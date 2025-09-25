الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء والذي يعقد في الفترة 21 – 23 أكتوبر بمدينة الرياض، بمشاركة دولية واسعة من خبراء وصنّاع قرار وشركات رائدة في التقنيات المستقبلية، عن مشاركة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كشريك استراتيجي ورعاية معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، محافظ الهيئة المكلف، في خطوة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز تقني عالمي.

وتُعد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الجهة المعنية بتنظيم تقنيات إنترنت الأشياء حيث تلعب دورًا محوريًا تمكينيا في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، الطاقة، النقل، اللوجستيات، والمدن الذكية.

وتقود الهيئة منظومة تطوير الاطر التنظيمية لإنترنت الاشياء عبر نهج متكامل يشمل اصدار وتحديث تنظيمات إنترنت الاشياء، ووضع الضوابط والمعايير الفنية والتراخيص ذات الصلة، وتفعيل قنوات التنسيق مع القطاع. وقد اسهمت هذه الخطوات في تحفيز الاستثمار واستقطاب مزيد من اللاعبين، وتمكين الابتكار وتوسيع استخدامات التقنية، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها التشغيلية، وتعزيز حماية المستخدم وموثوقية الشبكات والتشغيل البيني.

من جانبه، قال المهندس عبد الله بن سالم البدَيْوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت الأشياء، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025:

“إن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز منظومة إنترنت الأشياء. وسيُشكل هذا المؤتمر العالمي منصة فريدة في الرياض لعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال، وتسريع دمج الحلول الذكية التي تساهم في تحسين جودة الحياة، ودفع النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر اتصالًا. ومع انضمام الهيئة كشريك استراتيجي، فإننا نضمن وجود الشركاء الحكوميين في صلب الحوار العالمي حول مستقبل إنترنت الأشياء.”

من المتوقع أن يجمع المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 أكثر من 5,000 مشارك، و100 متحدث ومشارك من العارضين، بالإضافة إلى وفود اكثر من 30 دولة. وسيسلط الحدث الضوء على التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يشكّل منظومة إنترنت الأشياء في المملكة، مثل المشاريع الضخمة التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء لتحقيق الكفاءة والاستدامة وقابلية التوسع. وعلاوة على ذلك، سيتناول المؤتمر موضوعات مثل تطبيقات الجيل الخامس في إنترنت الأشياء الصناعي، والحوسبة الطرفية لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في أنظمة إنترنت الأشياء، وأمن المعلومات وحماية الخصوصية في البيئات المتصلة، والاستفادة من تقنية البلوك تشين لضمان أمان وموثوقية البيانات.

كما سيعرض المؤتمر تطبيقات إنترنت الأشياء عبر القطاعات الرئيسية في المملكة مثل قطاع الرعاية الصحية الذي يتضمن أنظمة المراقبة عن بُعد وإنترنت الأشياء الطبي (IoMT)، وقطاع الطاقة المستدامة الذي يدعم الشبكات الذكية وأنظمة إدارة الاستهلاك، وقطاع التنقل الذي يوفر حلولاً لإدارة المرور الذكي، وقطاع اللوجستيات الذي يتيح تتبع الشحنات وإدارة سلاسل التوريد الذكية، بالإضافة إلى قطاع المدن الذكية. وباعتبارها شريكًا استراتيجيًا، ستساهم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدور محوري في جدول أعمال المؤتمر، من خلال تقديم خبراتها التنظيمية ورؤاها الاستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في مجال إنترنت الأشياء.

الجدير بالذكر أن مؤتمر إنترنت الأشياء العالمي 2025، الذي تنظمه جمعية إنترنت الأشياء (IoTA)، سيتضمن جلسات رئيسية، وورش عمل تفاعلية، ومعرضًا تقنيًا. التسجيل متاح الآن للراغبين بالحضور أو المشاركة كعارضين أو رعاة عبر الموقع: https://www.globaliotcongress.com

المؤتمر هذا العام لن يكتفي بطرح تقنيات إنترنت الأشياء، بل يذهب أبعد من ذلك، ليصبح منصة لصياغة أسئلة المستقبل: كيف يُعيد الاتصال الذكي تشكيل الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وحتى الحياة اليومية؟ وكيف تبني المدن الذكية نموذجًا أكثر مرونة واستدامة؟

-انتهى-

