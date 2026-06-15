تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحتفل جامعة الخليج العربي بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام الأكاديمي 2025/ 2026 ، غداً الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري، في مركز البحرين العالمي للمعارض.

وسيشهد الحفل تخريج (287) طالبًا وطالبة، من بينهم (171) من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الطب، و(116) من خريجي الدبلوم العالي ودرجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات تربوية وتقنية وإدارية متنوعة.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، عن اعتزازه بما تقدمه جامعة الخليج العربي من إسهامات نوعية تسهم في رفد المنظومة الصحية في مملكة البحرين بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا بما يحظى به هذا الصرح الأكاديمي الخليجي من رعاية واهتمام مستمرين على مختلف المستويات، الأمر الذي رسّخ مكانته بوصفه منارةً للتميّز الأكاديمي والبحثي في مختلف التخصصات، ولا سيما الطبية منها.

كما رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة جامعة الخليج العربي للعام الأكاديمي 2025-2026، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد ما يحظى به قطاع التعليم العالي من اهتمام ودعم مستمرين من سموه، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية والخليجية ودورها المحوري في دعم مسارات التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمّن معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي، رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لحفل تخريج طلبة الجامعة، مؤكّدًا أن هذه الرعاية تمثّل دعمًا كريمًا لمسيرة التعليم العالي، وتُجسّد اهتمام القيادة بتأهيل الكفاءات وتمكينها، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهّلة قادرة على خدمة أوطانها والإسهام في مسيرتها التنموية.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل رسالتها الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية المتخصصة، وتعزيز دورها في خدمة التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن فخر واعتزاز الجامعة بتخريج دفعة جديدة من أبنائها وبناتها الذين يمثلون إضافة نوعية للقطاعات الصحية والتعليمية والبحثية، ويسهمون في تلبية احتياجات التنمية وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في دولهم.

والجدير بالذكر أن جامعة الخليج العربي أسهمت منذ تأسيسها في رفد القطاع الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بــ (3624) طبيبًا وطبيبة من خريجيها، إلى جانب ( 2475 ) من حملة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، الذين كان لهم دور فاعل في دعم مسيرة التنمية في مجالات التربية، وإدارة الابتكار والتقنية، وعلوم البيئة، وعلوم الحياة.

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