أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية وترسّخ دورها المحوري في تطوير منظومات الجودة والبنية التحتية المتقدمة، ترأست الدولة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية (SMIIC/MC)، والذي عُقد مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي 57 دولة عضو، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.

ترأس الاجتماع سعادة سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية، حيث ناقش المشاركون مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تجسد التوجهات المستقبلية لمنظومة المترولوجيا في الدول الإسلامية. وشملت أبرز محاور الاجتماع اعتماد "استراتيجية مجلس المترولوجيا" ومتابعة تنفيذ خطة العمل الحالية، إلى جانب استعراض مستجدات مجموعات العمل الفنية وميزانياتها، واعتماد تشكيل فرق العمل الفنية (TFGs) للدورة 2026–2028، بما يعزز تكامل الجهود ويرتقي بمستوى التنسيق بين الدول الأعضاء.

شهد الاجتماع مشاركة فاعلة من القيادات والخبراء، حيث ألقى الدكتور إسماعيل الفالح، رئيس المنظمة الخليجية للمترولوجيا، كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف العمل المشترك في مجالات القياس والمعايرة، بما يدعم جودة المنتجات والخدمات ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية، وفي إطار استعراض تقارير وتطورات الدول الأعضاء، مثّل من جانب معهد الإمارات للمترولوجيا المهندس علي المنهالي، مدير إدارة المترولوجيا العلمية والصناعية، حيث قدّم عرضاً شاملاً استعرض فيه أحدث خدمات وإنجازات المعهد، مسلطاً الضوء على التطور المتقدم للبنية التحتية للجودة في الدولة، وما حققته من مستويات عالمية تعزز الثقة في منظومة القياس والمعايرة، كما استعرضت الدول الأعضاء الأخرى أبرز إنجازات معاهدها الوطنية، في تأكيد على تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي.

يؤكد هذا الاجتماع الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير منظومة المترولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تواصل الدولة ترسيخ موقعها كشريك فاعل في توحيد المعايير وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، إلى جانب تكريس مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة ومرجعية استراتيجية في مجالات الجودة والبنية التحتية.

وقال سعادة سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا ورئيس مجلس المترولوجيا للدول الإسلامية: "أن ترؤس دولة الإمارات لهذا الاجتماع يجسد الثقة الدولية المتنامية بكفاءتها في مجال المترولوجيا، ويعبر عن التزامها المستمر بتطوير منظومة قياس متكاملة على المستويين الإقليمي والدولي. ونواصل العمل مع شركائنا لتعزيز توحيد المعايير، بما يدعم التنمية المستدامة ويرتقي بتنافسية الدول الأعضاء على المستوى العالمي".

#بياناتحكومية