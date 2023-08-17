جدة: ترشّحت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، لثلاث جوائز عالمية بارزة في قطاع السياحة البحرية، وهي جوائز "وورلد كروز أواردز World Cruise Awards" وجوائز "سيتريد كروزSeatrade Cruise " وجوائز "وايف أواردز Wave Awards"، ضمن المرشحين النهائيين في الفئات الأكثر تميزاً، وهي "أفضل وجهة للرحلات البحرية في الشرق الأوسط"، و"الوجهة الأفضل للعام"، و"أفضل برامج الجولات السياحية الاستكشافية".

تُعقد جوائز "وورلد كروز أواردز" في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة للاحتفاء بالتميز في مجال صناعة السياحة البحرية العالمية. ويأتي ترشيح «كروز السعودية» في فئة " أفضل وجهة للرحلات البحرية في الشرق الأوسط" اعترافاً بريادتها في إطلاق وتطوير القطاع السياحي البحري السعودي، وتقديراً لمساعيها ونجاحها في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية هامة؛ من خلال تطوير الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاستقبال سفن الرحلات السياحية (الكروز) في موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب تصميم جولات سياحية تقدم تجارب مبتكرة تسلط الضوء على ثراء حضارة وتراث المملكة وحفاوة شعبها.

من جانب آخر، تُعد جوائز "سيتريد كروز" من أهم البرامج العالمية لتقدير إنجازات قطاع السياحة البحرية، ويشرف على تحكيمها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. وقد ترشحت «كروز السعودية» ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة "الوجهة الأفضل للعام"، والتي تحتفي بالوجهات والهيئات والمؤسسات السياحية التي أحرزت تقدماً هاماً في الترويج للسياحة البحرية. ويعكس هذا الترشيح تقدير جهود «كروز السعودية» المتواصلة في دعم وتنمية السياحة المحلية في المملكة في مواكبةً لرؤية 2030، وخلق مكانة رائدة للمملكة كوجهة سياحية مميزة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية.

أما جوائز "وايف أواردز" فتشرف عليها لجان تحكيم تضم خبراء ومختصيّ الصناعة وتُقام في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، للاحتفاء بالمتميزين في مجال السياحة البحرية، ويأتي ترشُّح «كروز السعودية» لتميزها في تقديم جولة سياحية فريدة بعنوان "حياة المرأة السعودية" حصرية للركاب النساء في منطقة جدة التاريخية التي تعد ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، على يد مرشدة سياحية سعودية. صُممت هذه الجولة لتعريفهن على حياة المرأة السعودية عن كثب ودورها في المجتمع، من خلال قضاء وقت داخل إحدى بيوت جدة التاريخية المرممة، والتعرف من خلال نساء سعوديات على العادات والتقاليد والأزياء الشعبية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «كروز السعودية» لارس كلاسن: "نعتزّ بترشحنا لثلاث جوائز عالمية مرموقة في مجال السياحة البحرية. بفضل العمل الجاد والتفاني من قبل فريقنا، والتعاون المثمر مع شركائنا، تمكنّا من فتح أبواب المملكة أمام السياحة البحرية العالمية لزيارتها واكتشاف تراثها وتاريخها العريق وحفاوة شعبها. كما نحرص على الإسهام في تنمية القطاع السياحي السعودية، وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، مستلهمين من رؤية 2030".

نتطلع إلى دعم الجميع لتعزيز مسيرتنا الرامية لتطوير وتحقيق التميز في قطاع السياحة بالمملكة، من خلال المشاركة في التصويت لجوائز "وورلد كروز أواردز" عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة حتى تاريخ 15 سبتمبر 2023، وسيُعلن عن الفائزين في حفل يُنظم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في 15 أكتوبر 2023.

كما سيُعلن عن الفائزين في جوائز "سيتريد كروز" في 6 سبتمبر 2023 على هامش معرض ومؤتمر "سيتريد أوروبا" في مدينة هامبورغ الألمانية، بينما سيتم اختيار الفائزين في جوائز "وايف أواردز" من قبل لجان التحكيم المختصة والإعلان عنهم في حفل سيُقام في مدينة لندن بالمملكة المتحدة في 13 نوفمبر 2023.

#بياناتشركات

- انتهى -

كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية والشركاء الاستراتيجيين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk