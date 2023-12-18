ستشهد الشراكة الجديدة قيام هيئة الصحة بدبي بتنظيم مؤتمر الصحة العامة تحت شعار "متحدون من أجل تعزيز الصحة العامة المحلية والعالمية"

سيستضيف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين نخبة من المتحدثين الإقليميين والدوليين البارزين سيسلطون الضوء من خلاله على عدة موضوعات مثل: الاستعداد لمواجهة الأوبئة، وأمن النظام الصحي ومرونته، وآخر تطورات الأمراض المعدية وغير المعدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مؤتمر آراب هيلث رسمياً عن شراكة مع هيئة الصحة بدبي كجزء من مؤتمر الصحة العامة، والذي سيسلط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية من خلال استكشاف أحدث التقنيات وأحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية وريادة الفكر في التوصيات في مجال الصحة العامة والسكانية.

سيقدم العديد من قادة الرعاية الصحية العالميين رؤى حول أحدث النتائج والتوصيات في مجالات الصحة العامة والسكانية كجزء من مؤتمر الصحة العامة في معرض آراب هيلث 2024، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى تقديم رؤى ثاقبة حول التوجيهات المحلية والعالمية الحالية والمستقبلية تحت شعار "متحدون من أجل تعزيز الصحة العامة المحلية والعالمية".

وسيلقي الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، الذي سيناقش العصر الجديد للصحة العامة، وقد قال بهذه المناسبة: إن معرض الصحة العربي يواصل نجاحه عاماً بعد الآخر، معززاً في ذلك تفوق دبي في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأحداث العلمية والطبية الكبرى، التي يشارك فيها كبار العلماء ونخب الأطباء، فضلاً عن المؤسسات والشركات الصحية العالمية، التي ستعرض بدورها آخر مستجدات الساحة الطبية الدولية.

وأشار الدكتور رمضان البلوشي إلى أن هيئة الصحة بدبي أحدثت إضافة مهمة لمعرض الصحة العربي 2024، وذلك بتنظيم مؤتمر الصحة العامة، الذي يُعد ثمرة شراكة استراتيجية بين الهيئة وإدارة المعرض.

وذكر الدكتور البلوشي أن هيئة الصحة بدبي تدرك التحولات السريعة التي يشهدها العالم على صعيد الصحة العامة ومقتضيات ومتطلبات الأمن الصحي للمجتمعات، وأنها تؤمن في هذا الاتجاه بضرورة بناء العلاقات وتقوية الشراكات مع المؤسسات الصحية، ومن هنا جاء شعار المؤتمر، وهو (متحدون من أجل تعزيز الصحة العامة المحلية والعالمية)، فيما أعرب عن ثقة الهيئة في تحقيق هذا الشعار وأهدافه.

وتضم قائمة القادة الآخرين في مجال الصحة العامة الذين سيتحدثون في المؤتمر كلاً من: الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستناقش استراتيجيات الأمن الصحي العالمي والمرونة لمواجهة التهديدات الجديدة على الصحة العامة، كما ستشارك سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة لمناقشة موضوع الترصد المتكامل لالتهابات الجهاز التنفسي.

من جهة أخرى سيدير رونالد لافاتر، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات الدولي ومقره سويسرا، جلسة نقاشية حول الابتكارات والاستدامة في قطاع المستشفيات، كما سيقوم البروفيسور دنكان سيلبي، رئيس الرابطة الدولية لمعاهد الصحة العامة بتسليط الضوء على في المشهد المتغير لمعاهد الصحة العامة ودور النهج متعدد القطاعات.

وسيتم خلال المؤتمر تناول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المهمة، بما في ذلك نمط حياة أكثر صحة والتغيرات السلوكية، والصحة المهنية والبيئية، والابتكارات والاستدامة في الصحة العامة، والأمراض المعدية وغير المعدية، وإدارة أزمات الصحة العامة والكوارث.

وبهذه المناسبة قالت سينثيا ماكاروتسي، مديرة المؤتمر لدى شركة إنفورما ماركتس: "يعد معرض ومؤتمر آراب هيلث بمثابة منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والنتائج الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية".

وأضافت ماكاروتسي قائلة: " تضمن شراكتنا مع هيئة الصحة بدبي هذا العام انعقاد جدول مؤتمرات غني يضم نخبة من أبرز الشخصيات البارزة في الصناعة الذين سيناقشون موضوعات محورية توجه الطريق نحو أمة أكثر صحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، ويؤكد وجود منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، ومركز الخليج للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومركز أبوظبي للصحة العامة، على الأهمية القصوى التي تولى للنهوض بهذا الجانب الحاسم من قطاع الرعاية الصحية".

يعد مؤتمر الصحة العامة هو واحد من عشرة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر سيتم انعقادها خلال نسخة 2024 من معرض آراب هيلث، ومن المتوقع أن يستقبل المؤتمر أكثر من 3600 مندوب عبر أكثر من 165 جلسة ويستمع إلى 330 خبيراً في مختلف المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية.

سيتمكن متخصصو الرعاية الصحية في دورة ها العام من الحدث من حضور 9 مؤتمرات أخرى للتعليم الطبي المستمر بالإضافة للصحة العامة في عدة مجالات تشمل كلاً من: الأشعة، والجراحة، وطب الطوارئ والرعاية الحرجة، وأمراض النساء والتوليد، وجراحة العظام، وإدارة الجودة، والصحة العامة، ومكافحة العدوى، وإزالة التلوث، التعقيم ومرض السكري.

وسيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 48 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 29 يناير إلى 01 فبراير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.