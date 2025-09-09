المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن فتح باب التسجيل لنسخته الرابعة في 27 و28 يناير 2026، في فندق فورسيزونز بمملكة البحرين، تحت شعار” تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ”. وسيقام المنتدى بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

ويتوقع المنتدى حضورًا قويًا رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 400 من كبار قادة الأعمال وخبراء الاستدامة من المنطقة والعالم، حيث يتضمن البرنامج على مدى يومين كلمات رئيسية وجلسات حوارية ومناقشات تفاعلية تسلط الضوء على المواضيع المحورية لتحقيق أهداف المنطقة في الوصول إلى الحياد الكربوني، الى جانب مشاركة أكثر من 50 متحدثًا من خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، لمشاركة الرؤى والاستراتيجيات والحلول حول كيفية بناء اقتصاد مناخي مستدام من خلال التعاون والتحشيد والابتكار.

وسيشهد المنتدى برنامجًا متكاملًا من الكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل التطبيقية، التي ستركّز على مواضيع محورية مثل: مواءمة نماذج الأعمال مع العمل المناخي، تسريع الابتكار التكنولوجي، تطوير الأطر التنظيمية والسياسات، وتوسيع نطاق التمويل للمبادرات المناخية، إضافةً إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قضايا المناخ.

كما يخصص اليوم الثاني من المنتدى لبناء القدرات البشرية، من خلال ورش عمل عملية تنظمها مؤسسات استشارية إقليمية وعالمية مرموقة، بما يعزز من جاهزية المشاركين لترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات مؤسساتهم والمساهمة بفاعلية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويدعو المنتدى الراغبين بالمشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاستفادة من هذه المنصة المتميزة للحوار والتعلم والتواصل وبناء الشراكات. التي تُعد فرصة قيّمة للمشاركين لبناء الشراكات مع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من ورش العمل التطبيقية المصممة لتطوير المهارات في مجالات الاستدامة والطاقة والمناخ، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويُتاح للراغبين في المشاركة التسجيل المبكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، من الاستفادة من خصم بنسبة 20% عند إتمام إجراءات التسجيل قبل 30 نوفمبر 2025.

