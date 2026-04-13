الإمارات العربية المتحدة – دبي، نظم مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الاجتماع الثاني لـ "مجلس قادة الغد"، بحضور قيادات المؤسسة ومشاركة نخبة من الكوادر الشابة، في إطار جهود المؤسسة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صياغة الرؤى المستقبلية للقطاع الصحي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في الاستثمار في طاقات الشباب وإعداد قيادات المستقبل.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تمكين الشباب يمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على توفير منصات تفاعلية تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في طرح الأفكار واستشراف مستقبل الخدمات الصحية. وأضاف سعادته أن الاستثمار في الكفاءات الشابة وتعزيز قدراتهم القيادية والمعرفية يسهم في بناء منظومة صحية أكثر استدامة، ويعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، لا سيما في مجالي التحول الرقمي والابتكار.

ووجه سعادته الكوادر الشابة إلى تبني نهج استباقي قائم على المبادرة والابتكار، والاستفادة المثلى من الفرص التدريبية المتاحة لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها بفاعلية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بما يرسخ دورهم كشركاء حقيقيين في صناعة المستقبل الصحي للدولة.

من جهتها، أكدت آمنة الحمادي، رئيس مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مبادرة "مجلس قادة الغد" تشكل منصة حيوية لتعزيز الحوار المباشر بين القيادات والشباب داخل المؤسسة، بما يتيح طرح الأفكار والرؤى وإطلاق المبادرات التطويرية التي يقودها الشباب، وأوضحت أن المجلس يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة المؤسسية وتحفيز الطاقات الشابة على الابتكار والمبادرة، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة تطوير الخدمات الصحية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وتضمن برنامج المجلس عدداً من الفقرات التفاعلية التي ركزت على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تطوير العمل المؤسسي، حيث شهد عرضاً لأبرز إنجازات مجلس شباب المؤسسة خلال عام 2025، إلى جانب إطلاق حزمة جديدة من المشاريع المبتكرة ضمن مبادرة "شباب +" التي تمثل إطاراً استراتيجياً شاملاً لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التطوير المؤسسي. كما شهد برنامج اللقاء جلسة بعنوان "صوت الشباب" أتاحت للكوادر الشابة التعبير عن رؤيتهم لمستقبل المؤسسة من خلال طرح أفكار مبتكرة حول مستقبل الخدمات الصحية.

بينما سلطت إحدى الفقرات الضوء على محور نشر المعرفة، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة تبادل الخبرات بين الشباب داخل المؤسسة، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج التدريبية وورش العمل التخصصية والمبادرات التطويرية لمشاركة ما اكتسبوه من مهارات مع زملائهم، والعمل على تحويل المعرفة المكتسبة إلى تطبيقات عملية تدعم بيئة العمل وترسخ ثقافة التعلم المستمر.

وقد ركز المجلس بشكل خاص على موضوعي القيادة والتحول الرقمي باعتبارهما من المحاور الأساسية في إعداد القيادات الشابة القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، حيث تسهم هذه النقاشات في تعزيز الحوار التفاعلي بين الشباب وقيادات المؤسسة، وتحفيزهم على الاستفادة من الفرص التدريبية وتطبيق مخرجاتها بما يدعم الابتكار والتطوير المستمر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز مشاركة الشباب في رسم ملامح المستقبل، من خلال توفير منصة تفاعلية لمناقشة الأفكار والرؤى التطويرية، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية قائمة على الابتكار والتعلم المستمر، ويعزز جاهزية المؤسسة لمتطلبات المستقبل ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وترسيخ دورهم كشركاء في صنع القرار.

