الحدث نُظِّم بالشراكة مع شركة الصحة القابضة على منصة منتدى المستثمرين ضمن ملتقى الصحة العالمي

خلود العميان: "نبني مستقبل الرعاية الصحية بالابتكار والشراكة والاستثمار في الإنسان"

الرياض، المملكة العربية السعودية: بحضور معالي وزير الصحة السعودي ورئيس مجلس إدارة الصحة القابضة، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، كرّمت فوربس الشرق الأوسط نخبة من أبرز قادة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع وتعزيز الابتكار والاستدامة، وذلك وسط حضور واسع من القادة والرؤساء التنفيذيين وصُنّاع السياسات والخبراء من المملكة والمنطقة والعالم.

وشهد الملتقى، الذي أُقيم ضمن اليوم الختامي لملتقى الصحة العالمي 2025، تكريم الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي للصحة القابضة، لتصدره قائمة "أقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 2025"، نظير تميزه في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المملكة العربية السعودية من خلال نموذج الرعاية الصحية السعودي في 20 تجمع صحي سعودي، وتفعيل برامج الوقاية قبل العلاج بالإعتماد على الفحص الدوري المبكر لاكتشاف الأمراض، وإدارته لملف التحول الصحي في السعودية ضمن أكثر من 2000 مركز للرعاية الأولية و4 آلاف مستشفى تتجاوز سعتها 44 ألف سرير.

وجاء ثاني أقوى القادة التنفيذيين محمد بن خليفة السويدي مؤسس حمد الطبية بدولة قطر، والتي تضم مجموعة من المستشفيات، وخدمات الإسعاف الوطنية، والرعاية النفسية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية والسكنية، والعيادات المتخصصة في العلاج الطبيعي العضلي الهيكلي للكبار بمركز قطر لإعادة التأهيل. حيث قدّمت مؤسسة حمد الطبية في النصف الأول من عام 2025 خدماتها لأكثر من 2.4 مليون مستفيد، و196,718 تدخلًا علاجيًا، و209,071 خدمة إسعافية، إلى جانب خدمات أخرى.

وكان ثالث أقوى القادة التنفيذيين في الرعاية الصحية سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة صحة بالإمارات العربية المتحدة، والتي تُدير أكثر من 14 مستشفى ومركز رعاية صحية، بسعة 2,699 سريرًا، بالإضافة إلى 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وجاء حفل التكريم على المسرح الرئيسي لملتقى الصحة العالمي 2025، ضمن فعاليات ملتقى فوربس الشرق الأوسط "الابتكار في قطاع الرعاية الصحية" الذي نُظِّم بالشراكة مع الصحة القابضة، أكبر شركة وطنية تقدم خدمات الرعاية الصحية في المملكة، على منصة منتدى المستثمرين (Investors X Ventures Stage)، ضمن ملتقى الصحة العالمي 2025، بنسخته الثامنة في العاصمة الرياض.

وسلّط الحدث الضوء على مجموعة من القيادات التي تركت بصمة مؤثرة في مسيرة التحول الصحي بالشرق الأوسط، عبر مبادرات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي في الطب، والتصنيع الدوائي المحلي، والرعاية الوقائية، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يتماشى مع مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي، التي تضع الإنسان في صميم منظومة التنمية الصحية المستدامة.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، بهذه المناسبة: "يأتي هذا التكريم تقديرًا للقادة الذين يسهمون في بناء مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة من خلال الابتكار والشراكة والاستثمار في الإنسان. ومن خلال ملتقى الابتكار، نؤكد التزام فوربس الشرق الأوسط بدعم الحوار بين صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين لخلق منظومة صحية أكثر استدامة وقدرة على التكيّف مع تحديات المستقبل".

وعلى صعيد آخر، شارك في الجلسات الحوارية كلٌّ من الدكتور خالد بن عدنان البريكان، وكيل وزارة الصحة للاستثمار؛ الدكتور نهار العازمي، الأمين العام للمجلس الصحي السعودي؛ الدكتور خالد الشيباني، الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي؛ الدكتور عبد الله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة السعودية؛ إلى جانب الدكتورة فوزية الجارالله، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات الحياة الوطنية، وأليشا موبين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية.



وعلى مدار جلساته التفاعلية الثرية، أبرز الحدث محاور جوهرية في مسيرة التحول التي تقودها المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وشملت النقاشات مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المملكة، من السياسات الجريئة والاستراتيجيات التحويلية إلى الابتكار والاستثمار في البنية التحتية. كما تناولت الجلسات دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة التحول، وأبرزت الابتكارات التقنية والطبية التي تعيد تشكيل تجربة المريض وترتقي بجودة الرعاية. وتطرقت كذلك إلى تطوير الكوادر الصحية وترسيخ ثقافة التميز، وتعزيز السياحة العلاجية وبرامج الرفاهية وإعادة التأهيل، إضافةً إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية، وآفاق التصنيع الدوائي المحلي وتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

عقدت فوربس الشرق الأوسط ملتقى الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم مستشفيات الحياة الوطني وشركة جمجوم فارما وViatris، وذلك في اليوم الرابع من فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، وبدعم من رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.

يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة سعودية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه، ويقوم على التحول في طريقة تقديم الخدمات، وتفعيل الوقاية قبل العلاج. كما يُسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى الرعاية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد ملتقى الصحة العالمي أحد أكبر التجمعات المتخصصة في العالم، إذ استقطب أكثر من 500 متحدث دولي و2,000 علامة تجارية عارضة تمثل طيفًا واسعًا من القطاعات الصحية، من بينها شركات عالمية رائدة مثل جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وسيمنز هيلثينيرز، وFujifilm، وجونسون آند جونسون، وDanaher، وBD، وOlympus، وكارل ستورز، وسترايكر، وزيمر بيوميت، ونوفو نورديسك، وباكسيرا هيلث، ودافيتا، وسامسونغ، وغيرها.

