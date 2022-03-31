عروض خاصة خلال شهر إبريل بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لتأسيسه

دبي، الإمارات العربية المتحدة : مسيرة متميزة في عالم الضيافة والتسوق يُواصل خلالها مركز وريزيدنس البستان توفير أفضل الوجهات لزوار دبي، ويقدم خلال شهر ابريل العديد من العروض الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه. ويتطلع المركز الى استقبال المزيد من السياح والمقيمين في السنوات المقبلة، مثلما استقبل ورحب بالملايين من الزوار على امتداد العقدين الماضين.

تشمل قائمة العروض التي يقدمها مركز وريزيدنس البستان لزواره بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه توفير الحجوزات اليومية وطويلة الأجل بأفضل الأسعار المتاحة على غرف محدودة، وتشمل خصما بقيمة 25٪ على الحجوزات الشهرية والسنوية اذا تم القيام بالحجز خلال الفترة بين 1 و15 أبريل 2022.

ويمكن للضيوف أيضا حجز 3 ليالٍ كحد ادنى للمشاركة في سحب للفوز بـ25 ليلة مجانية من 1 إلى 31 أبريل وفقا للشروط والأحكام، وتتوفر ايضا العديد من الهدايا القيّمة لمتابعي صفحات التواصل الاجتماعي لمركز ورزيدنس البستان.

منذ افتتاح أبوابه للجمهور، حافظ مركز وريزيدنس البستان على تحقيق نمو ملحوظ وإقامة شراكات متميزة على امتداد السنوات الماضية مما جعله الوجهة المفضلة للسياح ورجال الاعمال في دبي. وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان، "نحن فخورون بالإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها خلال الـ 25 عاما الماضية. ويواصِل المركز اداء دور رئيسي في تعزيز اداء قطاع الضيافة والسياحة في دبي وتلبية الطلب المتزايد على الغرف والمرافق الفندقية الراقية".

وأضاف: "تمكّن المركز على امتداد العقدين الماضيين من تحقيق نمو متواصل والمحافظة على مستويات اداء عالية على الرغم من تأثيرات الجائحة. ويمثّل الاحتفال بمرور 25 عاما على اطلاق مركز وريزدنس البستان فرصة جديدة للأرتقاء بالأداء والسعي الدائم لتحقيق التميز على مختلف الاصعدة".

وختم قائلا: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر ضيوفنا المخلصين وشركاءنا على دعمهم المستمر على مدار السنوات الماضية، ونتطلع إلى مواصلة المسيرة والوصول الى آفاق جديدة من النجاحات في الفترة المقبلة. كما نتوجه بخالص امتناننا وشكرنا إلى الحكومة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة لتوفيرها الدعم المستمر لقطاع الضيافة والسياحة ورفع كفاءته".

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