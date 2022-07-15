انطلاق أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في مدينة الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: شهدت مدينة الرياض مساء يوم الخميس 14 يوليو 2022 انطلاق أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز الذي يُعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم" على مدار 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

ووسط حضور الآلاف من زوار الحدث العالمي تم الإعلان عن افتتاح موسم الجيمرز رسمياً بعروض ابداعية تضمنت لوحات فنية عديدة باستخدام 1,000 طائرة درون، والرسوم المتحركة، والنوافير، والألعاب النارية.

وانطلقت فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز عبر منافسات الرياضات الإلكترونية من خلال بطولة اللعبة الشهيرة Rocket League بمجموع جوائز يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وبمشاركة 24 من أفضل الفرق العالمية على مدار 4 أيام، على مسرح منطقة الألعاب الإلكترونية الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير والتجهيزات لتمنح اللاعبين والجماهير ومتابعي المنافسات على البث المباشر تجربة رياضية إلكترونية ترفيهية فريدة من نوعها. وتستمر يوم غد منافسات اليوم الثاني من البطولة والتي سيتم فيها تحديد المتأهلين لمرحلة النهائيات.

واختتمت الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز بالحفل الموسيقي الذي قدمه النجم المصري عمرو دياب والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران Sebastian Ingrosso و Salvatore Ganacci بالإضافة إلى الدي جي السعودي Elfuego. حيث قاموا جميعاً بإشعال حماس جماهير مسرح NXT LVL بالأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإليكترو هاوس الخاصة.

وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

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نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.

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نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

تويتر:

https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك:

https://www.facebook.com/SaudiEsports/

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC6h42-fNpHCzm2hFR6_hbdg

انستاجرام:

https://www.instagram.com/saudi_esports/