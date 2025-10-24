مريم الحمادي: بقدر ما تتمكن المرأة معرفياً يتضاعف تأثيرها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي

نظّمت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، في جامعة الذيد، الجلسة الرابعة من مبادرة "حوارات نماء"، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي بيدك: أدوات عملية لزيادة الدخل"، بمشاركة 50 سيدة من مختلف الأعمار والاهتمامات، حيث تعرفن على الأدوات العملية التي يمكن توظيفها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتوسيع مصادر الدخل.

وركّزت الجلسة، التي قدّمتها بشرى أمير، محلل استراتيجي تقني، رئيس مجلس "أكسنتشر للشباب"، على تعريف المشاركات على الفرص المتاحة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم المشاريع الصغيرة، وكيفية الاستفادة منها في الحياة اليومية والعملية. كما شهدت الجلسة استعراض تجارب واقعية لنساء نجحن في توظيف الذكاء الصناعي لتطوير مشاريعهن.

واطلعت المشاركات في الجلسة على آليات اختيار الأدوات والحلول الذكية المناسبة لأعمالهن ومشاريعهن؛ إذ استعرضت أبرز التحديات التي تواجه السيدات على مستوى إدارة الوقت والمهام، ورفع الإنتاجية، والتواصل الفعال مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تعرفت المشاركات على المهارات اللازمة للحصول على نتائج دقيقة ومناسبة من "تشات جي بي تي".

آفاق لا حدود لها

وفي تعليقها على الجلسة، قالت سعادة مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "آفاق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا حدود لها؛ إذ لم يعد هناك قطاع أو مجال، مهما كان حجمه، إلا ويستفيد اليوم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تديرها رائدات أعمال من منازلهن، وصولاً إلى كبرى الشركات والمؤسسات حول العالم. وهذا يتطلب من الجميع، امتلاك مهارات التعامل مع هذه الأدوات وتوظيفها بذكاء في العمل والحياة اليومية".

وأضافت: "بقدر ما تتمكن المرأة معرفياً، تتوسع أمامها فرص النمو والإنتاج والإبداع، ويتضاعف تأثيرها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا المنطلق، جاءت الجلسة التثقيفية التي نظّمتها (نماء) لتفتح أمام المشاركات آفاقاً عملية لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع وزيادة الدخل، من خلال فهم واقعي وبسيط للتقنيات وتطبيقاتها".



الذكاء الاصطناعي: من المهارة إلى الدخل

وتضمن برنامج الجلسة مدخلاً مبسطاً لمفهوم الذكاء الاصطناعي، استعرضت المتحدثة من خلاله أبرز الاستخدامات اليومية للتقنيات الذكية، مثل المساعدات الصوتية، والبحث بالصور، ومتاجر التسوق الإلكتروني، كما خصصت محوراً عملياً بعنوان "كيف يمكنكِ استخدام الذكاء الاصطناعي لجني المال؟"، لتوضيح كيفية ابتكار منتجات رقمية متنوعة؛ كتصميم بطاقات المناسبات، المحتوى الإبداعي، وصف المنتجات، الترجمة وتحرير النصوص، وتصميم الفيديوهات، ما يسهّل العمل الحر ويفتح مجالات جديدة للدخل المستقل.

جلسات قادمة

وتستكمل مؤسسة " نماء" مبادرتها بعقد جلسة ثانية حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مصادر الدخل، وذلك يوم 10 نوفمبر 2025 في كليات التقنية العليا بالفجيرة، ضمن جهود المؤسسة المستمرة في تمكين المرأة معرفياً ومهنياً.

