يوفر منصة مثالية لتوظيف الكفاءات الإماراتية وتطويرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2023: تنطلق فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر وتستمر حتى 21 سبتمبر2023 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، في القاعات رقم 1، و2، و3 ،و4.

ويشارك في فعاليات "رؤية، معرض الإمارات للوظائف"، هذا العام أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها، الأمر الذي يأتي بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن توفير فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز مسيرتهم المهنية في مختلف المجالات، إذ سيعمل المعرض على دعم الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها، بالوصول إلى معدل نمو في التوطين بنسبة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام 2023، و إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

وبهذا الصدد قالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "يأتي "رؤية الإمارات للوظائف"، بهدف تطوير كفاءات المواطنين الإماراتيين وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات دولة الإمارات في هذا الإطار، إذ يوفر المعرض فرصة للمؤسسات والشركات المحلية والعالمية الرائدة للتواصل بشكل مباشر مع الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة. كما يتيح الفرصة للمواطنين لتعزيز مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية بنجاح ليمضوا نحو تحقيق مستقبل أفضل، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات الملهمة والتي تعنى في هذا المجال".

يقدم معرض "رؤية الإمارات للوظائف"، منصة رائدة تجمع بين أصحاب العمل والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات. ويتضمن جدول أعمال المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية لأكثر من 30 مواطناً من أصحاب التجارب الملهمة، وورش عمل تفاعلية، ومسابقات متنوعة.

وتمتاز الدورة الجديدة من "رؤية الإمارات للوظائف" بتوفير منصة التوظيف "توظف"، والتي تتيح للباحثين عن عمل والراغبين بتطوير مناصبهم الوظيفية الفرصة لإجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة، مع الشركات المشاركة في المعرض للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم. كما يقدم المعرض منصة "معاً لتمكينها"، وهي جلسات توجيهية للنساء الباحثات عن عمل، تشمل ورش عمل، وحلقات نقاشية يقودها عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين يتمتعون بدراية أعمق بالتحديات التي تواجه المرأة في رحلة البحث عن عمل.

كما يتواجد في المعرض هذا العام خبراء من منصة "لينكد إن"، وذلك لتمكين الشباب الإماراتي وتوجيههم حول كيفية تقديم أنفسهم بالصورة الأفضل عبر ملفاتهم الشخصية، وسيستضيف "Project You" ورش عمل وأنشطة مختلفة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الأساسية المطلوبة من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وبالتزامن مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتيح "رؤية الإمارات للوظائف" الفرصة لأكثر من 2000 طالب من أكثر من 30 مدرسة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم إبداعاتهم، واستعراض مهارات حل المشكلات، وعرض رؤيتهم لمستقبل أكثر استدامة من خلال عدد من المسابقات التي تتناول موضوع الاستدامة.

ومن جانب آخر ستقوم مسابقة (رائد الأعمال القادم) التي تديرها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع "دبي نكست"، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي، بدعوة رواد الأعمال الشباب لعرض أفكار أعمال مستدامة للفوز بجوائز نقدية تتيح لهم إمكانية تطبيق أفكارهم في الواقع. كما تقدم فرصة العمل عن قرب مع مشرفين لإنشاء العروض التقديمية النهائية، وذلك لعرضها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28" الذي سيعقد في دبي نوفمبر المقبل.

وتشمل المسابقات الأخرى، بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، مسابقة تصميم الأزياء الصديقة للبيئة "Fashion Reborn" التي تشجع الطلاب على خلق اتجاهات جديدة في الموضة المستدامة من خلال إعادة تدوير الملابس غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى مسابقة الفطيم للسيارات "Greenwheel"، لإعادة التعريف بمفهوم السيارة المستدامة وإعادة النظر في صناعة السيارات.

وبدوره يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة، في دورة العام الجاري بصفته راعياً بلاتينياً للحدث الذي يهدف إلى تشجيع الشباب الإماراتي على تطوير مهاراتهم للحصول على فرص مميزة، واكتساب المهارات لاتخاذ الخطوة التالية (أو الأولى) نحو تحقيق مستقبل مهني أفضل.

للمزيد من المعلومات حول معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، أو للتسجيل (لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ruyacareers.ae/.

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