 مليار دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2025؛

من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لتبريد المناطق في الشرق الأوسط 15 مليار دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2027

تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمو سوق تبريد المناطق العالمي الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولارًا أمريكيًا - والذي يكون محور مؤتمر مشروعات تبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر لمدة يومين في الفترة من 14 إلى 15 يونيو 2022 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تنظمه شركة جريت مايندز ايفنتس مانجمنت أكثر من 250 مندوباً بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب المشاريع والمطورين وموردي المرافق وخبراء الصناعة ويشارك أصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤتمر مشروعات التبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشهد أكثر من 25 خبيراً دولياً وإقليمياً يناقشون التوقعات الحالية للسوق والفرص والتحديات في الصناعات المتعلقة بالتبريد في المنطقة - والتي أصبحت أكثر شيوعًا بسبب كفاءة الطاقة.

تعرض أكثر من 20 منظمة رائدة من 10 دول منتجاتها وخدماتها في المؤتمر من خلال معرض يغطيه 35 منشورًا تجاريًا.

من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق تبريد المناطق العالمي 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 وفقًا لـشركة جلوبال ماركت إنسايتس. وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق تبريد المناطق في الشرق الأوسط 15 مليار دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2027 - أو ما يقرب من 10 في المائة من حجم السوق العالمي.

إن زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى جانب التركيز المتزايد على اعتماد التقنيات المتقدمة تدفع ديناميكيات الصناعة. وتذكر شركة جلوبال ماركت إنسايتس في تقرير حديث لها: "إن الميل المتزايد نحو اعتماد أنظمة التبريد المتقدمة على حساب الفوائد البيئية والاقتصادية يعزز ديناميكيات الصناعة".

تعد الموثوقية العالية وكفاءة الطاقة المتزايدة من الميزات القليلة الرئيسية التي توفرها أنظمة تبريد المناطق والتي تعزز الاتجاهات السائدة في قطاع الأعمال. وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن الحد الأدنى من الانبعاثات البيئية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ معايير الانبعاثات الصارمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط يُحقق النظرة المستقبلية للصناعة.

ينمو سوق تبريد المناطق في الإمارات العربية المتحدة - وهو الأكبر في الشرق الأوسط - بوتيرة أسرع مدفوعة بالظروف المناخية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وتتبنى العديد من الشركات في المنطقة أنظمة تبريد المناطق بسبب كفاءة التكلفة والخدمة طويلة الأجل. وتستخدم أنظمة تبريد المناطق طاقة أقل بنسبة 50 في المائة من مكيفات الهواء وبالتالي تقلل الاستثمار الرأسمالي الأولي وتكاليف الصيانة. ويمكن أن تعمل المعدات بسلاسة لمدة تصل إلى 30 عامًا مما يعزز تطبيق التكنولوجيا.

يقول فارس أحمد، رئيس قسم تبريد المناطق في إعمار، "مدفوعًا بعدد من الاتجاهات العالمية المترابطة، تشهد صناعة الطاقة تغيرًا غير مسبوق والعديد من التحديات. ونتبع نهجًا نشطًا في الاهتمام بالبيئة وأن نكون أكثر استدامة وتعزيز التنمية النظيفة (الخضراء) لأمتنا.

"أدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجاد حلول صديقة للبيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام تقنيات تبريد عالية وفعالة وجديدة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد إلى تحسين أداء الطاقة وتقليل البصمة الكربونية."

يُعد تبريد المناطق مثاليًا للمؤسسات الكبيرة مثل المطارات والمباني التجارية والحرم الجامعي والأبراج السكنية. وتعتمد هذه التقنية على محطة تبريد مركزية مما يسهل التبريد داخل شبكتها من خلال شبكة من نظام الأنابيب تحت الأرض تحمل المياه المبردة.

"يُعد تبريد المناطق إلى حد بعيد الطريقة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتبريد المباني في البيئات القاحلة. ومع ذلك، يكون الهدف هو إيجاد طرق من خلال برنامجنا لجعله أكثر استدامة وكفاءة. ونرى فرصًا في تحسين كفاءة المصنع من خلال إعادة

التوفير في الطاقة والرقمنة والتحديث ودمج التكنولوجيا وتقليل استخدام مياه الشرب وما إلى ذلك. وبينما تبني دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها المراعي للبيئة، يكون تبريد المناطق مساهماً رئيسياً في استراتيجية النمو المراعي للبيئة في دولة الإمارات

العربية المتحدة. وذكر أرفيند شيكر، رئيس الإنتاج، جريت مايندز ايفنتس مانجمنت - منظم مؤتمر مشروعات تبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

بصفتنا أكبر سوق لتبريد المناطق، يسعدنا تنظيم مؤتمر مشاريع تبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي. ويساعد ذلك الجهات المعنية في الصناعة على النظر في مشاريع تبريد المناطق الجديدة عن كثب.

نظرًا لخفض تكلفة الطاقة بنسبة 50 في المائة، يكون تبريد المناطق هو المصدر الأكثر تفضيلاً للمرافق ونشهد الإعلان عن مشاريع جديدة في دبي في الأشهر والسنوات المقبلة حيث تريد الحكومة خفض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

وفي هذا الصدد، يساعد مؤتمر مشاريع تبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصحاب المصلحة في الصناعة على الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة. يركز المؤتمر الذي يستمر يومين على مشاريع تبريد المنطقة الجديدة، والتي تساعد المقاولين والموردين وأصحاب المشاريع ومقدمي المرافق على إعداد خطة تطوير أعمالهم. "

يقول سليمان الخليوي، العضو المنتدب لشركة تبريد السعودية، "يضيف تبريد المناطق قيمة هائلة من حيث تحسين استخدام مساحة المبنى وتقليل التلوث الضوضائي وتقليل استخدام المبردات والأهم من ذلك تقليل تكلفة التبريد بشكل كبير.

اعتبارًا من اليوم، لدي شركة تبريد السعودية 5 عقود امتيازات نشطة والعديد من عقود الإيجار والتشغيل والصيانة وهي المزود لتبريد المناطق في المنطقة. وتخطط للحفاظ على بصمتها الرائدة في مجال تبريد المناطق في البلاد وتنوي الاستمرار في تحقيق المزيد من الكفاءات من خلال تحسين التكنولوجيا لتوفير حل مستدام لتبريد المناطق في البلاد. حققت "شركة تبريد السعودية" مؤخرًا الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع: البحر الأحمر للتطوير وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والجوهرة مول ".

كما يشهد سوق تبريد المناطق في الإمارات العربية المتحدة اندماجًا في الإمارات العربية المتحدة. تقوم مؤسسة الإمارات لتبريد المناطق (شركة إمباور) وهي أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم بتوسيع قدراتها، بينما تستحوذ أيضًا على مشغلين آخرين لتبريد المناطق. في عام 2021، استحوذت شركة إمباور على محطة تبريد المناطق في مطار دبي الدولي مقابل 1,1 مليار درهم.

في العام الماضي، استحوذت شركة إمباور على وحدة تبريد المناطق الخاصة بشركة نخيل بسعة تبريد إجمالية قدرها 110.000 طن تبريد وبقيمة إجمالية 860 مليون درهم.

خلال 84 غرفة تجهيزات التسخين والتهوية وتكييف الهواء وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومترًا، تعمل شركة إمباور على أكثر من 1.64 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد في أكثر من 1252 مبنى. تعين شركة إمباور أكثر من 845 متخصصًا في المكاتب والمصانع والتابعة لها في دبي وتملك أكثر من 76 بالمائة من حصة السوق في قطاع تبريد المناطق في دبي.

ومن بين المواضيع الرئيسية، يناقش الخبراء التنسيق فيما بعد لتبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديث محطات تبريد المناطق؛ التغلب على التحديات في إدارة الطاقة لتبريد المناطق والتحديات في بناء محطة تبريد المناطق؛ التحول الرقمي في تبريد المناطق الذي يشمل أمر رئيسي مثل - ترقيم محطات تبريد المناطق لسداد القدرة التنافسية المالية والتشغيلية؛ المشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ في صناعة تبريد المناطق والكثير من إعلانات المشاريع الجديدة وتحديثات مشاريع تبريد المناطق الحالية.

يحضر مؤتمر مشاريع التبريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولون في الهيئات المدنية مثل البلديات ومقدمي المرافق ومشغلي المرافق والمقاولين والمقاولين من الباطن وموردي المواد والاستشاريين والمهندسين والهيئات التنظيمية والمطورين، وما إلى ذلك. يمكن للمشاركين في المؤتمر أيضًا التواصل لتأمين الأعمال من هذه المشاريع الأخيرة والتي هي حاليًا في المراحل الأولية من التنفيذ.

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حول مؤتمر مشاريع تبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ظهر تبريد المناطق كقطاع مرافق رئيسي موفر للطاقة مفضل من حكومات دول الخليج - حيث تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا قياديًا. تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا رئيسيًا في الحد من تغير المناخ والمساهمة في الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون.

يعتبر التبريد هو نشاط كثيف الاستخدام للطاقة بلا توقف في البيئات القاحلة ويوفر تبريد المناطق توفيرًا كبيرًا للطاقة. تتحقق هذه الفائدة في المدن الكبرى الجديدة والقادمة في المنطقة، حيث وضع تبريد المناطق موطئ قدم قوي. تم تسجيل ما يقرب من 650 جيجاوات في الساعة من توفير الكهرباء عن طريق استخدام تبريد المناطق في دبي وحدها في عام 2020.

في حين أثبت تبريد المنطقة أنه حل التبريد الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، إلا أن هناك العديد من الطرق والتحسينات الجديدة لتقليل انبعاثات الكربون وتقليل استخدام مياه الشرب وبالتالي تعزيز الاستدامة.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سريعًا في المدن والمجتمعات، مما يزيد من عدد مشاريع تبريد المناطق القادمة، وكذلك عند الحاجة إلى تحديث المحطات الحالية من خلال تعديلات الطاقة. علاوةً على ذلك، يسعى مشغلو تبريد المناطق باستمرار إلى تبسيط عملياتهم لتسهيل النمو والربحية والتقدم بكفاءة. من المتوقع أن يصل سوق تبريد المناطق في الشرق الأوسط إلى 15 مليار دولار أمريكي في عام 2027.

في ظل هذه التطورات، تستضيف شركة جريت مايندز ايفنتس مانجمنت مشاريع تبريد المناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو منتدى حصري يجمع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال تبريد المناطق في المنطقة لمناقشة المجالات الحاسمة بما في ذلك التحديث والتحول الرقمي والمشاريع القادمة والعلاقة بين الطاقة والمياه وأحدث المشاريع المشتركة والشراكات.