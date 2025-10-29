دبي – عقد قادة مدن ورؤساء بلديات من 20 دولة أفريقية اجتماعا رفيع المستوى اليوم في مدينة إكسبو دبي يوم الثلاثاء ضمن فعاليات أعمال القمة العالمة للمدن.

وناقش الاجتماع الذي شاركت فيه معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، تعميق التعاون الاستراتيجي وتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات حيوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكيف مع تغير المناخ، والتنمية الشاملة، وتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الحضرية في أفريقيا.

أكدت المناقشات أن العلاقات الإماراتية الأفريقية تنطلق من الأولويات المشتركة، والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الإمارات بإفريقيا، وسعي الجانبين إلى تحقيق شراكة استراتيجية قائمة على ترجمة الرؤى الحضرية إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين في جميع أنحاء القارة.

ومع تزايد دور قادة المدن ورؤساء البلديات والتحالفات الحضرية في التعامل مع التحديات العالمية، سلط الحوار الضوء على دور المراكز الحضرية الأفريقية الرئيسية - مثل لاغوس وكينشاسا ونيروبي - كمحركات نمو حيوية، وعلى كيفية استفادة هذه المدن من تجربة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل مرن وشامل ومستدام.

الإمارات العربية المتحدة: شريك رائد في التنمية المشتركة

وأكدت معالي ريم الهاشمي التزام الإمارات العربية المتحدة بدعم التنمية الحضرية في إفريقيا عبر مشاريع عملية تركز على الابتكار في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك ببناء القدرات ومبادرات تبادل المعرفة، مشيرة إلى الدور الإماراتي الهام في دعم مسيرة إفريقيا نحو التنمية الحضرية المستدامة.

وتربط الإمارات العربية المتحدة علاقات وثيقة ببلدان قارة إفريقيا ويشهد على ذلك الزيارات رفيعة المستوى، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى أنغولا.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة مستثمرًا رائدًا في أفريقيا، مسترشدةً برؤية لتعزيز التنمية المشتركة والنمو المستدام. وتواصل الدولة توسيع استثماراتها في البنية التحتية والطاقة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع أولويات القارة الإفريقية في مجالات الطاقة المتجددة والرقمنة وتمكين المرأة والشباب.

ويشارك قادة المدن الإفريقية إلى جانب مئات من قادة المدن من مختلف أنحاء العالم في القمة العالمية للمدن التي تستمر ثلاثة أيام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تُعدّ هذه القمة واحدة من أكبر وأكثر التجمعات تنوعًا في العالم لرؤساء البلديات وقادة المدن وقطاع الأعمال. وهي منصة عالمية لمناقشة التحديات الحضرية وكيف يمكن للمدن أن تواكب التوسع الحضري السريع وأن تبني مستقبلًا أكثر ملاءمة للعيش وكفاءة ومرونة.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإزالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

تدعم منظومتها التعاون بين القطاعات وتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ويعزز طموحات التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تشكيل ملامح الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

حافلة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

