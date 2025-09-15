*أكثر من 250 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة يستعدون لحضور فعاليات توريد هامة في معرض القرطاسية والورق ومعرض الهدايا والأدوات المنزلية ومعرض الأطفال والألعاب



الرياض، المملكة العربية السعودية: تستضيف الرياض معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية هذا الأسبوع إلى جانب ثلاثة معارض تجارية جديدة، هي معرض الأطفال والألعاب، ومعرض القرطاسية والورق، ومعرض الهدايا والأدوات المنزلية. وتنطلق جميع المعارض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات يوم 16 سبتمبر بحضور آلاف المتخصصين من المملكة والمنطقة والعالم.

وتفتتح غرفة الرياض، الشريك الاستراتيجي للفعالية، رسمياً يوم الثلاثاء الدورة الأولى من هذه المعارض التي تربط بين قطاعات التصنيع والتوريد والتجارة العالمية، بما يواكب الطلب الكبير على الحلول المبتكرة في قطاعات أماكن العمل والتجزئة والتعليم ونمط الحياة، والذي تفرضه المشاريع الضخمة لرؤية السعودية 2030 والتنويع السريع للأسواق.

منصات النمو

تمثل الدورة الأولى من معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية ثمرة الشراكة بين دي إم جي إيفنتس وكويلنميسي، وتستقبل أكثر من 100 جهة عارضة من 14 دولة وما يزيد على 10 آلاف زائر مختص، لاستعراض تصاميم أماكن العمل المتطورة، وحلول العمل الهجينة، وحلول الاستدامة المبتكرة في قطاعات المكاتب التجارية والتعليم والضيافة والرعاية الصحية ومراكز النقل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيلين أوكونيل، نائبة الرئيس الأولى في دي إم جي إيفنتس: "يُعد معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية نقطة التقاء للإبداع والتصميم والابتكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أماكن العمل. ومن خلال جمع الخبراء العالميين والمواهب السعودية الطموحة، نقدّم فضاءً مميزاً يتيح للقادة العالميين والإقليميين تبادل الأفكار ووضع معايير جديدة وتوفير حلول تنسجم مع التحول الديناميكي السريع للملكة في قطاعات العقارات والسياحة والتجزئة ونمط الحياة".

وتستضيف الرياض إلى جانب معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية معارض الأطفال والألعاب، والقرطاسية والورق، والهدايا والأدوات المنزلية. وتمثل الفعاليات الثلاث أول مركز مشترك للتوريد في المملكة، وتستضيف أكثر من 150 جهة عارضة من 23 دولة. ومن المتوقع أن تستقطب المعارض مجتمعة 4,500 مشترٍ من الموزعين وتجار التجزئة والهيئات الحكومية ومطوري المشاريع الضخمة.

وبدوره، قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "تمثّل استضافة المعارض الثلاثة نقلةً نوعية في عالم الأسواق، فهي المرة الأولى التي تُقام فيها ثلاثة معارض مخصصة للتوريد في المكان نفسه، وتوفر مركزاً جامعاً مخصصاً للقطاعات الثلاثة، حيث تلتقي الشركات المحلية والعالمية وتوقع الشراكات وتحقق النمو".

استقطاب الاهتمام العالمي والسعودي

أشادت الجهات العارضة المحلية والدولية بالمعارض المشتركة باعتبارها خطوة هامة في مسيرة التطور. وفي هذا الصدد، قال عمير العمير، مدير شركة مصنع العمير للأنابيب، وهي علامة سعودية رائدة في مجال التصميم: "يمنحنا معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية فرصة هامة لتقديم منتجاتنا المحلية عالية الجودة، والتواصل مع قادة القطاع، وإبراز مساهماتنا في تحقيق رؤية السعودية تجاه الاستدامة والابتكار وحلول أماكن العمل والتعليم عالمية المستوى".

وأكدت شركة أبو معطي، الرائدة في أدوات الكتابة، أهمية قطاع القرطاسية، حيث قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة: "تُعد المملكة العربية السعودية إحدى أهم الأسواق بالنسبة لنا، ويشكل معرض القرطاسية والورق المساحة المثالية لتلبية الطلب الكبير على حلول الكتابة المميزة والمستدامة، لا سيما مع التوسع في إنشاء المدارس والمكاتب والشركات".

وفي قطاع نمط الحياة، قال محمد العياط، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا آرت، التي تشارك في معرض الهدايا والأدوات المنزلية: "يعتمد ازدهار قطاع التجزئة والهدايا في المملكة على ارتفاع مستوى الدخل وأهداف نمط الحياة الطموحة لرؤية السعودية 2030. ويتيح لنا هذا المعرض فرصة التواصل المباشر مع المشترين والتجار من الشركات، لا سيما في عصر يتميز بالذكاء الاصطناعي والمنافسة العالمية، حيث يرتبط حضور الشركات بمدى قدرتها على الابتكار والتطوير المستمر".

تبادل المعارف والخبرات

تحتضن المعارض مجموعة من المؤتمرات المؤثرة، إذ تستضيف قمة أورجاتيك ورك سبيس أكثر من 50 متحدثاً من المنطقة والعالم لمناقشة مواضيع أماكن العمل الهجينة وإدماج الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتصميم أماكن العمل في المملكة العربية السعودية بأسلوب يجمع بين الهوية الثقافية والمعايير العالمية.

أما المساحة المخصصة لمعارض الأطفال والألعاب، والقرطاسية والورق، والهدايا والأدوات المنزلية، فتستضيف حلقة الإبداع، وهي مؤتمر ديناميكي يمتد ليومين ويجمع 25 من المتحدثين البارزين، إلى جانب ورشة عمل تستمر على مدى ثلاثة أيام تقدمها آرتسي، بدعم من علامتي فنبو وفانتاستيك من شركة عبر الخليج للتسويق، لاستعراض رؤى السوق وتحليل التوجهات في قطاعات التجزئة والأدوات المنزلية والهدايا.

وتحرص دي إم جي إيفنتس على تقديم تجارب سلسلة للزوار من خلال فعاليات تجمع بين تصميم أماكن العمل وتوفير حلول نمط الحياة في مساحة مشتركة. ويؤكد شعار "ثلاثة معارض مشتركة، زيارة واحدة مثالية" على كثافة الحضور.

وأضاف باكشي: "تتطور أسواق المملكة العربية السعودية بوتيرة قياسية. وتمكّن هذه المعارض المختصين من متابعة أحدث التطورات واختيار أفضل حلول التوريد والوصول إلى ابتكارات عالمية المستوى في مكان واحد".

