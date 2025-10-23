شهدت فعاليات اليوم الافتتاحي لـ"منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي" 2025، الذي يقام يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" مجموعة من الجلسات وورش العمل التي سلطت الضوء على مزايا إمارة الشارقة والخدمات التي تقدمها مجموعة من مؤسساتها الرائدة.

"اكتشف الشارقة - وجهة الاستثمار والضيافة والثقافة والتعليم"

واستضافت جلسة حوارية بعنوان "اكتشف الشارقة - وجهة الاستثمار والضيافة والثقافة والتعليم"، كلاً من نعمة عبدالله آل علي، رئيس قسم البحوث والإحصاء في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد الشيخ، مدير إدارة الترويج المحلي في الهيئة، إلى جانب فارس ملاعب، مدير إدارة المبيعات والتحالفات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجاسم زيتون، مؤسس شركة "كروز زيتون"، وأدارتها آمنة القاسمي، رئيس المحتوى في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وكشفت نعمة آل علي، رئيسة قسم البحوث والإحصاء "سياحة الشارقة"، أن إمارة الشارقة شهدت زيادة 11% بعدد نزلاء الفنادق في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، ووصل العدد إلى ما يقارب 486 ألف نزيل فندقي في فنادق إمارة الشارقة بالربع الأول من عام 2025

بدوره، أوضح أحمد بن الشيخ، مدير إدارة تطوير الوجهات في الهيئة، أن القطاع السياحي في الشارقة يوفّر أكثر من 40 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن رؤية الهيئة للمستقبل تقوم على مفهوم "السياحة العصرية" القائمة على الوجهات المستدامة والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض فارس ملاعب، مدير إدارة المبيعات والتحالفات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، توسّع مشاريع "شروق" في المنتجعات البيئية الفاخرة والتجارب السياحية الفريدة، موضحاً أن استراتيجية الهيئة تضع الوجهات المستدامة في صميم رؤيتها، وأن "مجموعة الشارقة للضيافة" ستتوسّع قريباً لتضم عشر وجهات مع إضافة ثلاث وجهات جديدة.

من جانبه، تحدّث جاسم زيتون، مؤسس شركة كروز زيتون، عن الخطط الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة خورفكان كبوابة رئيسية للرحلات البحرية السياحية، وتعزيز موقع موانئ الشارقة كبوابة بحرية رئيسية لدولة الإمارات.

"مقدمة عن خدمات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)"

وقدمت فاطمة الزرعوني، رئيسة قسم العضوية في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)، ورشة بعنوان "مقدمة عن خدمات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)"، تطرقت فيها إلى أهداف المؤسسة، وبرامج العضوية وامتيازاتها، إلى جانب برامج التمويل المباشر من خلال "روّاد" وغير المباشر من خلال المصارف، وامتياز كلٍّ منهما، إضافة إلى شروط الحصول على دعم المؤسسة، والخدمات الاستشارية التي تقدمها لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت الزرعوني مجالات التدريب، التي تشمل برامج التأسيس، والإدارة والتطوير، والبرامج المالية والمحاسبة، والدبلومات المتخصصة في القطاعات الواعدة للاستثمار وريادة الأعمال والدبلومات المهنية، فضلاً عن حاضنة "روّاد" الافتراضية، ومراحل الاحتضان على مدار 5 سنوات، والمشتريات الحكومية من وزارة المالية ودائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة.

تعزيز نمو رأس المال: تطوير الشركات الإماراتية من خلال صندوق الإمارات للنمو

وشارك ماثيو سينغ، رئيس قسم الاستثمارات في صندوق الإمارات للنمو، في ورشة حملت عنوان "تعزيز نمو رأس المال: تطوير الشركات الإماراتية من خلال صندوق الإمارات للنمو"، مستعرضاً التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها فجوة التمويل. وأكد سينغ أن رأس مال النمو كفئة أصول يشكل حلقة الوصل بين رأس المال الجريء ورأس المال الخاص، مقارناً بين هذه الأنواع الثلاثة.

وتطرق سينغ إلى قطاعات الصندوق، وهي التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى مزايا الصندوق ومعايير الأهلية في إطار استثماري واضح يركز على تحقيق الأثر، وتشمل تحقيق الإيرادات، والتوافق مع القطاعات ذات الأولوية للصندوق، ووجود عمليات تشغيلية داخل دولة الإمارات، وحجم استثمار يتراوح بين 10 و50 مليون درهم. كما ناقشت الورشة نهج خلق القيمة، والأثر التنموي للصندوق.

بناء المستقبل: مساهمة الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية و"وصلة" في تعزيز الخدمات اللوجستية

واستضافت ورشة "بناء المستقبل: كيف تسهم الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية و"وصلة" في تمكين شبكة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات" جيريس تادروس، مدير أول في تطوير التجارة والأعمال في الشبكة، والذي ناقش الركائز الأربع للشبكة التابعة لمجموعة "سفن إكس" (7X) القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتشمل التوصيل والاستقبال والتخزين والتمكين. واستعرض تادروس التحديات والحلول، إلى جانب النموذج الهجين الذي يجمع بين الابتكار الرقمي والتغطية الميدانية.

من جهته، أضاء رامي خضر، مدير السوق الرقمي في الشبكة، على "وصلة"، المنصة الرقمية اللوجستية المبتكرة التابعة للشبكة، والتي تقدم حلولاً عملية لتحديات الخدمات اللوجستية من خلال طريقة التواصل، وتشغيل الأعمال وتسليمها، والتقنيات المتقدمة لإنشاء شبكات توصيل أذكى، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الكفاءة ضمن منظومة التجارة الإلكترونية المتطورة في دولة الإمارات. كما استعرض خضر 5 حالات استخدام، تشمل كلٌّ منها التحدي والحل العملي والتأثير، فضلاً عن خريطة طريق المنصة نحو المستقبل.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، وأكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وصناع القرار وقادة المؤسسات العالمية، ضمن أكثر من 160 فعالية و120 اجتماع أعمال ثنائي.

