مطاعم نوبو دبي، وهاكاسان دبي، وإستياتوريو ميلوس من أتلانتس دبي، وذا ماين، ضمن الإضافات الجديدة إلى باقات الضيافة الـ 15 الحائزة على الجوائز خلال سباق 2023، مع تبقي عدد محدود من التجارب المتاحة للمشجعين

تتوفر تجارب ضيافة جديدة لفترة محدودة مع طلب غير مسبوق، حيث بيعت جميع تذاكر المدرجات الكبرى في وقت قياسي لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: مع استعداد الفورمولا 1 للعودة لإكمال النصف الثاني من موسم 2023، وتبقي عدد محدود من الباقات لحضور الحدث المرتقب في أبوظبي، فإن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023 في أبوظبي يستعد لتقديم مجموعة مميزة من خيارات الطعام العالمية الحائزة على الجوائز، والتجارب المتنوعة من المأكولات الفاخرة ليستمتع بها المشجعون خلال السباق الذي تخوضه الفرق العشرة على مضمار حلبة مرسى ياس في نوفمبر.

ومع تقديم عدد من الإضافات الجديدة لسباق 2023، فستشهد عطلة نهاية الأسبوع التي تقام فيها النسخة 15 من السباق الختامي لبطولة الفورمولا 1 في أبوظبي لهذا العام تقديم 15 تجربة جديدة ومذهلة في مجال الضيافة، حيث سيتم تقديم تجربة السطح عند المنعطف الثاني (Deck at Two) الجديدة كلياً، والتي تُمثّل مقصورة مشاهدة لكبار الشخصيات مع قوائم حصرية لتناول الطعام من مطاعم نوبو دبي، وإستياتوريو ميلوس، وهاكاسان دبي من فندق أتلانتس دبي. في حين يشهد الحدث الختامي أيضاً مشاركة مطعم روكا، المشهور بخياراته من السوشي والمشويات اليابانية الفاخرة، لأول مرة هذا العام في مقصورة الضيافة الفاخرة "نادي 58".

وستكون تجربة السطح عند المنعطف الثاني (Dech at Two) الوجهة المثلى للاستمتاع بالحدث بأسلوب مبتكر مع أشهى المأكولات اليابانية ذات الشهرة العالمية والمميزة بلمسة بيروفية. إذ سينبهر عشاق الفورمولا 1 بقائمة المأكولات الحصرية تحت إشراف دامين دوفياو من مطعم نوبو دبي، في حين يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالخيارات التي يقدمها مطعم هاكاسان دبي الحائز على نجمة ميشلان، من الأطباق المستوحاة من الوصفات الكانتونية والتي تُقدّم بأسلوب عصري ضمن مجموعة "Only AT" والمُصمّمة خصيصاً لسباق عطلة نهاية الأسبوع للفورمولا 1 في أبوظبي تحت إشراف الشيف أندي توه. كما تُتاح أيضاً مجموعة من الخيارات التي يقدمها مطعم إستياتوريو ميلوس الذي يعد واحداً من أرقى المطاعم اليونانية المتوسطية في العالم.

ويمكن لعشاق الأدرينالين والسرعة الذين يتطلعون لمتابعة أحداث السباق الاستمتاع بالأجواء الفاخرة في مقصورة Hillside Terrace الجديدة. ومع تقديم قائمة طعام منسقة بشكل فريد من مطعم "ذا ماين أويستر آند جريل"، الذي يعد أول مطعم يقدم الأطباق المستوحاة من منطقة "نيو إنجلاند" الأمريكية في دبي، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالسباق الختامي لبطولة الفورمولا 1 هذا العام من النهار إلى الليل على قمة تلة أبوظبي المطلة على المنعطف الشمالي الضيق.

يُعد المنعطف المميز أيضًا موقعاً فريداً لتجربة The Garage @ Sunset الجديدة التي تتيح فرصة للاستمتاع بعطلة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023 مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء، حيث تتوفر مقصورات خاصة وكميات غير محدودة من المأكولات والمشروبات للجميع.

وفي نهاية القسم الأسرع على حلبة مرسى ياس، يمكن للمشجعين متابعة أحداث السباق من مقصورة الضيافة الفاخرة "نادي 58" الجديد كليًا، والذي يمثل موقعاً مرتفعاً مع إطلالات على أطول مسار مستقيم في الحلبة وخط بداية نهاية السباق في ختام موسم الفورمولا 1 ضمن أجواء عصرية ومريحة.

وإلى جانب الإضافات الجديدة، تعود أيضاً الخيارات المفضلة للمشجعين لهذا العام والتي شهدت طلباً كبيراً في 2023 مع عودة تجارب المنعطفات@الضيافة الغربية، وضيافة المسار الشمالي المستقيم، ومطعم أوبا ضمن باقة السطح عند المنعطف التاسع، واستراحة لونا لاونج التي تقدم مجموعة من خيارات الطعام الفاخر من مطعم سي لا في، والمنعطف الأول الذي يقدم أطباق من مطاعم إل بورو وأليشي ومايا باي، إلى جانب مقصورات جناح شمس التي تتيح خيارات متميزة للمأكولات من مطاعم جوهان ونينيفي.

تجلب تجربة السطح على المنعطف التاسع، التي تحظى بطلب هائل من المشجعين، مجموعة من المأكولات اليونانية والأطباق المخصصة مع إطلالة مميزة على مرسى ياس، كما تعود استراحة لونا لاونج على السطح ذات الأرجوحة الأشهر على مواقع التواصل الإجتماعي.

يمكن للمعجبين الذين يبحثون عن تجربة مميزة من حيث الطعام الشهي واختبار أجواء السرعة الحماسية عن قرب الاستمتاع بتجربة جناح شمس، الذي يقدم خيارات مستوحاة من المطبخ الياباني من مطعم جوهان، أو الاستمتاع بالأجواء الفريدة في مطعم نينيفي الذي يضمن طريقة مبتكرة لمشاهدة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023.

ويؤكد المنظمون أن هذه التجارب تتوفر لفترة محدودة فقط، مع استمرار الطلب على تذاكر ختام موسم الفورمولا 1 لهذا العام، واستقطاب الكثير من الاهتمام من المتابعين من جميع أنحاء العالم. ويمكن للمشجعين الذين يتطلعون إلى عدم تفويت عطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالتشويق والإثارة داخل المضمار وخارجه، الاطلاع على مزيد من التفاصيل وحجز أماكنهم من الموقع الالكتروني: www.abudhabigp.com.

إلى جانب تقديم تجربة فائقة للاستمتاع بعطلة أسبوع ختام موسم الفورمولا 1، توفر تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023 أيضاً مجموعة من الامتيازات الفريدة، مع إمكانية دخول أحد المنتزهات الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس، وقصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي من خلال تذكرة "Yas All In" التي يمكن الاستفادة منها من الأربعاء 22 إلى الاثنين 27 نوفمبر.

من المقرر أن يحطم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023، الذي يختتم أطول موسم في تاريخ الفورمولا 1، الأرقام القياسية داخل حلبة السباق وخارجها، وذلك تبعاً لتسجيل أكبر حضور على الإطلاق في نسخة 2022، حيث يشهد هذا العام الكشف عن باقات جديدة للمدرجات والضيافة لضمان حصول المشجعين على تجارب مميزة أثناء متابعة السباق في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر في جزيرة ياس.

مع المزيد من الأخبار والتطورات القادمة، لا تزال الفرصة متاحة أمام المشجعين لحجز أماكنهم في أكبر حدث رياضي وترفيهي ضمن المنطقة بزيارة الموقع الالكتروني: www.abudhabigp.com

