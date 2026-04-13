مسقط : مواصلاً دعمه للمواهب والكفاءات الوطنية التي تحمل الطموح الوطني إلى الساحة العالمية، وقّع صحار الدولي اتفاقية رعاية بلاتينية لمدة عامين مع عمر الغيلاني، مواصلاً دعمه لأحد أبرز أبطال سلطنة عُمان في رياضة الغوص الحر، مع تقدّمه في مسيرته التنافسية الدولية. وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لتعاون سابق بين البنك والغيلاني، لتتحول إلى شراكة طويلة الأمد تتماشى مع تطوّر مسيرته الرياضية وطموحاته المستقبلية.

وفي إطار هذه الاتفاقية، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً : "في صحار الدولي، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان العُماني هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تمكين الكفاءات الوطنية الطموحة يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التقدّم والتنمية. وتأتي رعايتنا لبطل عُماني حقق حضوراً عالمياً في رياضة الغوص الحر تجسيداً لالتزامنا بدعم النماذج التي تعكس روح العزيمة والانضباط والسعي نحو التميّز، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها مسيرة البناء الوطني. وتُعد رياضة الغوص الحر من الرياضات التي تتطلب مستويات استثنائية من التركيز والتحكّم والجاهزية الذهنية في بيئة تتسم بالتحدي، وهو ما يعكس صورة مشرّفة لقدرة الإنسان العُماني على تحقيق الإنجاز في مختلف المجالات. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نحرص على دعم أصحاب الأداء العالي، ليس باعتباره مبادرة آنية، بل نهجاً استراتيجياً ينسجم مع دورنا كمؤسسة وطنية تسهم في إبراز الطاقات العُمانية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. إن تجديد شراكتنا مع عمر الغيلاني يعكس التزامنا المستمر بتمكين الأبطال العُمانيين، ودعم مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم سلطنة عُمان عالياً، وتُجسّد ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من إرادة وطموح وقدرة على المنافسة عالمياً."

ويُعدّ عمر الغيلاني بطل عالمي في رياضة الغوص الحر التنافسي، حيث أسهم بشكل واضح في ترسيخ حضور سلطنة عُمان في الساحة الرياضية الدولية. وحصد رقمًا قياسيًا عالميًا في فئة الوزن المتغيّر بدون زعانف (VWT-NF) بعد وصوله إلى عمق 111 مترًا في عام 2022. وخلال عام 2025، قدّم سلسلة من المشاركات المميزة، أحرز خلالها أربع ميداليات، من بينها فضية واثنتان برونزيتان، ضمن منافسات بطولة العالم للغوص الحر (AIDA) الخامسة والثلاثين في قبرص، محققاً المركز الثاني في البطولة. كما عزّز مكانته العالمية بحصوله على ميدالية فضية في بطولة العالم (CMAS) في اليونان، إلى جانب تسجيل رقم قياسي آسيوي بعمق 107 أمتار في فئة الوزن الثابت بالحبل (FIM). ومن خلال هذه الرعاية المستمرة، يواصل صحار الدولي مواكبة مسيرته، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات المنافسة.

وأشار الغواص عمر الغيلاني قائلاً: "إن الدعم المتواصل من مؤسسة محلية مثل صحار الدولي يمهّد لنا كرياضيين مسيرتهم ويعلي من جاهزيتهم التنافسية، ويتجلى ذلك في الرعاية التي يقدمها البنك لي، والتي ستمكنني من استكمال رحلتي في تحقيق أعلى المراكز بفخر وثقة أكبر وعزيمة أقوى"

وتؤكد هذه الرعاية توجه صحار الدولي الراسخ في دعم الكفاءات والموهوبين العُمانيين، انطلاقًا من إدراكه بأن النجاح في الساحات الدولية يسهم في تعزيز هوية السلطنة داخلياً وخارجياً. إذ يمتلك البنك سجل حافل بالرعاية للمواهب الوطنية مثل رعاية موهبة كرة القدم العُمانية الشابة أحمد السالمي، الذي تمكّن من المشاركة في برنامج تطويري ضمن أكاديمية الناشئين لنادي أتلتيكو مدريد. وتعكس رعايته لعمر الغيلاني استكماله لهذا النهج المتجذر مؤكداً على انتهاج سياسة المسؤولية المجتمعية، وتركيزه على بناء شراكات استراتيجية تُحقق أثرًا ملموساً على الموهبة ووطنها ومجتمعها.

ويواصل صحار الدولي ترسيخ مكانته والاستثمار في الكفاءات الوطنية متجاوزاً دوره المصرفي لتحقيق نمو وطني يفوق الطموح، ومسهماً في تحقيق سرديات وطنية متواصلة في بيئة داعمة تُذلل فيها التحديات ويُيسر فيها النجاح.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

