تنظم "مكتبات الشارقة" الدورة السابعة من "معرض التخصصات الجامعي" السنوي في مقر هيئة الشارقة للكتاب على مدار أربعة أيام، في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، تحت شعار "عالم مزدوج: عِش تخصصك في بُعد جديد".

ويشكل المعرض منصة معرفية تجمع نخبة من الجامعات والكليات، موفراً للطلبة فرصة التعرّف على الحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية وطبيعة الدراسة والعمل فيها، مع التركيز على دور المهارات في النجاح الأكاديمي والمهني.

ويستهدف المعرض طلبة المرحلة الثانوية المقبلين على الالتحاق بالجامعات، بمن فيهم الطلاب من أصحاب الهمم، وطلاب المنازل المنتسبين لبرامج محو الأمية، وكذلك وطلبة الدراسات العليا والمبتعثين، بالإضافة إلى أولياء الأمور، والمعلمين والمرشدين الأكاديميين، حيث خُصصت أيام الإثنين والثلاثاء للإناث، ويوم الأربعاء للذكور، ويوم الخميس للذكور والإناث من المدارس الأجنبية.

آفاق العمل تحددها التخصصات

يهدف المعرض إلى تمكين الطلبة من دمج مهاراتهم الشخصية مع معارفهم الأكاديمية لزيادة فرص التوظيف وتعزيز التنافسية في سوق العمل، إلى جانب مساعدتهم على وضع استراتيجيات فعالة للتقدّم إلى المنح الدراسية. كما يسعى المعرض إلى تعزيز وعي الطلبة بالتخصصات الأكاديمية المتاحة والمستقبلية، وفهم آفاق العمل المرتبطة بها، بما يساعدهم على التخطيط لمسار مهني ناجح يتناسب مع تطلعاتهم.

المعلومات ركيزة اختيار التخصص

وفي تعليقها على المعرض، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: "اختيار التخصص الجامعي خطوة محورية في حياة الطالب، وهو قرار تطلب وعياً كاملاً بالخيارات المتاحة وآفاقها المستقبلية. ومن هنا يوفر (معرض التخصصات الجامعي) بيئة موثوقة تجمع الطالب مع الجامعات مباشرة، وتمنحه فرصة طرح الأسئلة، والتعرف على البرامج الأكاديمية، وخيارات المنح، وفرص العمل المرتبطة بكل تخصص؛ ومن خلاله نأمل أن نمنح الطلبة الأدوات والمعرفة التي تعينهم على اتخاذ قرار مدروس ينسجم مع قدراتهم وطموحاتهم".

جامعات محلية ودولية

وتضم قائمة المشاركين في المعرض عدداً من أبرز الجامعات والكليات المحلية والدولية، من بينها: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية بالشارقة، جامعة زايد العسكرية، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أكاديمية الشارقة للنقل البحري. إضافة إلى كل من جامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي، جامعة العين، كلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان، جامعة الوصل، جامعة السوربون بأبوظبي، جامعة الذيد.

منصات وجلسات وورش عمل

ويتضمن المعرض منصة للجامعات والكليات المشاركة، ومنطقة مخصصة لورش العمل، وشاشات تفاعلية لقياس الميول الأكاديمية والمهارات الشخصية، إضافة إلى إتاحة اختبارات تقيس المهارات المستقبلية التي قد يكتسبها الطالب بناءً على تخصصه الجامعي.

وتشهد دورة هذا العام عرض تقنيات الواقع الافتراضي في التعليم الطبي، من خلال ركن العالم الافتراضي، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية – مركز الابتكار، الذي يتضمن شرح الأدوات المستخدمة في بناء بيئة تعليمية افتراضية، وعرض مشاريع طلابية توضح دور هذه التقنيات في التدريب العملي وتعزيز التعلم التفاعلي.

كما يشمل برنامج المعرض تنظيم أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، تغطي موضوعات متنوعة، من بينها "استراتيجية المنح الدراسية المتكاملة"، و"دليلك لاختيار التخصص بثقة"، و"الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"، و"استراتيجيات التفوق الأكاديمي والتعامل مع التحديات"، إلى جانب ورش تركز على بناء الشخصية القيادية للطلاب، وتنمية مهارات النجاح الأكاديمي والمهني، وتحديد الأهداف الذكية واستشراف وظائف المستقبل، إضافة إلى جلسات تلقي الضوء على قصص النجاح الطلابية وأهمية صقل المهارات الشخصية في مسيرة الطالب الجامعية.

وشهد المعرض منذ انطلاقته عام 2018 إقبالاً متزايداً من الزوار؛ إذ استقبل 3133 زائراً في دورة عام 2023، و4530 زائراً في نسخة العام الماضي 2024.

-انتهى-