أبوظبي : يواصل مركز أدنيك العين ترسيخ مكانته باعتباره الوجهة الاستثنائية لاستضافة الفعاليات الكبرى وتعزيز أواصر التواصل المجتمعي، وذلك بعد النجاحات التي حققها المركز في شهر مارس، مع استقطاب الآلاف من الزوار لحضور فعاليات متنوعة من بينها؛ معرض رمضان وعيد الفطر، و"كابيتال مجلس"، ومعرض "غبقة سجايا" للأزياء، ومهرجان "غايته العين 2026".

واحتضن مركز أدنيك العين في شهر مارس الماضي عدداً من الفعاليات الرياضية الكبرى ومنها؛ "محاربو الإمارات 68"، و" محاربو الإمارات 69"، والتي شهدت حضور عدد كبير من المشاركين والزوار في عطلة نهاية الأسبوع، الذين بدورهم أمضوا أوقات شيقة خلال المشاركة في تجارب تفاعلية مع المسابقات الحماسية، وسط بيئة تنافسية مليئة بالإثارة، وذلك خلال يومي 27 و28 مارس.

و واصل شهر أبريل الجاري هذا الزخم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك اللقاءات المجتمعية، ومنتديات الفكر والثقافة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الفعاليات المؤسسية، وقد أقيم حفل "كاندل لايت" للموسيقى الكلاسيكية في الرابع من شهر أبريل ، إذ أتاح للزوار والمشاركين تجربة فنية ثقافية، ثرية وفريدة في أجواء ملهمة تلبي أذواقاً مختلفة لدى عشاق الموسيقى.

واستضاف مركز أدنيك العين في شهر أبريل، "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026" الذي عقد من 22 وحتى 26 أبريل ، وجمع المؤتمر المزارعين والمستثمرين والخبراء ومسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية في مكان واحد، بهدف الاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة، وعرض الابتكارات في قطاع الزراعة المستدامة، وذلك للوصول إلى حلول للتحديات الراهنة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الابتكار والتعاون في مجال تكنولوجيا الزراعة، والاستدامة الزراعية. وعقدت النسخة الثانية من المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مستندة إلى النجاحات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر في عام 2025، لتقدم تجربة أكثر أثراً وتنوعاً، لترسخ مكانة مدينة العين باعتبارها مركزاً رائداً للابتكار الزراعي على مستوى العالم.

كما يستعد مركز أدنيك العين لاستضافة فعالية "ميوز إكس" ومعرض "وعد الراقي" خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو 2026، في تجربة مميزة تبرز الأناقة في مدينة العين، حيث إن المعرض لن يسلط الضوء فقط على أعمال المصممين المحليين والعالميين، بل سيعكس أيضاً تنامي مكانة مدينة العين بوصفها وجهة مفضلة تجذب الفعاليات الثقافية والراقية. .

وتمتلك مدينة العين إرثاً ثقافياً غنياً، ما يساعدها على أن تلتقي التقاليد العريقة بالحداثة الراقية، بما يعزز جاذبية المدينة كوجهة مفضلة للمقيمين والزوار على حد سواء. وفي مركز أدنيك العين، الذي يزخر جدول فعالياته بمجموعة كبيرة من الأنشطة، يتم التجهيز لاجتماعات الشركات لتلبية الاحتياجات المتنوعة، حيث تضمن مرافقه المتطورة وخدمات إدارة وتنظيم الفعاليات السلسلة معايير تنفيذ فعّالة لكافة الفعاليات، سواء كانت فعاليات ثقافية، أو تجارية، أو متخصصة، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية.

وتستند مكانة مركز أدنيك العين إلى قدرته على تنظيم مختلف الفعاليات بدءاً من المعارض والمؤتمرات، ووصولاً إلى العروض الثقافية والحفلات، فيما يشكل التزامه الراسخ بالتميز في الجوانب التشغيلية كركيزة أساسية تجعله، مركزاً رئيسياً لأبرز الفعاليات في مدينة العين.

ويستعد المركز لاستقبال شهر جديد من النجاحات، بحيث يرحب مركز أدنيك العين بالزوار والعارضين والشركاء لاستكشاف مرافقه ذات المستوى العالمي، وتجربة الضيافة الاستثنائية، ليواصل الدور الحيوي الذي يلعبه في تعزيز مكانة مدينة العين باعتبارها وجهة رئيسية في صناعة الفعاليات على المستوى العالمي.

