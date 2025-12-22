الرياض المملكة العربية السعودية - شاركت قيادتان نسائيتان بارزتان من طيران أديل في مؤتمر المرأة في قطاع الطيران الذي أقيم في الرياض، حيث قدمتا رؤى مهنية ملهمة لتسليط الضوء على الفرص الواسعة والمتنوعة المتاحة أمام النساء في أحد أكثر القطاعات حيوية ونمواً على مستوى العالم.

وخلال الجمعية العامة السنوية للمرأة في الطيران، استعرضت كل من روان الجهني، المتخصصة في التحول الرقمي والبيانات، وزميلتها هزار حافظ في مجال التسويق الاستراتيجي، تجاربهما الشخصية والمهنية، التي أسهمت في تمكين مسيرتهما الوظيفية.

وتعمل كلتاهما لدى شركة الطيران الاقتصادي السعودية طيران أديل، الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث ساهمت قصصهما إلى إلهام الطالبات الشابات والنساء الحاضرات، وتسليط الضوء على الفرص المهنية المتنوعة خارج قمرة القيادة، والتي تسهم بدور محوري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران.

وجمع المؤتمر الذي استمر ليوم كامل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أكثر من 300 مشارك من كبرى شركات الطيران في المملكة والمنطقة إلى جانب مؤسسات تعليمية وخريجين وطلبة جامعات، لاستكشاف الفرص المهنية في هذا القطاع الحيوي.

وقالت روان الجهني رئيسة قسم الرقمنة والبيانات وذكاء الأعمال في طيران أديل: "بفضل اهتمامنا بالتفاصيل، والتفكير المنهجي، والمهارات التحليلية القوية، يشكّل الجانب التقني من صناعة الطيران بيئة مثالية تمكّن المرأة من التميز وتقديم كامل إمكاناتها."

"ويحتاج قطاع الطيران إلى مزيد من النساء ذوات الخبرة التقنية، إذ تسهم هذه الأدوار في رسم ملامح مستقبل شركات الطيران والمطارات وأنظمة الطيران. ومن خلال عملي في طيران أديل، أتيحت لي الفرصة للتميّز في مجال تخصصي في تحليل البيانات، حيث تمكّنت من توظيف مهاراتي التقنية ودمجها مع الجوانب العملية لإدارة وتشغيل شركة طيران. ومن خلال تطبيق عقلية تجمع الخبرات التقنية بالأعمال، وقد كانت الرحلة تجربة ثرية ومليئة بالتحديات، ومحفّزة، وملهمة بآن واحد."

وتتمتع روان، عالمة البيانات والمتخصصة في ذكاء الأعمال، بخبرة واسعة في مجالات الإحصاء وأبحاث السوق وإعداد التقارير. وقد انضمت إلى طيران أديل كمحللة في إدارة الإيرادات خلال المراحل الأولى لانطلاق الشركة قبل نحو ثمانية أعوام. ومنذ توليها رئاسة القسم قبل نحو ثمانية عشر شهراً، تقود روان التحول الرقمي في الشركة، وتطبيق حلول ذكاء الأعمال لدعم الأداء التجاري وتعزيز عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي.

ومن جانبها، أوضحت هزار حافظ، التي تمت ترقيتها مؤخراً إلى منصب رئيسة التسويق وتجربة العملاء في طيران أديل، قائلة: "يُعد فهم العملاء وسلوكياتهم وتجاربهم، إلى جانب الإصغاء لملاحظاتهم، أساس النجاح في القطاعات الخدمية، ولا سيما في قطاع الطيران. ومن هنا، فإن الالتزام بالتحسين المستمر والسعي الدائم لتجاوز التوقعات يشكّلان الدافع والطاقة للعمل في بيئة سريعة الإيقاع ومليئة بالتحديات."

وأضافت: "وبخبرة تمتد لأكثر من ثمانية عشر عاماً في مجال التسويق عبر قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة داخل المملكة، دخلتُ عالم الطيران في عام 2022، وأسهمتُ منذ ذلك الحين في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي عززت حضور علامة طيران أديل."

وأضافت هزار: " خلال ثلاث سنوات فقط و بصفتي جديدة نسبياً في قطاع الطيران، شهدتُ عن كثب الفرص المتنوعة التي يمكن للمرأة الاستفادة منها في مجالات الشؤون التجارية، والمشتريات، والموارد البشرية، والعمليات، وخدمة العملاء، والسلامة، والمالية، وغيرها الكثير داخل شركات الطيران. إن قطاع الطيران قطاع متميز، ومن الصعب مغادرته بمجرد الانخراط فيه."

ويبلغ عدد موظفي طيران أديل حالياً نحو 1,800 موظف وموظفة، تشكّل النساء ما يقارب ثلث القوة العاملة، حيث يعملن في مختلف التخصصات الإدارية والتشغيلية، بما في ذلك وظائف الطيارين والمهندسين وأطقم الضيافة الجوية.

وقال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: "توفر طيران أديل بيئة عمل رائدة تتيح الفرص للجميع، ومع ما يتميز به قطاع الطيران من تنوّع ودوره المحوري كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي، فقد أسهمت رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة طيران نابضة بالحياة داخل المملكة."

وأضاف: "لدينا في طيران أديل نساء يشغلن أدواراً متعددة في مختلف قطاعات أعمالنا، وقد أثبتن قدرتهن على إحداث فارق حقيقي في مجالاتهن. وتجسّد كل من روان وهزار روح العمل في صناعة ديناميكية تتيح لهن رسم مسارات مهنية ناجحة ومؤثرة."

ومن بين مبادرات التوظيف والتطوير التي توفرها طيران أديل، تأتي برامج التدريب والتأهيل للطيارين، إضافة إلى برنامج دبلوم مخصص لمضيفات الطيران بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.

وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى توفير فرص متكافئة للمرأة في جميع القطاعات الاقتصادية انطلاقا من إيمانها بأن المجتمع المزدهر والمعاصر هو الذي يُمكن المرأة ويلهم جميع أفراد المجتمع.

وتُسيّر طيران أديل حالياً ما يقارب 30 وجهة دائمة وموسمية من قواعدها في الرياض وجدة والدمام داخل المملكة، إضافة إلى عدد من الوجهات المختارة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك عبر أسطول حديث يضم 43 طائرة من عائلة إيرباص A320. ومن المقرر أن يتضاعف حجم عمليات الشركة إلى نحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة.

نبذة حول طيران أديل:

انطلقت طيران أديل في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، من خلال أولى رحلاتها بين جدة والرياض. وُتعتبر طيران أديل شركة رائدة ومبتكرة، حيث كانت أول شركة طيران اقتصادي إقليمية ُتطلق خدماتها بالاعتماد كلياً على القنوات الرقمية للتوزيع.

وبوصفها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني "السعودية" – وكلاهما يعمل تحت مظلة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية (مجموعة السعودية)، وقد ُأنشئت خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين من الجيل الشاب المتمرس في استخدام التكنولوجيا، في سوق يتميز بأن 80% من سكانه دون سن الأربعين ويمتلك معظمهم أكثر من جهاز جوال.

تهدف طيران أديل إلى تنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها التنافسية اليومية، وخدماتها التي توفر قيمة متميزة مقابل التكلفة، لتلبية متطلبات المسافرين لأغراض الترفيه، والزيارة، والحج والعمرة، والعمل. وُتقدم الشركة تجربة سفر مبسطة مع مقصورة اقتصادية بالكامل على متن أسطول طائراتها ذات الممر الواحد.

وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، ُيعد قطاعاً الطيران والسياحة من المحركات الرئيسة للنمو، وقد ر ّسخت طيران أديل مكانتها كأسرع شركة طيران نمواً في المملكة والمنطقة، بفضل أدائها التشغيلي المتميز وخاصة في دقة مواعيد الرحلات، متفوقة باستمرار على متوسط القطاع العالمي. وتشغل طيران أديل أسطولاً حديثا من طائرات إيرباص A320 ذات الممرالواحد(البدن الضيق)، وتسير رحلاتهامن قواعدهاالرئيسية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات متعددة داخل المملكة، مع توسع دولي ملحوظ يشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد نقلت الشركة منذ انطلاق أولى رحلاتها أكثر من 40 مليون مسافر.

وفي مايو 2024، أعلنت الشركة عن أكبر طلبية في تاريخها، تضمنت شراء 51 طائرة جديدة (12 من طراز A320neo و39 من طراز A321neo) على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027. كما تستعد الشركة لتشغيل رحلات طويلة المدى اعتباراً من 2027 باستخدام 10 طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن، التي طلبتها مجموعة الخطوط الجوية السعودية في أبريل 2025.

وبحلول عام 2030، تخطط طيران أديل لتشغيل مئات الخطوط الجوية، مما يضاعف حجم أسطولها وشبكة وجهاتها ثلاث مرات لتتجاوز 100 طائرة ووجهة. وهذا التوسع الطموح يجعل طيران أديل واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً والأكثر جاذبية للعمل بها في المملكة.

للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل:

أوبديش كابور

إدارة الاتصالات المؤسسية

البريد الإلكتروني: updesh.kapur@flyadeal.com

www.flyadeal.com

http://www.flyadeal.com

-انتهى-

#بياناتشركات