أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، في نسخته الثانية والعشرين، عن اختيار شركة دوبينسونز سبرينغ آند سسبنشن كشريك لقطاع المركبات الترفيهية الخارجية، ضمن جهوده لتعزيز تجربة الزوار في مجال المغامرات والأنشطة الخارجية. ويُقام المعرض هذا العام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ليواصل ترسيخ مكانته كأكبر حدث من نوعه في المنطقة يجمع بين التراث والابتكار.

يُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر فعالية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُخصص للاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل، ويُبرز التقاليد العريقة في الصقارة والفروسية والصيد البحري والرياضات الخارجية. ويُقام المعرض في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، ليقدّم تجربة غنية تجمع بين الأصالة والمغامرة في قلب أبوظبي.

شاركت شركة دوبينسونز سبرينغ آند سسبنشن لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في العام 2017، وتأتي شراكتها المتجددة في نسخة 2025؛ تأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون المشترك والمساهمة الفاعلة في نجاح الحدث المتواصل، وتُعد دوبينسونز من الأسماء الرائدة عالميًا في مجال أنظمة التعليق وملحقاتها للطرق الوعرة، إذ تمتلك حضورًا مميزًا وتاريخًا ممتدًا في دولة الإمارات لنحو عشر سنوات، ما يعكس ثقة السوق المحلي بجودة منتجاتها وتخصصها في دعم أنشطة المغامرات الخارجية.

وأعرب سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عن سعادته بانضمام شركة دوبينسونز سبرينغ آند سسبنشن كشريك لمعدات مركبات الترفيه الخارجية في دورة المعرض لعام 2025، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس التزامًا مشتركًا بالابتكار وتعزيز التراث الثقافي الغني للمنطقة، لا سيما في مجال الأنشطة الخارجية. مضيفاً أن الحضور القوي لدوبينسونز في سوق المركبات الترفيهية على الطرق الوعرة في دولة الإمارات؛ يُشكّل إضافة نوعية للمعرض، ويُسهم في تقديم تجربة استثنائية وحيوية للزوار خلال هذا العام.

فيما قال سارافانان موثوسامي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دوبينسونز سبرينغ آند سسبنشن: "إن مشاركة الشركة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عام 2017 شكّلت نقطة تحول مهمة، حيث أتاح المعرض منصة مثالية للتواصل مع الجمهور المحلي واستعراض جودة منتجات دوبينسونز في مجال أنظمة التعليق للطرق الوعرة." موضحاً أن الشركة، رغم إرثها الصناعي الممتد لأكثر من 80 عامًا، لم تكن معروفة على نطاق واسع في المنطقة عند دخولها السوق الإماراتي، لكنها نجحت تدريجيًا في بناء حضور قوي وثقة راسخة.

وأضاف أن المعرض يُعد احتفالًا بثقافة الهواء الطلق، ويجمع عشاق المغامرات من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الشراكة في نسخة 2025 تمثل امتدادًا لهذا التعاون المثمر، وتُسهم في تقديم تجربة متميزة للزوار، وتعزيز مكانة المعرض كمنصة رائدة تجمع بين الأصالة والابتكار.

تنطلق النسخة الثانية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لتجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الصيد، والفروسية، والحرف التقليدية، إلى جانب جهود الحفاظ على التراثين البيئي والثقافي. ومن المتوقع أن تكون دورة عام 2025 الأكبر في تاريخ المعرض، حيث تقدّم برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يشمل مزادات الصقارة، وسباقات الهجن، وعروض الفروسية المبهرة، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضات التراثية، والعارضين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، للاحتفاء بتقاليد المنطقة الأصيلة واستكشاف إرثها الثقافي العريق.

للاستفسار والمزيد من المعلومات حول معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والاطلاع على آخر التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض: https://www.adihex.com

-انتهى-

#بياناتحكومية