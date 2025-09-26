عجمان، جامعة الخليج الطبية (GMU) - التى تملكها مجموعة ثومبي- تحتفل اليوم بإنجاز أكاديمي جديد حيث انضم لها 1,189 طالبًا وطالبة إلى الجامعة هذا العام، وارتدى جميع الطلاب الجدد المعاطف البيضاء وأدوا القسم المهني والذي يعبر عن انخراطهم بشكل رسمي في دراسة وممارسة الرعاية الصحية.

تعكس دفعة هذا العام التوسع الذي تقوم به جامعة الخليج الطبية (GMU) في مجالات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، والإدارة في المجال الصحي ، وبرامج الذكاء الاصطناعي في صناعة الرعاية الصحية. ويشمل القبول في البرامج الأكاديمية الجامعية التالية: برامج التأسيس، والدبلومات، وبرامج البكالوريوس،والماجستير، والتدريب الداخلي، والإقامة الطبية، بإجمالي 1,189 طالبًا وطالبة من حوالي 111 جنسية.

احتفال المعطف الأبيض ليس مجرد زي موحد لممتهني الرعاية الصحية ، بل هو بمثابة وعد علني. فعندما يرتدي الطالب هذا المعطف، فإنه يحمل مسؤولية على عاتقه تشمل ثقة المرضى، والسرية، والممارسة القائمة على الأدلة.

ويمثل هذا الإحتفال أربعة أسس تتوقعها جامعة الخليج الطبية من طلابها وكل متعلم منتسب إليها منذ اليوم الأول له في الجامعة وهي: الاحترافية، والتعاطف، والدقة العلمية، والعمل الجماعي. ما يعنيه هذا هو أن كل مهارة سريرية يتعلمونها تعتمد في جوهرها على الأخلاق وسلامة المرضى، وليس فقط في تحصيل الدرجات أوآداء الإختبارات.

من خلال هذا الحفل وجه الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي كلمه للطلاب الجدد قائلاً : "إن المعطف الأبيض هو رمز للثقة التي يمنحها المرضى لك حتى قبل أن يعرفوا اسمك. في مجموعة ثومبي، رؤيتنا هي أن نكون أكبر شبكة تضم مراكز التعليم الطبي في العالم."

أما البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية فقد قال في هذا الصدد: "إن تجمعنا اليوم هو تذكير بأن الكفاءة بدون تعاطف لا تكتمل. فالمعطف الأبيض الذي ترتديه هو تذكير يومي للاستماع لمرضاك بعناية، والتصرف بأخلاقية، والاستمرار في التعلم. وعندما تدخلون المختبرات والعيادات ، تذكروا أن الاحترافية ليست امتحانًا تجتازونه، بل هي عادة تمارسونها."



تسلم الطلاب معاطفهم البيضاء وارتدوها ، وألقوا القسم المهني، ورحب بهم أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام من النظام الأكاديمي الصحي لجامعة الخليج الطبية . وقد رسخت مراسم هذا الحفل وأكدت على الرعاية المتمحورة حول المريض، والتعاون بين المهنيين، والقدرة على البحث، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في اتخاذ القرارات السريرية.



تدمج جامعة الخليج الطبية بين الإطلاع أو التعرض الإكلينيكي المبكر، والتدريب القائم على المحاكاة، والإرشاد البحثي عبر كلياتها ومواقعها التعليمية التابعة. والهدف من كل ذلك واضح جدا وهو تخريج خريجون يفكرون بوضوح ويتواصلون بصدق، يقدمون رعاية آمنة وفعالة من خلال فرق متعددة التخصصات.



جامعة الخليج الطبية بعجمان، هي واحدة من أفضل الجامعات الطبية في المنطقة. فالتعليم في جامعة الخليج الطبية مرتبط بشكل وثيق بالرعاية السريرية العملية والبحث العلمي، مدعومًا بنظام صحي أكاديمي متكامل .

مجموعة ثومبي للرعاية الصحية هي أكبر شبكة من المستشفيات الأكاديمية الخاصة والعيادات والمختبرات والصيدليات، وتشمل شبكة واسعة من مواقع التدريب الشريكة، بإجمالي 3100 سرير للتدريب الإكلينيكي.

