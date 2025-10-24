استضافة مجموعة روشن للمنتدى تؤكد على دورها الريادي في توحيد الرؤى وترسيخ ودعم مبدأ التعاون لبلورة أفضل الممارسات في مجال الحوكمة

الرياض، استضافت "مجموعة روشن"، المطوّر العقاري الرائد متعدد الأصول، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، النسخة الثانية من المنتدى السنوي للحوكمة والمخاطر والالتزام، بمشاركة أكثر من 250 من الخبراء والقادة التنفيذيين في المجال من أكثر من 85 جهة من القطاعين العام والخاص، لتبادل المعرفة وتطوير ممارسات موحّدة تُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. ويؤكد هذا الحدث التزام "مجموعة روشن" بتطبيق نماذج ومفاهيم متكاملة وفعّالة للحوكمة والمخاطر والالتزام، وترسيخ التعاون والحوار المهني لبلورة أفضل الممارسات على مستوى المنظومة.

شكّل المنتدى منصة عملية لمناقشة افضل الحلول والممارسات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، حيث تناولت أجندته محاور أبرزها تقديم إطارالمنظومة الرقابية ودورها في في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما استعرض المنتدى إطار ضمان التكاملية بوصفه نهجاً متكاملاً يجمع بين التدقيق والمخاطر والالتزام لتزويد مجالس الإدارة برؤى أكثر وضوحاً واتساقاً حول الأداء والمخاطر المؤسسية.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للحوكمة والمخاطر والالتزام في مجموعة روشن، راكان الهذلي قائلاً: " تأتي استضافة المنتدى السنوي للحوكمة والمخاطر والالتزام تأكيداً على التزام مجموعة روشن بنشر ثقافة المنظومة الرقابية وتعزيز ممارساتها، حيث نؤمن أن منظومة الحوكمة والمخاطر والالتزام تشكّل اليوم عنصراً أساسياً في تعزيز كفاءة المؤسسات ورفع جودة القرارات واستدامة النمو. وقد شكل تفاعل الحضور في المنتدى عاملاً أساسياً في إثراء الوعي المؤسسي ودفع بيئة الأعمال نحو مزيد من التميّز والاستدامة، استشعاراً لأهمية تبنّي ممارسات الحوكمة والمخاطر والالتزام كمنهج عمل واستثمار على المدى البعيد يدعم التنافسية ويعزّز ثقة الشركاء".

وتحرص مجموعة روشن على تطبيق إطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام يضمن مواءمة الاستراتيجية مع التنفيذ والتخطيط القائم على تقدير المخاطر والتقارير الشفافة، إضافةً إلى التنسيق الفعّال بين إدارات الرقابة. ومن خلال استضافة هذا المنتدى، تهيّئ المجموعة مساحةً للحوار المهني وتبادل الخبرات بما يعزّز الأداء المؤسسي والتنافسية على مستوى مختلف القطاعات.

-انتهى-

