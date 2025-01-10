مسقط، عُمان – أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن عرض خاص على وقود ألتيماكس98 "الوقود الوحيد بأوكتان 98 في سلطنة عمان" احتفاءً بذكرى تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم وانطلاقة نهضة عُمان المتجددة في الحادي عشر من يناير. يسري العرض في محطات نفط عُمان في كافة محافظات سلطنة عُمان خلال يومي 11 و12 يناير 2025، ويتيح للعملاء شراء وقود ألتيماكس 98 بسعر 280 بيسة للتر الواحد، بخصم يبلغ 55 بيسة مقارنة بالسعر المعتاد البالغ 335 بيسة للتر.

يعكس هذا العرض الخاص التزام الشركة بتوفير وقود عالي الجودة يلبي الاحتياجات المتنوعة لقائدي المركبات في سلطنة عُمان، كما يتيح لهم فرصة تجربة الأداء المميز لقود ألتيماكس98.

وقال طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق، في تعليق له بهذه المناسبة "تأتي هذه المبادرة احتفالًا بذكرى انطلاق نهضة عمان المتجددة وتقديرًا لعملائنا"، مضيفًا: "يقدّم هذا العرض فرصة فريدة لقائدي المركبات في كافة محافظات سلطنة عُمان لتجربة الأداء المتميز لوقود ألتيماكس 98 والاستمتاع بكفاءة أعلى وأداءً أكثر سلاسة وسط الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية السعيدة".

يُعرف وقود "ألتيماكس 98" بجودته العالية وكفاءته في تحسين أداء المحركات، مما يجعله الخيار الأمثل لقائدي المركبات الباحثين عن أداء استثنائي وتجربة قيادة موثوقة، وتؤكد شركة النفط العُمانية للتسويق التزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات العملاء، مع التركيز على تعزيز رضاهم وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

حول شركة النفط العُمانية للتسويق

تُعد شركة النفط العُمانية للتسويق إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج. منذ انطلاقتها في عام 2003، نجحت الشركة في بناء شبكة متكاملة تضم محطات الوقود والمتاجر والخدمات المتخصصة، موفرةً منتجات عالية الجودة من الوقود والزيوت، إلى جانب تجارب تسوق مصممة لتلبية مختلف التطلعات. وبالتماشي مع رؤية عُمان 2040، تلتزم الشركة بدعم المبادرات التي تعزز الاستدامة والصحة والسلامة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع والوطن.

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