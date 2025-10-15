خلود العميان: الشباب هم الثروة الحقيقية ومحرك التنمية في الحاضر والمستقبل.

أبوظبي – في خطوة تعكس التزام فوربس الشرق الأوسط بدعم وتمكين الشباب في المنطقة، أعلنت الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير خلود العميان عن إطلاق "مجلس فوربس الشرق الأوسط للشباب"، خلال فعاليات اليوم الأول من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2025، المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، برئاسة معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

ويُعد المجلس مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأهيل جيل جديد من القادة وصناع القرار في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، والإعلام، والعلوم، والتكنولوجيا. ويهدف المجلس إلى تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم القيادية والمعرفية، ودعم المشاريع الريادية، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات تواصل تسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا وتنوعًا في المنطقة.

كما يسعى المجلس إلى غرس ثقافة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية لدى الشباب، وتشجيعهم على المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات مجتمعاتهم المحلية والإقليمية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الفكر والمبادرة، لا من القطاع وحده.

وأكدت خلود العميان في كلمتها أن "إطلاق مجلس فوربس الشرق الأوسط للشباب يحمل رسالة مستوحاة من نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، الذي آمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية، وأرسى قيم العطاء والالتزام بالعمل الإنساني والمجتمعي. " وأضافت العميان "سيسعى المجلس إلى أن يكون منصة حقيقية لبناء القدرات وتعزيز مهارات القيادة والمعرفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشاريع الناشئة، وإيجاد حلول جديدة لتحديات مجتمعاتنا."

وفي ختام كلمتها، باركت العميان إطلاق المجلس، مؤكدة التزام فوربس الشرق الأوسط بدعمه ليكون منارة للأفكار، ومنصة للتمكين، وجسرا يربط بين طموحات الأجيال الجديدة ورؤى التنمية والتطور في المنطقة والعالم.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، وبشراكة استراتيجية مع هيئة البيئة-أبوظبي، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، جائزة زايد للإستدامة، والشريك الرئيسي مجموعة NMDC، والشركاء الآخرين: إمستيل (EM STEEL)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، و( ADNEC) و(Ajman Bank )، وكونتكت المالية القابضة (Contact Financial Holding)، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة إي. إف. إس لخدمات إدارة المنشآت (EFS Facilities Services Group)، و(Growhub)، و(The Global Limo)، و(Innara)، و(BeAthletica)، و(Bateel)، و(Veganologie)، و (BAYA )، و(Holistified )، و ( No More Bottles )، و(Spectrum )، و( (Xphere Interactive Technologies). و( Electra Solutions)

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

