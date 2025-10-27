الدوحة، قطر: أعلنت مجموعة "ذا بزنس يير" بالتعاون مع مشيرب العقارية عن البرنامج المفصل لمؤتمر قطر للاستثمار والابتكار: قيادة النمو الريادي في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر انعقاده يوم 3 نوفمبر 2025 في براحة مشيرب بقلب الدوحة.

يُقام المؤتمر بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيجمع صنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء منطقة الخليج، وذلك ضمن برنامج متكامل ينطلق بجلسة حوارية متخصصة في "إتش إي سي باريس" (HEC Paris) بالدوحة.

جلسة حوارية متخصصة تستضيفها "إتش إي سي باريس" في الدوحة

ينطلق جدول أعمال اليوم في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بجلسة حوارية متخصصة ينظّمها "إتش إي سي باريس" بالدوحة، تحمل عنوان: "هيكلية الذكاء الاصطناعي: الطاقة، والنفقات الرأسمالية، والقدرات".

ويقوم بتسيير هذه الجلسة الحوارية التفاعلية، التي تمتد لساعتين، الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد "إتش إي سي باريس" بالدوحة، حيث تستكشف الذكاء الاصطناعي كصناعة صاعدة وتبحث في الإمكانات والتحديات التي يفرضها على المؤسسين والمستثمرين والمؤسسات والاقتصادات الوطنية.

كما تتضمن الجلسة حلقة نقاش تضم نخبة من خبراء التكنولوجيا والابتكار، من بينهم:

الدكتور فادي ناصر : الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ميزة

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ميزة السيدة نوف المري : مدير إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

مدير إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المهندسة سارة المولوي : مدير إدارة أمن معلومات الشركة، أريدُ قطر

مدير إدارة أمن معلومات الشركة، أريدُ قطر السيدة عائشة المضاحك : مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار

حلقتا نقاش محورية حول الريادة والاستثمار

ابتداءً من الساعة 4:30 مساءً، سيشهد المؤتمر الرئيسي حلقتَي نقاش تتناولان منظومة ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، تتخللهما كلمة رئيسية تلقيها نجود الجهني، مدير أول تخطيط السياسات والتقييم بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب كلمات افتتاحية يقدمها فيصل شير، شريك في دار فنتشرز Dar Ventures، وعمر سلطان، الشريك الإداري في شركة سلطان فينتشرز Sultan Ventures والرئيس التنفيذي لشركة أكاسيا Acasia

الحلقة النقاشية الأولى: "تعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي" تركّز هذه الجلسة على كيفية إسهام السياسات العامة والقيادات المؤسسية والتعاون العابر للحدود في خلق بيئة أكثر تمكيناً لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

مديرة الجلسة : فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في مجموعة "ذا بزنس يير "

فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في مجموعة "ذا بزنس يير المتحدثون : سعادة حسين المحمودي : الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يوسف محمد الجيدة : الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال رامه الشققي : رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا فهد الشارخ: المؤسس والشريك الإداري، تك إنفست



الحلقة النقاشية الثانية: "تمويل المستقبل: استراتيجيات الاستثمار والرؤى السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي" تبحث هذه الجلسة في كيفية تطوّر رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والتمويل الحكومي لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال.

مديرة الجلسة : صوفيا سوير، مؤسِّسة " جيدي " GEDI

صوفيا سوير، مؤسِّسة جيدي المتحدثون : محمد الزعبي : المؤسس والشريك الإداري، نما فنتشرز Nama Ventures عبد الرحمن الجفري : شريك، 500 جلوبال 500 Global ستيف خياط : المؤسس والرئيس التنفيذي، فينيكس فنتشر بارتنرز Phoenix Venture Partners الدكتور محمد الحوسني: مدير إدارة الأبحاث ودعم السياسات – مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار



تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر

يجمع "تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر"، الذي يُنظّم بالشراكة مع مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - YAILs قطر"، أبرز الشركات الناشئة الواعدة في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس المبكر في دول الخليج، والتي توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ستتنافس عشر شركات ناشئة مؤهلة مسبقاً بشكل مباشر على المسرح الرئيسي على جولتين، مقدّمةً عروضاً تقديمية مدّتها 3 دقائق أمام لجنة من الخبراء المحكّمين:

طارق سلطان : بيلدرز في سي Builders VC

بيلدرز في سي بلال السعيد : فرع الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام بالدوحة AI for Good Doha Chapter

فرع الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام بالدوحة ألكسندر ويدمر :الشريك الإداري المشارك في راسمال فينتشرز Rasmal Ventures

أندريا أزولاري : بلج أند بلاي Plug and Play

بلج أند بلاي عمير سلطان النعيمي : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيصل شعير : دار فنتشرز Dar Ventures

دار فنتشرز فارس العبيد : تمارا Tamara

تمارا ماجد لبابيدي : الكيميست - الدوحة Alchemist Doha

وسيحظى الفائز بالمسابقة بفرصة حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام 2026 في جنيف، بالإضافة إلى الحصول على مسار سريع للوصول إلى برامج حاضنات مختارة على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية " "تلتزم مشيرب قلب الدوحة منذ انطلاقتها بتعزيز ثقافة الابتكار وتوفير منصّة فعّالة تتحوّل من خلالها الأفكار الإبداعية إلى حلول مؤثرة وملموسة. ويتماشى هذا المؤتمر الشامل، بما يتضمنه من حلقات نقاش رفيعة المستوى و'تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر'، بشكل مثالي مع رؤيتنا الاستراتيجية في إنشاء مساحات حضرية مبتكرة تُلهم التقدّم وتحفّز التعاون. ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث المحوري في براحة مشيرب، لدعم التعاون الإقليمي والجيل القادم من رواد الأعمال الذين يسخّرون التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة بأسرها."

من جانبها، أضافت فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في مجموعة "ذا بزنس يير": "يمثّل 'تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر' خطوة حاسمة ومحورية في ربط منظومة ريادة الأعمال القطرية بشبكات الابتكار العالمية. ولن تقتصر هذه المسابقة على استعراض أبرز الحلول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة فحسب، بل ستوفّر أيضاً للشركات الناشئة إمكانية الوصول المباشر إلى فرص الإرشاد والتوجيه، ورأس المال الاستثماري، والشراكات الاستراتيجية التي تحتاجها لتوسيع نطاق تأثيرها وأعمالها في دول الخليج وعلى الصعيد الدولي."

يُعدّ مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، الذي تنظّمه بشكل مشترك مجموعة "ذا بزنس يير" ومشيرب العقارية، منتدى رفيع المستوى، في نسخته الثانية، يربط بين صنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي. ومن خلال استضافة هذا الحدث الاستراتيجي، يعزّز المؤتمر مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للريادة والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار رسالة مجموعة "ذا بزنس يير" الهادفة إلى ربط المستثمرين العالميين والمتخصصين بالأسواق الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويكمل هذا الحدث، بالشراكة مع مشيرب العقارية، إصدار المجموعة الإعلامية الرئيسي "ذا بزنس يير: قطر 2026" وتقاريرها الخاصة، معززاً رؤية مشتركة لتعزيز الشفافية وتبادل المعرفة والنمو الاقتصادي المستدام.

نبذة عن مشيرب العقارية

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

-انتهى-

