يشهد مشاركة 100 مؤسسة تعليمية ونخبة من أبرز الجامعات من 16 دولة

معرض التعليم الدولي يستعرض غداً في إكسبو الشارقة أحدث التخصصات الجامعية والتقنيات في التعليم الذكي



معرض التعليم الدولي يستعرض غداً في إكسبو الشارقة أحدث التخصصات الجامعية والتقنيات في التعليم الذكي

حضور متميز للجامعات والكليات المحلية

مشاركات دولية واسعة من أبرزها المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا والهند

الشارقة، تنطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 21 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية، ونخبة من أبرز الجامعات من 16 دولة.

ويتيح المعرض على مدار 4 أيام الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلّم النموذجية التي تستعرضها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.

مركز تعليمي رائد

ويستقطب المعرض عارضين من دول عدة أبرزها المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجورجيا، وماليزيا، والهند والعديد من الدول الأخرى، إلى جانب الجامعات والكليات المحلية ومن ضمنها كليات التقنية العليا، جامعة الإمارات، جامعة خليفة، جامعة زايد، المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، جامعة الشارقة وغيرها الكثير، وتعكس هذه المشاركة المحلية الواسعة مكانة دولة الإمارات كمركز تعليمي رائد في المنطقة، إذ تمتلك الإمارات أكبر عدد من المدارس الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أعلى عدد في العالم، بواقع 624 مدرسة، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة تعليمية مفضلة للطلبة من داخل الدولة وخارجها.

تخصصات جامعية مبتكرة

ويتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 25 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم، ولا سيما في ظل ما يوفره الحدث من مجموعة واسعة من التخصصات الجامعية والدراسات العليا والمهنية، بدءاً من الطب والهندسة والإدارة وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية المبتكرة التي تلائم متطلبات العصر، علاوة على تمكين الزوار من التعرف على نماذج من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية، والحصول على معلومات حول منح الدراسات العليا ومتطلبات القبول في أرقى الجامعات.

التعليم الذكي

ويتميز المعرض في نسخته لهذا العام بعرض أحدث ما توصلت إليه الجامعات والمعاهد والكليات من برامج وخدمات للطلاب في مختلف المجالات والمراحل التعليمية، بالإضافة إلى عرض آخر الابتكارات التقنية في مجال التعليم، بمشاركة نخبة من الدول والشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم وتقنياته، والتي ستقدم أحدث الابتكارات في قطاع تكنولوجيا التعليم الذكي، حيث يعتبر الحدث فرصة مثالية للطلاب الذين يبحثون عن أفضل فرص التعليم العالي، للالتقاء في مكان واحد مع ممثلي الجامعات والمعاهد، ومراكز التدريب العلمية المحلية والعالمية، ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية متطورة لاختيار الأنسب، وبناء مستقبل تعليمي ومهني جيد.

ويستقبل المعرض الطالبات يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، والطلاب الذكور يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ويومي الجمعة والسبت الطلبة وأولياء أمورهم من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً.