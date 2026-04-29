يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق فعاليات النسخة السادسة من "معرض عيد الأضحى 2026"، الذي يُقام على مدار 12 يوماً متواصلة خلال الفترة من 20 إلى 31 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية وبخصومات وتخفيضات تصل إلى 75% تشمل أشهر العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية.

ويستهدف المعرض توفير احتياجات سكان وزوار الإمارة، ليشكل حدثاً اقتصادياً واجتماعياً بارزاً يواكب الحراك التجاري النشط الذي تشهده الإمارة استعداداً لاستقبال العيد، ويجمع نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل.

ويوفّر المعرض تجربة تسوق استثنائية تلبي تطلعات أفراد الأسرة والباحثين عن التميز والجودة بأسعار تنافسية غير مسبوقة، ويسهم في إسعاد المجتمع والعائلات من خلال حدث يجمع بين العروض التجارية الكبرى والأنشطة الترفيهية، كما يعكس التزام مركز إكسبو الشارقة بتنظيم فعاليات ذات أثر اقتصادي ملموس تسهم في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة، عبر توفير منصة عرض مثالية تتيح للشركات فرصة الوصول المباشر إلى المستهلكين.

رؤية استراتيجية لدعم السوق المحلي

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن إطلاق النسخة الجديدة للمعرض يأتي في إطار الأجندة المتكاملة التي يعتمدها المركز لتنشيط الموسم التسويقي للنصف الأول من العام، بما يعزّز التكامل مع منظومة المعارض الترويجية التي تشهدها إمارة الشارقة على مدار العام، ويرسّخ مكانة المركز وجهةً موسميةً ثابتة في أجندة العائلات وعشاق التسوق على المستويين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن المعرض من خلال التكامل بين الجانب التجاري والبُعد العائلي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي في عام الأسرة وفي أجواء احتفالية تجعل الحدث يمثل امتداداً طبيعياً للعيد في الشارقة.

وأشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن معرض عيد الأضحى يمثل استجابةً للنجاحات المتتالية التي حقّقتها الدورات السابقة، مع حرص المركز على رفع الطاقة الاستيعابية للمساحات المخصصة للعارضين، وتنويع فئات المنتجات المشاركة بما يلبي كافة احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها. وأوضح أن "إكسبو الشارقة" يضع في مقدّمة أولوياته ضمان توفير بيئة تسويقية مريحة تستند إلى منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على فرق عمل متخصصة، وحلول لوجستية متطوّرة، تضمن للعارضين التركيز على نشاطهم التجاري وتحقيق نتائج ملموسة من مشاركتهم.

فعاليات ترفيهية

ويقدم المعرض للجمهور باقةً من الفعاليات الترفيهية والتراثية لجميع الفئات العمرية لإبراز الموروث الإماراتي وتعزيز شعور الانتماء للهوية الوطنية، إذ يخصص مساحات للمأكولات الشعبية والعالمية تعكس التنوع الثقافي للمجتمع الإماراتي، مع ركن خاص بالأطفال يضمّ أنشطة تفاعلية وألعاباً تعليمية تجمع بين المتعة والفائدة، إلى جانب تنظيم سحوبات على جوائز وهدايا فورية للمتسوقين تضفي مزيداً من البهجة على تجربة الزيارة.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 12 مساءً، باستثناء أيام الجمعة التي تبدأ فيها الزيارة من الساعة 3 عصراً وتمتد حتى 12 مساء، بما يضمن إتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من العروض والخصومات والفعاليات المصاحبة.

