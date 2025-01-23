يشكل وجهة عالمية لكبرى الشركات ورواد الأعمال والمواهب

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت شركة المروان للتطوير العقاري، خلال مشاركتها بفعاليات معرض "إيكرس 2025"، مشروع "ديستركت 11" الرائد والفريد من نوعه في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المقرر طرحه رسمياً في الأسواق المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

موقع استراتيجي

يتميز "ديستركت 11" بموقعه الاستراتيجي الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد "311"، ويبعد 5 دقائق عن مطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية بالشارقة ما يوفر سهولة استقطاب والوصول للمواهب والكوادر من الجامعات، ومشياً على الأقدام من الزاهية سيتي سنتر، ومن مجمع الزاهية السكني والمناطق المميزة المحيطة به، و25 دقيقة من برج خليفة ووسط مدينة دبي، وسيوفر المشروع حافلات، وهليكوبتر جوي في المراحل المقبلة لضمان سهولة التنقل من وإلى إمارات الدولة.

ويمتد المشروع على مساحة 3 ملايين قدم مربع، ويضم 11 مبنى تضم 200 وحدة تجارية، تشمل مساحات للبيع بالتجزئة ومرافق مخصصة للأعمال والعائلات مثل دور الحضانة والمعاهد المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية. ومن المقرر أن يهدف المشروع إلى صياغة مفهوم المكاتب الذكية ومستقبل الأعمال، ويساهم تصميمه الحديث في مواكبة الهندسة المعمارية المستقبلية للشركات.

وقال مروان الزعيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المروان: نهدف من خلال مشاركتنا في معرض إيكرس، استعراض مشروع ""ديستركت 11" وذلك كخطة استباقية قبل طرحه رسمياً في الأسواق، الذي تم تصميمه بطابع عصري يحاكي المستقبل بخدماته الذكية ليشكل مركز أعمال حيوي، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التصميم العالمية، مما يجعله فرصة استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء."

وأضاف مؤكداً على المكانة المرموقة التي حجزتها إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين، بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، والداعمة للأعمال، لافتاً بأن سوق العقار في الدولة واحدًا من أكثر القطاعات جذبًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويضم المشروع محال تجارية في الطوابق الأرضية، ومراكز إدارة أعمال وغرف اجتماعات ومكاتب في الطوابق العلوية من المشروع، إلى جانب مطاعم ومقاهي لخدمة الموظفين والعملاء.

ولفت الزعيم بأن المشروع يشمل مواقف سيارات بمساحة عملاقة تقدر بمليون قدم مربع لمواكبة احتياجات رواد "ديستريكت 11", وتشمل مواقف مجهزة شواحن للسيارات الكهربائية، وأكد من طرفه على أن المشروع يهتم بجودة الحياة واحتياجات العاملين في المشروع من خلال توفير مختلف سبل الراحة، حيث يبتعد المشروع عن صخب المدينة وازداحامتها، إلى جانب تركيز الشركة على تطبيق أعلى المعايير في تحقيق التنمية المستدامة بيئياً واقتصادياً، ودعم المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

والجدير بالذكر بأن شركة المروان للتطوير العقاري كانت قد أطلقت مؤخراً مشروع "مساكن هواء" الذي يقع في مدينة تلال العقارية، على بعد مسافة قريبة سيراً على الأقدام من مدرسة فكتوريا الدولية، و5 دقائق من مسجد الشارقة الكبير، و6 دقائق من منطقة الخوانيج، و14 دقيقة من مطار الشارقة الدولي، و25 دقيقة من مطار دبي الدولي.

ويتألف من أربعة طوابق تضم 268 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ومساحات مختلفة تشمل استوديوهات، وشقق من غرفة إلى ثلاثة غرف وصالة، بالإضافة إلى 282 موقف للسيارات، وذلك إلى جانب كافة وسائل الراحة والترفيه، كحمامات السباحة، والحدائق والملاعب وغيرها الكثير.

هذا وتهدف شركة المروان للتطوير إلى خلق بيئة متناغمة عصرية ونوعية من مجتمعات سكنية ومشاريع تجارية مدروسة بعناية، وتعمل بحرفية لرفع مستوى الفرد، والمجتمع، والاقتصاد، والبيئة.

-انتهى-

#بياناتشركات