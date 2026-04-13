نظمت غرفة عجمان ملتقى بعنوان "الاستدامة في القطاع الصناعي" للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة Eco Smart Industry، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخبرات في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير، لتؤكد الغرفة مسؤوليتها في الدفع بالقطاع الصناعي نحو مستقبل مستدام ومتوازن يواكب التطورات البيئية والاقتصادية وتنمية الانتاج.

حضر الملتقى، محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، والشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، وأصحاب ومسؤولي أكثر من 20 مصنعاً من المصانع العاملة في الإمارة، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وقدمت مريم النعيمي ـ مسؤولة المبادرة ـ رئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي في غرفة عجمان، شرحا وافيا حول كيفية مشاركة المصانع في مبادرة Eco Smart Industry، موضحة خطوات التسجيل والانضمام إلى المرحلة الأولى، ومعايير تقييم الجاهزية البيئية، وما توفره المبادرة من تفاعل يومي لقياس القدرات الخاصة بالاستدامة وترشيد الطاقة والحفاظ على الموارد.

وأضافت أن المبادرة تشكل منصة تفاعلية لعرض أفضل الممارسات في مجال الاستدامة الصناعية، ورصد المقترحات البناءة وتبادل الخبرات بين المنشآت المشاركة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق وتعزيز ثقافة التحسين المستمر نحو أداء أكثر كفاءة واستدامة.

وشهد الملتقى الإطلاق الرسمي لمبادرة Eco Smart Industry، وبدء تسجيل ومشاركة المصانع في المرحلة الأولى، بما يعكس التفاعل الإيجابي من القطاع الصناعي واستعداده لتطبيق ممارسات إنتاجية أكثر كفاءة واستدامة.

هذا وقدم أصحاب ومسؤولو المصانع المشاركة في الملتقى مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة الموارد وتقليل الانبعاثات، حيث استعرض الملتقى قصص نجاح تبني حلول مستدامة أسهمت في تحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف.

وأشاد الحضور بأهمية الملتقى كمنصة فعالة لتعزيز التعاون وفتح فرص للشراكات البناءة في مجال الاستدامة الصناعية وإعادة التدوير، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي.

