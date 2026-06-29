المجموعة تسعى لتكون الخيار الأول في مجال إدارة الثروات وبناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة

حصدت مجموعة «الوطنـــي للثروات»، المجموعة الرائدة في إدارة الثروات بالمنطقة، جائزة الأفضل في الكويت للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية من مجلة «يوروموني» العالميــــة المتخصصة في عالم المال والأعمال، ضمن جوائز المجلة للخدمات المصرفية الخاصة للعام 2026، وذلك تقديراً لريادة المجموعة في إدارة الثروات ونجاحها في تقديم خدمات مصرفية مخصصة وحلول استثمارية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء.

واستندت معايير «يوروموني» للفوز بهذه الجائزة تحقيق المؤسسات نتائج أعمال متميزة من خلال تقديم خدمات عملاء رفيعة المستوى، وطرح منتجات مبتكرة، واعتماد رؤية استراتيجية واضحة، مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية الائتمانية. ويتميّز الفائز بقدرته على تقديم حلول متكاملة لإدارة الثروات، بدءاً من إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات التقليدية، وصولاً إلى المنصات الرقمية المتطورة والاستثمارات البديلة."

وجاء الفوز بجائزة «الأفضل في الكويت للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية»، تتويجاً لنهج «الوطني للثروات» في تقديم حلول مصممة خصيصاً لهذه الفئة، تشمل إدارة المحافظ الخاصة، وإتاحة فرص استثمارية عالمية متنوعة وخدمات استشارية عالية المستوى، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

وتبرهن الجائزة على قوة العلامة التجارية لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديراً لجهودها في القطاع المصرفي.

ويعكس هذا التتويج الأداء الاستثنائي للمجموعة والتزامها الراسخ بتقديم خدمات مصرفية شخصية مبتكرة وحلول استثمارية متقدمة تسعى لتلبية تطلعات العملاء وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى كفاءة فريق العمل، وقوة استراتيجيات الاستثمار.

وتُعد جوائز «يوروموني» للخدمات المصرفية الخاصة من أبرز برامج الجوائز السنوية عالمياً في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، إذ تُمنح للمؤسسات التي تُظهر تفوقاً وابتكاراً في هذا القطاع، وتعتمد عملية التقييم على معايير دقيقة تشمل النمو القوي والمبادرات الاستراتيجية والتفوق الرقمي.

ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مبتكرة متخصصة وشاملة تواكب احتياجات العملاء، والسعي لخلق قيمة مضافة وترك أثرا إيجابيا، وتسعى إلى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.

نبذة عن الوطني للثروات

وتعد "الوطني للثروات" التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال إدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً، ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، ما يمنحها قاعدة قوية وخبرة واسعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما تتميز ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات.

وتتبع المجموعة نهجاً يركز على السعي على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية، كما تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بما في ذلك التخطيط المالي للثروات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في مجالات مثل المكاتب العائلية، والعقارات، وإدارة النقد والائتمان، وكيانات الأمانة المالية الخارجية، والوصايا.

وتتميز "الوطني للثروات» بتركيزها على فهم الأهداف المالية الفريدة لكل عميل، وتصميم استراتيجيات مخصصة تسعى الى تحقيق أقصى عائد ممكن مع إدارة المخاطر بفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن "الوطني للثروات" هي علامة مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. لاستخدامها في خدمات ادارة الأصول التي يتم تقديمها، على مستوى العالم، من قبل شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. وهي شركة استثمار رائدة والشركات التابعة لها (وشركات أخرى تابعة للمجموعة)، الى جانب الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة على مستوى العالم من بنك الكويت الوطني وهو أحد أكبر وأقدم المؤسسات المالية في المنطقة

للمزيد من المعلومات حول جوائز «يوروموني» للخدمات المصرفية الخاصة 2026، يرجى زيارة الموقع التالي:

https://www.euromoney.com/awards/private-banking-awards/

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