الدوحة، قطر: اختتمت بنجاح النسخة الثانية من قمة الابتكار عبر التصميم والنسخة الثانية الموسعة من جوائز مشيرب للابتكار في التصميم يوم الأربعاء في مشيرب قلب الدوحة، في خطوة مهمة ترسخ مكانة قطر كمحور متنامٍ للتصميم العالمي المتميز.

استقطبت هذه الفعاليات الاستثنائية، التي قدمتها مشيرب العقارية بالتعاون مع فاست كومباني الشرق الأوسط وبدعم من حي الدوحة للتصميم مع المدينة الإعلامية قطر كشريك استراتيجي، أكثر من 400 خبير تصميم ومهني إبداعي من جميع أنحاء المنطقة، بهدف دفع الحوار الحيوي حول آفاق مستقبل التصميم.

القمة تستكشف دور التصميم في تشكيل المستقبل

شكّل المنتدىً منصة تفاعلية لاستكشاف ملامح عالم الأعمال والتكنولوجيا والثقافة المعاصرة من خلال التصميم. وامتدت الجلسات النقاشية عبر محاور متنوعة شملت الذكاء الاصطناعي والعمارة المستدامة والإعلام الغامر والتبادل الثقافي، مع تركيز خاص على نقاشات حيوية ومعمقة حول موضوعات محورية مثل "بناء النظام العصبي لعصر الذكاء الاصطناعي" و"التصميم لعالم يسوده عدم اليقين" و"عندما يلتقي الفن بالخوارزميات".

وقد لقيت القمة استجابة واسعة من قبل نخبة من الشخصيات الإقليمية الرائدة في المجال، حيث شارك كل من سمر معكرون، شريكة في بنتاغرام؛ طارق مكناس، الرئيس التنفيذي لـ"شركة فورتشن بروموسفن ماكين" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ عصام أخونباي، نائب رئيس التسويق في الخطوط الجوية السعودية؛ ميلاني فيسل، مديرة TerreformX أوروبا؛ هومارا تشودري، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة هومارا ميديا؛ محمد قباني، مدير الحملات والاستوديو الإبداعي في أوريدو؛ وراشد الدرهم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمداد للتكنولوجيا المالية.

كما تضمنت الفعاليات عروضاً بارزة ومتميزة، أبرزها جلسة "مساحات تتحدث: الضوء على المصمم" التي استكشفت تقاطع الحرف والثقافة والبيئة، وجلسة "اللغة الجديدة للإبداع: رؤى من كان" التي فحصت كيفية تطور الإبداع لمواجهة التحديات المعاصرة. وتعمقت مناقشات الطاولة المستديرة في موضوعات جوهرية مثل "رحلات متعددة الأبعاد: التصميم للتجربة الإنسانية الحقيقية" و"ربط العوالم: التصميم كتبادل ثقافي".

وفي هذا الإطار، صرح المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، قائلاً: "توضح هذه القمة بجلاء كيف أن فكر التصميم يشكل عنصراً أساسياً في بناء مجتمعات تقدمية وخلق حلول ذات معنى حقيقي. إنها تتماشى تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الدوحة كنقطة لقاء عالمية للأفكار المستقبلية."

ويضيف المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر: "لقد شكّلت قمة الابتكار عبر التصميم 2025 ملتقىً مميزًا لقادة الإبداع ورواد الأعمال، حيث سلّطت الضوء على دور التصميم والتكنولوجيا والاستدامة في دفع عجلة التقدم والازدهار. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا للقمة، تلتزم المدينة الإعلامية قطر بدعم المنصات التي تُحفّز الابتكار، وتُساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وترتقي بمكانة قطر باعتبارها وجهة رائدة لإبداعات الجيل القادم".

وأكد رافي رامان، ناشر فاست كومباني الشرق الأوسط، بدوره: "ما شهدناه خلال هذه الفعاليات يمثل تحولاً جذرياً حقيقياً في النموذج السائد. المناقشات العميقة التي دارت تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أنجح المؤسسات غداً ستكون بالتأكيد تلك التي تسترشد بمبادئ التصميم الإنساني المدروس. وهنا تحديداً يبدأ ذلك التحول الجذري المنتظر."

برنامج الجوائز الموسع يكرّم أبرز المواهب التصميمية

انتقلت الفعاليات مساءً إلى تنظيم جوائز مشيرب للابتكار في التصميم، التي شكلت نقلة نوعية ملحوظة في نطاق البرنامج ومداه، حيث توسعت هذه المرة من إطار التقدير المؤسسي التقليدي للاحتفال المبدعين الفرديين الذين يساهمون بفعالية في تشكيل ملامح المشهد التصميمي المعاصر

وقد شهدت فئات التميز المؤسسي تكريم "آر/جي إيه" في فئة التصاميم المدعومة بالتكنولوجيا نظير إنجازاتها في تطوير المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجارب الواقع المعزز والافتراضي الغامرة. كما حصلت "لاندور" على جائزة المشاريع التفاعلية والابتكارية تقديراً لمشروع علامة إمبيريا التجارية المتميز، بينما نالت "مدينة مصدر" جائزة التصاميم المستدامة اعترافاً بمبادراتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والأحياء الخالية من الكربون. وتم تكريم "جو دوسيت" في فئة السفر والضيافة لمفاهيمه الفندقية المبتكرة والجديدة، فيما حصلت "أكروس ريوفيشن" على جائزة الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري تقديراً لجهودها المتميزة في إعادة إحياء المباني التاريخية.

أما فئات المصمم الناشئ - منطقة الشرق الأوسط فقد احتفلت بالابتكار الإقليمي المميز في ثلاثة مجالات حيوية ومهمة. فازت ياسمين شيخي من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر بجائزة تصميم وابتكار المنتجات عن مشروعها الرائد "نهضة نفايات الطعام: من المائدة، للمائدة"، الذي نجح بإبداع في تحويل منتجات الطعام الثانوية إلى حلول إضاءة وظيفية تجسد مبادئ التصميم الدائري بأسلوب عملي.

وحصل الشيخ خليفة بن عبد الله آل ثاني على جائزة التعبير الفني والتصميمي تقديراً لمعرضه متعدد الوسائط "إنتاج" ومنصته الإبداعية "إنتاجات"، اللذين ينجحان في الربط الذكي بين التراث والفن والسرد الثقافي المعاصر مع تقديم دعم فعال للنظم الإبداعية المحلية.

وتم تكريم بشير محمد في فئة التصميم للتأثير الاجتماعي نظير عمله المؤثر "صدى البراءة المفقودة"، وهو تركيب فني واسع النطاق ضم 15,000 دب مثبت بالخرسانة كرمز مؤثر للأطفال المفقودين في غزة، مستخدماً قوة الفن التعبيرية لزيادة الوعي العام ودعم جهود الإغاثة الإنسانية.

وقد تشرف بتقديم هذه الجوائز المرموقة كل من المهندس علي الكواري والمهندس جاسم محمد الخوري، مسلطين الضوء بذلك على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تعمل على تشكيل قطر كوجهة تصميم إقليمية متقدمة، حيث تلتقي الخبرة العالمية المتراكمة مع الإبداع المحلي الأصيل في تناغم مثمر.

نبذة عن مشيرب العقارية:

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

