دبي، الإمارات العربية المتحدة: بعد تسجيل نمو لافت بنسبة 180% خلال العقد الماضي ووجود 1746 مشروعاً قيد التنفيذ حول العالم، يواصل قطاع مساكن العلامات التجارية حضوره القوي، حيث سيكون محوراً رئيسياً خلال القمة العالمية لمستقبل الضيافة عبر منتدى مخصص له يُعقد على مدار يوم كامل بتاريخ 29 أكتوبر.

ويأتي منتدى "مساكن العلامات التجارية"، كفعالية حصرية ليوم واحد تُنظم بالتزامن مع القمة العالمية لمستقبل الضيافة، تحت شعار "حيث تساهم العلامات التجارية في تشكيل مستقبل المعيشة". وسيتناول المنتدى أبرز القضايا المرتبطة بتطوير وتشغيل هذا القطاع المتنامي، بما في ذلك الاستثمار العقاري، واتجاهات سوق الضيافة، واستراتيجيات العلامات التجارية والتسويق السكني، والأطر القانونية والتعاقدية، والتصميم المستدام، وتوسّع العلامات التجارية عبر القطاعات، إضافة إلى محاور الولاء، وأنماط الحياة، والمعيشة المعاصرة.

وتضم قائمة المتحدثين المؤكد حضورهم نخبة من قادة القطاع، من بينهم: هانز ماير، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة "زوكو"؛ ونيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاندي كابيتال"؛ وجيف تيسدال، الرئيس التنفيذي للأعمال في "أكور ون ليفينج"؛ وأميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أرادا"؛ وجايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للمشاريع متعددة الاستخدامات – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ماريوت الدولية"؛ وريان عيتاني، الجمعية الدولية لمستشاري الضيافة، مؤسس ومدير شركة الاستشارات "جلوبال براندد ريزيدنسيز"، ودانيال فون بارلوين، نائب الرئيس الأول للمشاريع العالمية متعددة الاستخدامات في "أكور"؛ وباري لاندسبيرج، المدير العام لشركة "لاندسبيرج ريزيدينشال كونسلتينج"؛ وإيليونورا سروغو، الوسيط العقاري المرخص في "دوغلاس إليمان" ونجمة مسلسل "سيلينغ ذا سيتي" على منصة "نتفليكس"، إلى جانب مجموعة من المتحدثين البارزين الآخرين.

وأفادت دراسة صادرة عن شركة جلوبال براندد ريزيدنسز (GBR)، وهي شركة استشارية رائدة في هذا المجال والشريك الاستراتيجي للمنتدى، أن إجمالي المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية وصل إلى 1,746 مشروعًا، منها 779 مشروعاً تم إنجازه بالفعل و967 مشروعًا لا تزال قيد التنفيذ. وسجّل الربع الأول وحده إضافة 79 مشروعًا جديدًا قيد التطوير، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالربع السابق. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحصة الأكبر من هذه المشاريع بنسبة 36% تتصدرها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 75% تليها مصر بنسبة 11%.

وتواصل منطقة الشرق الأوسط تعزيز حضورها في المشهد العالمي للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، إذ تستحوذ على 13% من إجمالي الوحدات المنجزة عالميًا و25% من المشاريع قيد التنفيذ، وفقًا لبيانات شركة جلوبال براندد ريزيدنسز (GBR)، كما باتت مدن المنطقة تتصدر قائمة الوجهات العالمية لهذا القطاع، حيث تضم 9 مدن من بين أفضل 24 مدينة على مستوى العالم. وتتصدر دبي المشهد العالمي بوصفها المدينة الأولى في عدد المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية، سواء المنجزة أو قيد التنفيذ، متقدمة بفارق ملحوظ على مراكز كبرى مثل ميامي ونيويورك ولندن.

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" العالمية، الجهة المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: "بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية من منتدى "المساكن ذات العلامات التجارية" العام الماضي، يأتي تنظيم المنتدى هذا العام ليعيد تسليط الضوء على هذه الفئة المهمة من الأصول في إطار القمة العالمية لمستقبل الضيافة. سيشكل هذا المنتدى منصة تجمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين لاستكشاف مسار النمو اللافت لهذا القطاع وتطوره المستمر، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية الواسعة التي يواصل توفيرها".

من جانبه، قال جيف تيسدال، الرئيس التنفيذي للأعمال في "أكور ون ليفينج: "بصفتنا الراعي المؤسس لمنتدى "مساكن العلامات التجارية"، نؤكد التزام "أكور ون ليفينج" بدعم هذا القطاع المزدهر الذي يشهد طلباً متزايداً على مستوى العالم. ويشكل المنتدى منصة محورية تجمع كبار صناع القرار والخبراء لمناقشة أبرز توجهات القطاع وصياغة آفاقه المستقبلية".

وقال ريان عيتاني، الجمعية الدولية لمستشاري الضيافة، مؤسس ومدير شركة الاستشارات "جلوبال براندد ريزيدنسيز": "يسرّنا تجديد شراكتنا مع القمة العالمية لمستقبل الضيافة لاستضافة منتدى "مساكن العلامات التجارية"، الحدث الذي يجسّد الزخم المتسارع الذي يشهده هذا القطاع، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن اختيار دبي، العاصمة العالمية لقطاع مساكن العلامات التجارية، هو الخيار الأمثل، إذ لم تكتف هذه المدينة بإرساء معايير جديدة، بل واصلت أيضًا إعادة صياغة مفهوم العيش المرتبط بالعلامات التجارية. وينسجم دورنا كشريك استشاري استراتيجي للحدث مع رسالتنا الهادفة لتزويد المطورين والعلامات التجارية في المنطقة برؤى قائمة على البيانات وخبرات عالمية رفيعة المستوى. إنها لحظة هامة في مسيرة تطور هذا القطاع، ونحن على ثقة بأن وجودنا في صميم هذا الحوار سيضيف قيمة حقيقية".

وقال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للمشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ماريوت الدولية": "تشكل قمة مستقبل الضيافة منصة بارزة في المنطقة تتيح حواراً معمقاً حول أبرز توجهات قطاع الضيافة. وبصفتها الشركة العالمية الرائدة في مجال المساكن ذات العلامات التجارية منذ أكثر من 25 عام، والراعي لمنتدى مساكن العلامات التجارية 2025، تفخر ماريوت الدولية بدعم هذا الحدث الذي يكرّس منصة متخصصة لتبادل الرؤى والخبرات في أحد أسرع القطاعات نمواً.

من أبرز الإضافات في نسخة هذا العام من منتدى المساكن ذات العلامات التجارية إطلاق الجوائز العالمية لمساكن العلامات التجارية التي تحتفي بالتميز والإنجازات البارزة لشركات الوساطة والوسطاء الأفراد العاملين في سوق العقارات السكنية المرتبطة بعلامات تجارية على مستوى العالم. وتشمل فئات الجوائز: أفضل شركة وساطة عقارية لمساكن العلامات التجارية، وأفضل وسيط عقاري عالمي لمساكن العلامات التجارية، وجائزة أكبر صفقة عقارية. وسيتم الإعلان عن الفائزين في 29 أكتوبر خلال المنتدى الذي يقام ضمن فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة.

التسجيل متاح الآن للمشاركة في منتدى مساكن العلامات التجارية. يمكنكم شراء التذاكر عبر هذا الرابط. كما تُفتح الترشيحات لجوائز مساكن العلامات التجارية العالمية حتى 19 سبتمبر، عبر هذا الرابط.

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في أفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

حول القمة العالمية لمستقبل الضيافة:

التاريخ: 27 – 29 أكتوبر 2025

المكان: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الرعاة:

تشارك مجموعة جميرا بصفة الراعي المضيف للقمة، فيما تنضم كل من الصين - جناح منطقة تشونغتشينغ، وشركة إدارة صناديق المالديف (MFMC)، ونيوم، ورؤى المدينة القابضة، وطيبة للاستثمارات، والوكالة الوطنية للتنمية الإقليمية في ألبانيا بصفة شركاء استراتيجيين، بينما تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز دور الشريك المعرفي. ويضم الرعاة الرئيسيون لهذا العام عدداً من أبرز الأسماء في قطاع الضيافة، من بينها أكور، وأرادا للضيافة، وباريير، وكلوب ميد، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وإيطاليا للضيافة، وماريوت الدولية، ومجموعة فنادق راديسون، وريد سي جلوبال، وروتانا، وأسكوت المحدودة، ومجلس تنشيط السياحة في الفلبين، ووزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات. كما يشارك عدد من الأسماء البارزة كرعاة للقمة، من بينهم أكشن هوتيلز، وألف للضيافة، وأريستارا.إيه آي، وإيه آر كي بيبول سوليوشنز، وآرثر دي ليتل، وبلاستنِس، وبوشتيك كرييشنز، وفنادق بي دبليو إتش، سي بي آر إي، وكوليرز، وكومباس بروجكت كونسلتينج، وكريديبل إي إس جي، ومدرسة إي إتش إل لإدارة الأعمال في مجال الضيافة، وإلكو إي بي، وإنتربرايز غريس، وفورسايت كرييتف، وإتش وورلد إنترناشونال، وآي إتش سي إل، جي إل إل، جي تي + بارتنرز، ونايت فرانك، ومجموعة فنادق لوفر، وفنادق ماينور، بارسونز، كوو، مجموعة ريكاس للضيافة، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إس تي آر – إحدى شركات كو ستار، تيكنوجيم، ذا فيرست جروب هوسبيتاليتي، فنادق ومنتجعات توي، يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت، يو إن إس، وفنادق ومنتجعات ويندهام. أما قائمة العارضين فتضم: فنادق ومنتجعات سنتارا، فنادق روف، فنادق شذا، إنتيليو إيه آي، بالإضافة إلى كافنديش ماكسويل. كما يشهد جناح التكنولوجيا "إكسبلور تك" مشاركة مجموعة من الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، وتشمل: أدين، ديلي بوينت، إكسبلور تك، فيرماس، فلير، بورتال، وآر إم إس كلاود.

