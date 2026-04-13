مسقط : اختتم صحار الدولي بنجاح حملته الرمضانية بمسابقة تفاعلية شهدت أكثر من نصف مليون مشاركة، تأهل فيها 60 مشاركاً للسحب النهائي، معلناً فوز أحد المشاركين بسيارة "جيتور داشينج" الجديدة كلياً. وجاء ذلك ضمن مسابقة امتدت طوال الشهر الفضيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أجاب فيها المشاركون على أسئلة أسبوعية، ليتأهل 20 مشارك من كل أسبوع. وتعكس هذه المبادرة نهج صحار الدولي في ابتكار فرص وتجارب نوعية لزبائنه، بما ينسجم مع قيم العطاء والتآلف التي تميّز الشهر الفضيل.

وأقيم السحب بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور ممثلي البنك المهندسة عائشة السيفية، رئيسة مجموعة التحوّل، والدكتور مازن الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق.

وفي إطار هذه المبادرة، أعرب الدكتور مازن الرئيسي، قائلاً: "تنطلق مبادراتنا في صحار الدولي من حرصنا على تلبية تطلعات زبائننا ومجتمعاتنا، بما يعكس التزامنا بدور يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية إلى الإسهام في صناعة أثر إيجابي ومستدام. وتأتي هذه المسابقة كإحدى المبادرات التي تهدف إلى خلق لحظات ذات قيمة تعزّز معاني العطاء والتلاحم، ليس للفائزين فحسب، بل لجميع المشاركين في حملتنا الرمضانية. ومن خلال هذه المبادرات، نواصل ترسيخ دورنا كشريك يثري التجربة الحياتية لزبائننا، ويسهم في ترسيخ القيم المجتمعية النبيلة."

إلى جانب المسابقة، أظهر البنك حرصه على تخليد أثر تجاربه في حياة زبائنه بطريقة مبتكرة، وتحويل المناسبات المجتمعية إلى مكافآت قيّمة، وتفاعل مستدام مع زبائنه.

امتداداً إلى النجاح الذي حققته الحملة الرمضانية، يواصل صحار الدولي ابتكار مبادرات تفاعلية وموسمية تعزز تفاعل البنك مع زبائنه تاركاً أثر إيجابي في حياتهم اليومية، وهذا ما يؤكد رؤية البنك التقدّمية في تخصيص جهوده وتوسيع بصمته المؤثرة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

-انتهى-

#بياناتشركات