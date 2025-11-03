دبي، الإمارات العربية المتحدة : استضافت "كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إحدى أبرز مؤسسات التعليم المهني في المنطقة، منتديين حصريين حول الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل من الرياض ودبي يومي 28 و29 أكتوبر 2025 على التوالي. وقد جمعت الفعاليتان نخبة من أبرز القادة والخبراء العالميين في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

انعقد منتدى الرياض بالتعاون مع "الأكاديمية المالية" الجهة المعنية بتطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي ، بينما استضافت "كابلان" منتدى دبي بشكلٍ مُستقل، حيث شارك فيهما كبار صُنّاع القرار من القطاعات الحكومية والصناعية والمالية لمناقشة التحدي الملح المتمثل في تحويل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مجرد التزام تنظيمي إلى محرك أساسي للقيمة في الأعمال.

من النظرية إلى التطبيق: منصة لتفعيل السياسات

تحت شعار "تحويل الاستدامة إلى ميزة تنافسية: من مركز تكلفة إلى محرك قيمة"، تضمنت المنتديات جلسات نقاشية وكلمات رئيسية قدمها قادة عالميون في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية معترف بهم عالميًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين من شركات "أكوا باور"، "الإمارات العالمية للألمنيوم"، "الصافي دانون"، و"في إف إس جلوبال" إلى جانب خبيرة استدامة حائزة على جائزة من الأمم المتحدة. وتركزت النقاشات على تفعيل استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وضمان استدامة الأعمال على المدى الطويل، والتوافق مع الرؤى الوطنية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد الصفري 2050.

وقال ستيوارت وينت، الرئيس التنفيذي للعمليات في "كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": هذه المنتديات ليست مجرد حوارات، بل محركات للتغيير الحقيقي. حيث نجمع القادة القادرين على إعادة تشكيل الطريقة التي تُدمج بها الاستدامة في مستقبل اقتصاد منطقتنا.

إطلاق أول مسار تعليمي متخصص في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

جاء الإطلاق الرسمي لبرنامج شهادة أساسيات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من "كابلان" ضمن فعاليات المنتديات، وهذا البرنامج التعليمي معتمد في المنطقة تم تصميمه خصيصاً للمهنيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتميز البرنامج بما يلي:

تضمين السياق الإقليمي، من خلال وحدة دراسية مخصصة للأطر والسياسات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

مسارات تخصصية تتيح للمتعلمين التعمق في قطاعات مثل التمويل والطاقة والسياحة.

صرامة أكاديمية عالمية المستوى، صُممت بالاشتراك مع ميلينا تابرانتزي، مؤسسة شركة "إيرث آند كو" وخبيرة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الحائزة على جائزة من الأمم المتحدة.

أوضحت ميلينا تابرانتزي: يهدف البرنامج إلى تحويل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من نوايا إلى واقع ملموس. فهو يربط بين المعايير العالمية والاحتياجات الإقليمية، ليزوّد المتعلمين بفهم استراتيجي وأدوات عملية تساعدهم على إحداث تأثير حقيقي.

تحفيز التغيير الفعليّ في الشرق الأوسط

مع ازدياد تبني المؤسسات في الشرق الأوسط لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تتزايد الحاجة إلى تدريب محلي قوي ومتكامل. وتدعم مبادرة "كابلان" هذه الأولويات الوطنية من خلال:

تمكين المؤسسات من تحسين جودة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والبيانات ذات الصلة.

مساعدة الشركات في الحصول على التمويل الأخضر وخفض تكاليفه.

بناء كوادر بشرية مستدامة ومؤهلة تمتلك مهارات معتمدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة عبر منصات تجمع القادة والمؤسسات في منصة واحدة.

ومع أكثر من 1.2 مليون متعلم سنوياً في 27 دولة، توظف "كابلان" خبرتها التعليمية العالمية للمساهمة في حل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المنطقة، وهو بناء قدرات مؤسسية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تكون موثوقة وذات صلة وأثر ملموس.

نبذة عن "كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا":

تتعاون "كابلان" مع الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتقديم برامج تدريب مهنيّة وبرامج لغات ومسارات جامعية، مع دعم المبادرات الوطنية بشكل فعّال. وبالاعتماد على خبرتها العالمية وحضورها المحلي، توفر "كابلان" حلولاً تعليمية مصممة خصيصاً لتطوير مهارات المهنيين في مجالات التمويل والقيادة والموارد البشرية والمهارات الرقمية والإدارية.

تصمم "كابلان" وتنفذ برامج متكاملة للهيئات التنظيمية والبنوك وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الكبرى في المنطقة، بهدف بناء القدرات الوظيفية وتعزيز برامج رفع كفاءة القوى العاملة وتطوير قادة المستقبل في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وتدير كابلان خمسة مكاتب في المنطقة، تقع في الرياض ودبي (موقعان) وأبوظبي والقاهرة، مما يعزز حضورها الإقليمي ويتيح لها تلبية احتياجات الطلاب والمهنيين على نطاق واسع.

عن كابلان:

"كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" هي جزء من شركة كابلان العالمية (Kaplan Inc)، وهي مؤسسة تعليمية رائدة تساعد الأفراد والمؤسسات حول العالم على تحقيق أهدافهم في عالم سريع التغير.

تُعد كابلان واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات التعليمية، حيث تساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم في بيئة ديناميكية متغيرة. من خلال محفظتها الواسعة من الحلول، تدعم كابلان الطلاب والمهنيين في تعزيز تعليمهم وتطوير مساراتهم المهنية، كما تساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية في استقطاب ودعم الطلاب، وتوفر للشركات حلولًا فعالة لتعزيز استراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بالمواهب وتطويرها.

عن الأكاديمية المالية:

تُعد الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.

وتأسست كابلان في عام 1938 على يد ستانلي كابلان بهدف توسيع الفرص التعليمية للطلاب من مختلف الخلفيات. واليوم، يواصل آلاف الموظفين في 27 دولة حول العالم تحقيق هذه الرؤية، حيث تخدم الشركة نحو 1.2 مليون طالب ومهني، و15,000 عميل من الشركات، و3,300 مدرسة ومؤسسة تعليمية. كابلان هي شركة تابعة لمجموعة Graham Holdings Company (NYSE: GHC)، وتواصل ريادتها في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تلبي متطلبات المستقبل.

