المنامة، مملكة البحرين: نظمت منظمة روّاد الأعمال في البحرين (EO Bahrain) مؤخرًا فعالية "كسر الحواجز" المرتقبة، حيث جمعت أعضاء المنظمة في مساحة آمنة وملهمة أتاحت لهم الانخراط في حوارات هادفة حول القيادة والتحديات والنمو الشخصي. وامتدت الفعالية على مدى ساعتين، أعقبها عشاء جماعي أسهم في تعزيز العلاقات بين الحضور.

وجمعت الجلسة أعضاء منظمة روّاد الأعمال في البحرين في أمسية خُصصت للتبادل المفتوح، بما يتجاوز إطار التدريب التقليدي. وركزت فعالية "كسر الحواجز" على التفاعل المباشر بين المشاركين، حيث أتاحت لهم مشاركة رحلاتهم الريادية وتحدياتهم القيادية ووجهات نظرهم ضمن أجواء مريحة ومرحبة. كما جسدت الفعالية التزام المنظمة ببناء روابط أعمق وأكثر أصالة داخل مجتمعها.

وخلال الأمسية، شارك الأعضاء في نقاشات مفتوحة عكست تجارب ووجهات نظر متنوعة وأسهمت في تعزيز روابط الثقة وروح الزمالة بينهم. كما أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه الفرصة للتعلم من زملائهم روّاد الأعمال، مؤكدين أهمية القصص والتجارب المشتركة في دعم التطور الشخصي والمهني.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد فريد بدر، رئيس منظمة روّاد الأعمال في البحرين، قائلاً: "كانت فعالية كسر الحواجز ملهمة بحق، إذ وفرت منصة لأعضائنا للتواصل على مستوى أعمق وتبادل الأفكار والتأمل في التحديات والنجاحات التي تشكل رحلاتنا الريادية."

وأضاف بدر بالقول: "نؤمن في منظمة روّاد الأعمال في البحرين بأهمية فهم وجهات النظر المتنوعة في بيئة الأعمال الديناميكية التي نعاصرها اليوم. وتسهم مثل هذه الفعاليات في ترسيخ قيم التعاون والأصالة والمجتمع، بما يعكس التزامنا بتنمية شبكة ريادية داعمة في مملكة البحرين."

وأكدت فعالية "كسر الحواجز" التزام المنظمة المتواصل بإيجاد منصات تتيح لروّاد الأعمال التواصل بشكل مفتوح والتعلم من بعضهم البعض والنمو المشترك. وتتطلع منظمة روّاد الأعمال في البحرين إلى تنظيم المزيد من المبادرات المماثلة التي تعزز الحوار وتوطد أواصر المجتمع.

ويُذكر أن منظمة روّاد الأعمال في البحرين هي الفرع المحلي من شبكة منظمة روّاد الأعمال العالمية، التي تضم أكثر من 18,000 من أصحاب الأعمال في 220 فرعًا موزعين على 75 دولة. ويضم فرع البحرين 37 عضوًا يتجاوز إجمالي حجم أعمالهم 120 مليون دولار أمريكي، ويوفرون نحو 3,900 وظيفة. وتخضع المنظمة لإشراف مجلس إدارة مكون من 15 عضوًا برئاسة السيد فريد بدر، وتهدف إلى تمكين نمو أعضائها وربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

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