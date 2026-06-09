أطلقها كيت وريو فرديناند بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي

المبادرة ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للرفاهية المجتمعية والنشاط البدني

الحدث شكل تظاهرة رياضية لمواجهة ضغوط العمل وتعزيز جودة الحياة

الجلسة الثالثة أقيمت في مركز دبي هيلز ضمن مبادرة صيفنا رياضي

دبي، حققت مبادرة (ون بودي) الرياضية المجتمعية "One Body Co. Together"، التي أطلقها الثنائي كيت وزوجها أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونجم نادي مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيرًا وإقبالاً واسعًا على المشاركة، وسط تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا في مشهد يعكس تنامي الوعي بأهمية الصحة البدنية والنفسية، في الجلسة الثالثة التي أقيمت في مركز تسوق دبي هيلز مول ضمن مبادرة صيفنا رياضي بدعم من لولو لومين.

وحضر سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي جانبًا من الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 300 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، كما شارك في الفعاليات عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وفي تعليقها على هذا النجاح الكبير والتفاعل الواسع، صرحت كيت فرديناند قائلة: "لقد أثبت لنا هذا الحضور الكثيف اليوم مدى حاجة الناس الماسة للابتعاد عن صخب الحياة الرقمية اليومية وعزلتها المتزايدة، وما شهدناه يتجاوز كونه حصة تدريبية، إنه مساحة حيوية جمعتنا لبناء عادات صحية مستدامة، ولنؤكد معاً أن التعافي الجسدي والذهني الحقيقيين يبدأ من التواصل الإنساني والحركة الرياضية المستمرة".

من جانبه، أشار أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ريو فرديناند، الذي انتقل للإقامة في دبي مع زوجته وأطفاله، إلى أن دبي أصبحت بمثابة "الوطن" له، وأنه يشعر بـ "المحبة" والترحيب الكبير في الإمارة، وأكد أن رؤيتهم لهذه المبادرة بدأت تؤتي ثمارها بقوة، مضيفاً: "نحن نعيش في عصر يطغى عليه الجلوس المستمر وضغوط العمل التي تستنزف طاقاتنا، مما أفقد الكثيرين توازنهم الطبيعي، إن رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين استيقظوا في الصباح الباكر ليشاركوا معنا في هذا النشاط، يؤكد رسالتنا بأن الحركة والنشاط البدني هما الركيزة الأساسية لاستعادة صحتنا البدنية والنفسية على حد سواء".

وشكل هذا الحدث الرياضي والاجتماعي محطة بارزة في الجهود الرامية لمواجهة ضغوط الحياة العصرية، ومكافحة الإرهاق الذهني، وإعادة ربط الأفراد بمجتمعاتهم عبر بوابة النشاط البدني، وتأتي هذه الفعالية امتداداً لمنصة كيت فرديناند المتخصصة في الرفاهية، التي توسع نطاقها بالتعاون مع زوجها لتشمل تجارب لياقة بدنية مجتمعية كبرى تهدف إلى جعل الرياضة ممارسة يومية متاحة للجميع.

كما تعد هذه المبادرة الناجحة ثمرة شراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، في إطار مساعي الإمارة المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ الرياضة والنشاط البدني كنمط حياة يومي لكافة أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، أشاد عيسى الشريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس، بنجاح الحدث قائلاً: "إن التفاعل المجتمعي الرائع الذي لامسناه اليوم يجسد نجاح استراتيجية (الرياضة للجميع) التي تتبناها دبي، نحن فخورون بدعم هذه المبادرة التي استطاعت أن تكسر الحواجز التقليدية، وتقدم نموذجاً شاملاً وملهمًا يحفز كل أفراد المجتمع على المشاركة بغض النظر عن مستوى لياقته".

وستشهد المبادرة تنظيم المزيد من الجلسات التدريبية المجانية التي تستهدف مشاركة أكبر عدد من مختلف أفراد المجتمع وخلق بيئة تفاعلية محفزة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ سمعة دبي كمركز عالمي لرفاهية المجتمع والحياة النشطة.

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