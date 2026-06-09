دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز “هاي هوبس” المتخصص في تقديم خدمات العلاج المتكامل وتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة المتوسطة والشديدة في دبي، حصوله على شهادة ISO المتكاملة الثلاثية، ليصبح أول مركز في دولة الإمارات يحقق هذا الإنجاز، بما يعكس التزامه بتقديم خدمات إعادة التأهيل والتدخل المبكر للأطفال وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز مبادئ الجودة والسلامة والاستدامة البيئية، وترسيخ الأسرة محوراً رئيسياً للرعاية.

ويعكس هذا الاعتماد التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير في خدمات إعادة التأهيل والتدخل المبكر، كما يعزز التزامه بالتميز في خدمات علاج وتأهيل الأطفال وتقديم رعاية تضع الأسرة في صميم العملية العلاجية.

وتشير شهادة الأيزو المتكاملة الثلاثية إلى دمج ثلاثة أنظمة إدارية معترف بها عالمياً، تشمل ISO 9001:2015 الخاصة بإدارة الجودة، وISO 14001:2015 الخاصة بالإدارة البيئية، وISO 45001:2018 الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية. وقد جاء الحصول على هذه الشهادات عقب عملية تقييم شاملة لأنظمة المركز وعملياته التشغيلية وخدماته العلاجية.

وتغطي الشهادات الخدمات متعددة التخصصات التي يقدمها المركز في مجالات العلاج والتأهيل والتدخل المبكر للأطفال، بما في ذلك العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، وعلاج التغذية، وتحليل السلوك التطبيقي (ABA)، والعلاج المائي.

ومنذ تأسيسه، دعم مركز “هاي هوبس” أكثر من 2000 أسرة عبر خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة تراعي احتياجات كل طفل وأسرته. كما قدم المركز أكثر من 90,000 جلسة علاجية، بما يعكس التزامه المستمر بجودة الرعاية وتحقيق نتائج تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأطفال من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وقالت لين برغوت جعفر، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمركز “هاي هوبس” للعلاج والتأهيل: “يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة، ليس فقط بالنسبة إلى هاي هوبس، بل أيضاً لقطاع خدمات التأهيل والتدخل المبكر للأطفال في دولة الإمارات. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على الحصول على الاعتماد بحد ذاته، بل فيما يعكسه من التزام مؤسسي مستمر بالجودة والسلامة والتطوير عبر مختلف جوانب العمل. ومنذ تأسيس هاي هوبس، كان هدفنا توفير خدمات علاجية وتأهيلية للأطفال وأسرهم وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يضمن تقديم رعاية متخصصة تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم".

وأضافت عايدة برغوت، المديرة التنفيذية لمركز “هاي هوبس” للعلاج والتأهيل: “يعكس هذا الاعتماد مستوى الالتزام والانضباط الذي تقوم عليه مختلف جوانب العمل في المركز، ويؤكد حرصنا المستمر على تقديم تجربة رعاية ترتكز على الجودة والاتساق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة للأطفال وأسرهم. كما يمثل تقديراً للجهود التي يبذلها فريق العمل يومياً للحفاظ على أعلى المعايير المهنية والتشغيلية".

ويعكس هذا الإنجاز نهجاً متكاملاً يجمع بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والالتزام بالتحسين المستمر، بما يدعم تقديم خدمات متخصصة للأطفال وأسرهم وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويواصل “هاي هوبس” تطوير خدماته وبرامجه العلاجية بما يسهم في تحسين النتائج التنموية للأطفال وتعزيز جودة حياتهم، من خلال رعاية متعددة التخصصات تستند إلى الأدلة العلمية ويقدمها فريق من المتخصصين ذوي الخبرات الدولية.

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